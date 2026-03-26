Maduro y su mujer declaran ante el juez por segunda vez de cara a la preparación de un juicio que será histórico

Hace justo un mes que Washington lanzó un ataque sorpresa sobre Caracas y

creo que se va a

llevar la oportunidad

planeada desde hacía medio año y se ejecutó

Eran las dos de la madrugada en Caracas cuando el estruendo de varias

explosiones dieron

cuenta a la población de que el 3 de enero de 2026 no iba a ser un día más

A más de 2.000 kilómetros de allí, en Mar-a-Lago, Donald Trump había ordenado

poner en marcha la operación Resolución Absoluta,

con el objetivo de descabezar al chavismo.

Y cuando en Caracas amanecía,

a las 5 y 21 minutos, Trump anunciaba que Estados Unidos había capturado a

Maduro junto a su mujer.

A través de la televisión estatal, el gobierno

reconocía los hechos.

hechos

Desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera Dama

publicaba la prueba.

Maduro con gafas, cascos y

esposado a bordo de un buque militar.

Iba camino a Nueva York, donde la justicia abrió una causa penal contra

él en 2020

A su llegada, Maduro y su mujer fueron escoltados por un amplísimo dispositivo

de

seguridad hasta la sede de la Oficina Antidroga de Estados Unidos.

Y las primeras palabras que le escuchamos desde su captura..

fueron para felicitar el año a los agentes que le esperaban.

La última vez

que vimos a Maduro y a su mujer fue el 5 de enero, cuando fueron trasladados

al tribunal de Manhattan que les juzgará, para

que les leyeran los cargos.

Desde entonces esperan a ser juzgados en esta prisión de máxima seguridad de

Brooklyn

Pues con Maduro en prisión preventiva las alianzas y la política económica

han dado un vuelco en el país y lo vamos a analizar ya con ayuda de

nuestra compañera de los servicios informativos

Ana Vos. Muy buenas tardes Ana.

Buenas tardes. Y lo primero que queremos hacer es

recordar exactamente qué

cargos pesan sobre Nicolás Maduro.

Son cuatro cargos, conspiración para el

narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en los Estados

Unidos y luego

conspiración y posesión de ametralladoras y otros artefactos

explosivos. Sabiendo esto, a las puertas del centro

de detención, donde desde hace un mes se encuentra

Nicolás Maduro está Ángela García Romero, la corresponsal en Nueva York.

Ángela, ¿qué sabemos

de cómo es su día a día

pues

deciros primero que esta cárcel de Brooklyn es una cárcel de alta

seguridad y que además tiene

un régimen muy restrictivo.

Además ha recibido quejas y denuncias por parte de jueces,

abogados o incluso congresistas por las condiciones en las que están sus

instalaciones

también por falta de personal y por el aislamiento excesivo de los presos.

De hecho sabemos

que Nicolás Maduro pasa 23 horas al día en su celda..

y que prácticamente solo se puede comunicar con sus abogados, pero no es

algo exclusivo de Nicolás Maduro, sino que es un

régimen en el que están todos los presos de alto perfil.

Además, se va a mantener en este régimen al

menos hasta que se celebre su próxima vista ante el juez...

...que está prevista para el próximo 17 de marzo..

aunque la Fiscalía ha propuesto ponerla hasta el 26 de marzo por

motivos de protocolo, por motivos también logísticos y para poder

proceder así

al intercambio de pruebas.

Es el siguiente paso inmediato, pero

es verdad, Ángela, que tenemos por delante, tiene un caso judicial muy

complejo.

¿Cuáles son las clases?

Sí, se trata de un proceso

muy complejo porque su defensa va a intentar poner el foco en dos puntos

clave

Por un lado, la inmunidad como jefe de Estado y también la legalidad de su

captura y su traslado a

Estados Unidos. Por parte de la inmunidad, van a

intentar insistir en que, aunque Estados Unidos

no reconozca políticamente a Nicolás Maduro, sí ejercía como jefe de Estado

de facto y

que, por lo tanto, esa inmunidad y esa protección debería leerse como algo que

estaría

ligado estrictamente al derecho internacional, que sería una inmunidad

legada

al derecho internacional.

