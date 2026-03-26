Maduro y su mujer declaran ante el juez por segunda vez de cara a la preparación de un juicio que será histórico
- "Vamos a ver a un presidente delgado, atleta, haciendo ejercicio todos los días", ha dicho su hijo
- El matrimonio denuncia el "bloqueo ilegal" de sus fondos para pagar su defensa
El depuesto presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, capturados por Estados Unidos en un ataque militar en Caracas el 3 de enero pasado, enfrentan este jueves su segunda audiencia judicial en un tribunal de Nueva York en el que deberán declarar por cargos de narcotráfico y posesión de armas.
El matrimonio ha sido ya trasladado del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanece detenido sin fianza, hasta el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan, en Manhattan, para comparecer ante el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, por primera vez desde el 5 de enero. En esa ocasión, el líder chavista, de 63 años, se declaró "inocente" y "prisionero de guerra". "Soy Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y estoy secuestrado", afirmó entonces en una declaración que duró alrededor de 15 minutos. "Soy un hombre decente", incidió.
Tras esa primera y breve comparecencia, el exmandatario fue citado a una vista el 17 de marzo. Sin embargo, la Fiscalía solicitó aplazarla al 26 de marzo, para poder concretar las pruebas y que la defensa tuviera ocasión de revisarlas y decidir qué mociones previas al juicio presentará.
Maduro y Flores alegan no tener recursos propios para pagar su defensa privada y denuncian que se les impide usar fondos del Estado venezolano al no ser reconocido como jefe de Estado.
Contexto y claves del juicio: ¿de qué se les acusa?
El proceso está en fase preliminar, en la que la defensa y la Fiscalía presentan sus recursos y mociones. Se prevé que la audiencia de este jueves sea clave para determinar si el juez acepta esas peticiones y para determinar el calendario hacia la celebración del juicio, que según expertos citados por la Agencia EFE se estima no comience hasta dentro de uno o dos años.
El proceso en torno al depuesto mandatario tras su secuestro y posterior traslado y reclusión plantea múltiples aristas legales y políticas, que plantea debates sobre su jurisdicción -si un tribunal estadounidense puede juzgarles-, inmunidad y derecho internacional. La captura no contó con la autorización del Congreso estadounidense y es ilegal bajo las normas internacionales.
Sobre Maduro pesan cuatro cargos principales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos de posesión de armas y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos. Estos delitos, según el sistema federal estadounidense, conllevan penas muy elevadas y, si hay condena, pueden llegar incluso a cadena perpetua. Por su parte, Cilia Flores, presentada como "primera dama de facto", está señalada por otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.
Solo unos días después de ser capturados, el Departamento de Justicia de EE.UU. eliminó gran parte de las alusiones al llamado Cartel de los Soles en la imputación contra Maduro, que dejó así de ser señalado como líder de esa supuesta organización de narcotráfico. Desde 2020, el país norteamericano le había acusado de gestionarla y liderarla "a medida que ascendía al poder en Venezuela", argumentos de los que el propio presidente Donald Trump se servía para justificar la campaña antidrogas que lleva a cabo en el Caribe y que Maduro siempre negó al considerar que eran un pretexto para los planes imperialistas de hacerse con los ricos recursos energéticos de Venezuela.
Además de solicitar la desestimación de los cargos, los abogados del matrimonio, Barry J. Pollack y Mark E. Donnelly, han alegado que el Gobierno estadounidense ha revocado las licencias que permitían usar fondos venezolanos para sufragar su defensa. Dicen que eso vulnera la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense y califican de inválida la oferta de asignarles defensores de oficio, al privarles del derecho a elegir a sus representantes.
Así fue la primera audiencia de Maduro en Nueva York
En su primera cita audiencia, vestidos con uniforme de prisión y solo dos días después de ser sacados a la fuerza de su casa en Caracas, Maduro y Flores escucharon las preguntas del juez con auriculares a través de un intérprete, a las que respondieron en español.
El derrocado mandatario dijo no conocer todos sus derechos ni los cargos que se le imputan, probablemente por no haber tenido tiempo de preparar su defensa con su abogado, que fue nombrado ese mismo día. Al igual que él, su mujer, acusada de ser su cómplice, también se declaró "completamente inocente".
Esa primera declaración fue a puerta cerrada y sin cámaras. Solo trascendió el testimonio de un grupo reducido de periodistas que pudieron estar en la sala. En un contexto de fuerte expectación marcada por la difusión previa del traslado de la pareja, esposada, desde la prisión de Brooklyn hasta un campo en las afueras de la ciudad, donde un helicóptero los llevó hasta un helipuerto cercano al tribunal. El último tramo lo realizaron en un convoy de cinco vehículos y bajo una fuerte escolta policial hasta el juzgado.
En imágenes televisivas se pudo ver a Maduro, custodiado por agentes de la Agencia Antidroga de EE.UU., descendido con mucha dificultad y teniendo que ser ayudado por los agentes para subir al vehículo blindado que lo ha condujo hasta el juzgado. Tras su comparecencia ante el juez Hellerstein, han hecho el mismo recorrido a la inversa para regresar a la prisión de Brooklyn, donde también están entre rejas presos peligrosos por delitos de narcotráfico y crimen organizado.
Hace justo un mes que Washington lanzó un ataque sorpresa sobre Caracas y
creo que se va a
llevar la oportunidad
planeada desde hacía medio año y se ejecutó
Eran las dos de la madrugada en Caracas cuando el estruendo de varias
explosiones dieron
cuenta a la población de que el 3 de enero de 2026 no iba a ser un día más
A más de 2.000 kilómetros de allí, en Mar-a-Lago, Donald Trump había ordenado
poner en marcha la operación Resolución Absoluta,
con el objetivo de descabezar al chavismo.
Y cuando en Caracas amanecía,
a las 5 y 21 minutos, Trump anunciaba que Estados Unidos había capturado a
Maduro junto a su mujer.
A través de la televisión estatal, el gobierno
reconocía los hechos.
hechos
Desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera Dama
publicaba la prueba.
Maduro con gafas, cascos y
esposado a bordo de un buque militar.
Iba camino a Nueva York, donde la justicia abrió una causa penal contra
él en 2020
A su llegada, Maduro y su mujer fueron escoltados por un amplísimo dispositivo
de
seguridad hasta la sede de la Oficina Antidroga de Estados Unidos.
Y las primeras palabras que le escuchamos desde su captura..
fueron para felicitar el año a los agentes que le esperaban.
La última vez
que vimos a Maduro y a su mujer fue el 5 de enero, cuando fueron trasladados
al tribunal de Manhattan que les juzgará, para
que les leyeran los cargos.
Desde entonces esperan a ser juzgados en esta prisión de máxima seguridad de
Brooklyn
Pues con Maduro en prisión preventiva las alianzas y la política económica
han dado un vuelco en el país y lo vamos a analizar ya con ayuda de
nuestra compañera de los servicios informativos
Ana Vos. Muy buenas tardes Ana.
Buenas tardes. Y lo primero que queremos hacer es
recordar exactamente qué
cargos pesan sobre Nicolás Maduro.
Son cuatro cargos, conspiración para el
narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en los Estados
Unidos y luego
conspiración y posesión de ametralladoras y otros artefactos
explosivos. Sabiendo esto, a las puertas del centro
de detención, donde desde hace un mes se encuentra
Nicolás Maduro está Ángela García Romero, la corresponsal en Nueva York.
Ángela, ¿qué sabemos
de cómo es su día a día
pues
deciros primero que esta cárcel de Brooklyn es una cárcel de alta
seguridad y que además tiene
un régimen muy restrictivo.
Además ha recibido quejas y denuncias por parte de jueces,
abogados o incluso congresistas por las condiciones en las que están sus
instalaciones
también por falta de personal y por el aislamiento excesivo de los presos.
De hecho sabemos
que Nicolás Maduro pasa 23 horas al día en su celda..
y que prácticamente solo se puede comunicar con sus abogados, pero no es
algo exclusivo de Nicolás Maduro, sino que es un
régimen en el que están todos los presos de alto perfil.