Y por otro lado también el hecho de su traslado, de su captura, y os van

a insistir en que fue una captura ilegal.

Ellos hablan de su defensa, habla de

una operación militar sin extradición y que por lo tanto estaría vulnerando

tanto el derecho internacional de nuevo como la soberanía de Venezuela

Por lo tanto, hasta que estas dos cuestiones no se resuelvan, todo el

juicio estaría en un terreno muy incierto

Muchas gracias, Ángela.

Con Maduro entre rejas toca una transición.

Estados Unidos tutela los pasos y tiene una idea para esta transición en la que

el responsable de la política exterior de Estados Unidos ve en España un

camino a seguir

es la primera vez que alguien alude

a la transición española como ejemplo de pasar de una dictadura

como decía Marco Rubio, de un régimen autoritario a una democracia.

Y lo cierto

es que hay algunos parecidos en el caso de Venezuela, pero también hay alguna

diferencia

importante. ¿Cuál es el parecido?

Pues es el propio concepto de transición

es decir, es cambiar un régimen, la intención de cambiar un régimen sin

ruptura. Lo hemos visto, no ha cambiado el

gobierno y entonces la idea..

y también lo decía aquí Marco Rubio, a la larga es con elementos del propio

régimen autoritario, y eso es en lo que se parece a la transición española, con

elementos de la propia

dictadura, ir

negociando con la oposición y

alcanzar una democracia.

¿En eso se parece? ¿En qué se diferencia?

Bueno, aquí en España no tuvimos ninguna intervención armada de ningún

país

extranjero. Aquí no vinieron y capturaron a nadie.

El dictador, el general Franco, murió en

la cama, enfermo, viejo y en Madrid

Exactamente. Bueno, nos vamos en directo a Caracas,

capital de un país que no es el mismo, para ver cómo es esa transición real

sobre el terreno. Carolina Alcalde, periodista de

Venezuela, cuéntanos cómo ha cambiado el país en este mes

Durante este mes los acontecimientos han evolucionado muy rápido,

especialmente todo lo relacionado con el restablecimiento de relaciones

diplomáticas y energéticas entre Caracas

y Washington que avanzan de manera progresiva.

De hecho ayer la encargada de negocio de Estados Unidos

para Venezuela, Laura Dogu...

...se reunió con la presidenta encargada de Venezuela, Adelcy

Rodríguez, en el Palacio de Miraflores..

Ella posteriormente reiteró que su presencia en Venezuela marca un nuevo

capítulo en la historia

del país. Además, también se nombró como

representante diplomático de Venezuela en Estados Unidos

al embajador Félix Plasencia.

Se han dado muchos anuncios importantes.

También

se habló de la ley de amnistía anunciada por Rodríguez y que pidió a

la Asamblea Nacional avanzar.

Sin

embargo, por ejemplo, el día de hoy hay sesión en el Parlamento de Mayor

Oficialista de Venezuela y ese

punto no figura en la orden del día.

Así que son muchos temas los que están todavía en desarrollo, pero en

general la situación del día a día de los venezolanos se mantiene igual los

cortes eléctricos fallas en el

servicio de agua potable, en el servicio de gas doméstico, además los

bajos salarios que

dificultan mantener una buena calidad de vida, pero hay más optimismo en que

pudiera darse una transición democrática que además podría

garantizar mejoras desde todo el punto de vista

próximamente. Aunque el gobierno intente remarcar su

autonomía,

está siguiendo punto por punto el paso que le marca Estados Unidos.

No sé si hay alguna crítica a esto social,

política, después de tantas décadas de mensaje antiestadounidense

Sí, son 27 años con el mismo gobierno en una narrativa antiestadounidense que

fue

permanente, que fue diaria en todos los canales del Estado, así que seguramente

sí en las bases

del chavismo, en las bases más duras, hay rechazo ante todo este cambio

porque están ocurriendo..

situaciones impensables años atrás, meses atrás y que fueron cuestionadas

de hecho, por el propio chavismo.

Pero también, por otra parte, hay quienes respaldan, no

a viva voz porque correrían el riesgo de ser detenidos de todo lo que ha

estado ocurriendo en el país porque consideran que no había

otro tipo de alternativa para poder lograr un cambio de gobierno en

Venezuela y por

supuesto lograr avances desde el punto de vista económico también

Muchas gracias Carolina en directo desde Caracas.

Seguimos hablando. Esta amnistía que nos comentaba

Carolina, no sé cómo la

lees, es quizá el único gesto que nos puede hacer ver que quizás se puede

llegar a

un camino más democrático.

A ver, de nuevo, aquí también se puede hacer la comparación con España

La liberación de presos políticos es sin duda el paso

más simbólico y con mayor carga emocional.

En este mes han

liberado a 300 prisioneros que estaban encarcelados y siguen..

según distintos recuentos de distintas organizaciones, siguen encarcelados más

de 700 personas, con lo cual es el símbolo mayor

y con mayor carga emocional de que algo está cambiando en Venezuela

...a pesar de que siga el mismo gobierno en el poder.

Si las transiciones tienen fase..

¿en qué fase dirías, Ana, que estamos ahora con Venezuela?

Bueno, volviendo al arquitecto

de todo el plan sobre Venezuela, que es Marco Rubio, el secretario de Estado..

él ha fijado tres fases.

Una primera e inmediata, que es en la que estamos, que es la que

ellos llaman de estabilización y que es la razón que arguyen para no cambiar al

gobierno, para que no haya habido una ruptura porque son los que controlan el

ejército, los que controlan

todos los resortes sociales, entonces quieren mantener la estabilidad y

dentro de esa primera inmediata

fase de estabilidad está empezar a explotar el petróleo

supervisado por los Estados Unidos y eso también ya se ha producido

Han vendido por valor de 500 millones de dólares y de esos 500 millones de

dólares..

depositados ni en Venezuela ni en Estados Unidos.

En Catar ya

han revertido en Venezuela 300.

Entonces, una segunda etapa,

según lo anunciado por la Casa Blanca, según lo anunciado por Marco Rubio, la

segunda etapa sería

la de modernizar esa industria petrolera para que

pueda extraer y refinar mucho más petróleo

Y ya la tercera fase sería la de la transición política a una

democracia. Y de nuevo, como escuchábamos antes a

Marco Rubio, eso no es

algo que se produzca de hoy para mañana.

Parece que la administración Trump ha conseguido con Venezuela

bueno pues eso que buscaba tener alguien ahí abajo que sirva a sus

intereses que no lo hacía

con anterioridad. Esto obliga también un poco por lo

propio que dice la administración

Trump a mirar a otros países porque ¿crees que esto va a ir más allá?

Bueno,

no es que esto vaya a ir más allá.

No podemos afirmar que mañana a

ataquen otro país y capturen a otro jefe de gobierno.

Lo que sí sabemos

es que, de nuevo, el arquitecto de todo esto es Marco Rubio, secretario de

Estado,

hijo del exilio cubano en Miami, se ve como tres

piezas que van a caer una detrás de otra.

Primero Venezuela, luego Cuba, que es, digamos..

lo que personalmente más interesa desde un punto de vista personal y

emocional, biográfico, a Marco Rubio, es que caiga a Cuba, y también lo dijo

el otro día

Donald Trump, el presidente, a Cuba le queda poco, o mejor dicho, al gobierno

en Cuba, al régimen en Cuba le

queda poco porque se calcula que sin el petróleo que le

cedía Venezuela, que le daba Venezuela a muy buen precio, no va a aguantar la

economía

y el día a día en Cuba.

Y una tercera pieza también sería Nicaragua para

luego tener un mapa en Latinoamérica

más favorable al gobierno de Washington.

Y ahí va a ser también muy clave analizar el papel de

México, que está haciendo unos equilibrios también complicadísimos en

este escenario.

Y de Colombia,

cuyo presidente precisamente está a estas horas a punto, Gustavo Petro,

a punto de entrevistarse con Donald Trump.

Exacto. Pues muchísimas gracias, Ana Vos, de

nuevo.

Una tarde más aquí en el Canal 24

Horas. Hoy se ha cumplido un mes de la captura

de Maduro

Gracias