Además, se va a mantener en este régimen al
menos hasta que se celebre su próxima vista ante el juez...
...que está prevista para el próximo 17 de marzo..
aunque la Fiscalía ha propuesto ponerla hasta el 26 de marzo por
motivos de protocolo, por motivos también logísticos y para poder
proceder así
al intercambio de pruebas.
Es el siguiente paso inmediato, pero
es verdad, Ángela, que tenemos por delante, tiene un caso judicial muy
complejo.
¿Cuáles son las clases?
Sí, se trata de un proceso
muy complejo porque su defensa va a intentar poner el foco en dos puntos
clave
Por un lado, la inmunidad como jefe de Estado y también la legalidad de su
captura y su traslado a
Estados Unidos. Por parte de la inmunidad, van a
intentar insistir en que, aunque Estados Unidos
no reconozca políticamente a Nicolás Maduro, sí ejercía como jefe de Estado
de facto y
que, por lo tanto, esa inmunidad y esa protección debería leerse como algo que
estaría
ligado estrictamente al derecho internacional, que sería una inmunidad
legada
al derecho internacional.
Y por otro lado también el hecho de su traslado, de su captura, y os van
a insistir en que fue una captura ilegal.
Ellos hablan de su defensa, habla de
una operación militar sin extradición y que por lo tanto estaría vulnerando
tanto el derecho internacional de nuevo como la soberanía de Venezuela
Por lo tanto, hasta que estas dos cuestiones no se resuelvan, todo el
juicio estaría en un terreno muy incierto
Muchas gracias, Ángela.
Con Maduro entre rejas toca una transición.
Estados Unidos tutela los pasos y tiene una idea para esta transición en la que
el responsable de la política exterior de Estados Unidos ve en España un
camino a seguir
es la primera vez que alguien alude
a la transición española como ejemplo de pasar de una dictadura
como decía Marco Rubio, de un régimen autoritario a una democracia.
Y lo cierto
es que hay algunos parecidos en el caso de Venezuela, pero también hay alguna
diferencia
importante. ¿Cuál es el parecido?
Pues es el propio concepto de transición
es decir, es cambiar un régimen, la intención de cambiar un régimen sin
ruptura. Lo hemos visto, no ha cambiado el
gobierno y entonces la idea..
y también lo decía aquí Marco Rubio, a la larga es con elementos del propio
régimen autoritario, y eso es en lo que se parece a la transición española, con
elementos de la propia
dictadura, ir
negociando con la oposición y
alcanzar una democracia.
¿En eso se parece? ¿En qué se diferencia?
Bueno, aquí en España no tuvimos ninguna intervención armada de ningún
país
extranjero. Aquí no vinieron y capturaron a nadie.
El dictador, el general Franco, murió en
la cama, enfermo, viejo y en Madrid
Exactamente. Bueno, nos vamos en directo a Caracas,
capital de un país que no es el mismo, para ver cómo es esa transición real
sobre el terreno. Carolina Alcalde, periodista de
Venezuela, cuéntanos cómo ha cambiado el país en este mes
Durante este mes los acontecimientos han evolucionado muy rápido,
especialmente todo lo relacionado con el restablecimiento de relaciones
diplomáticas y energéticas entre Caracas
y Washington que avanzan de manera progresiva.
De hecho ayer la encargada de negocio de Estados Unidos
para Venezuela, Laura Dogu...
...se reunió con la presidenta encargada de Venezuela, Adelcy
Rodríguez, en el Palacio de Miraflores..
Ella posteriormente reiteró que su presencia en Venezuela marca un nuevo
capítulo en la historia
del país. Además, también se nombró como
representante diplomático de Venezuela en Estados Unidos
al embajador Félix Plasencia.
Se han dado muchos anuncios importantes.
También
se habló de la ley de amnistía anunciada por Rodríguez y que pidió a
la Asamblea Nacional avanzar.
Sin
embargo, por ejemplo, el día de hoy hay sesión en el Parlamento de Mayor
Oficialista de Venezuela y ese
punto no figura en la orden del día.
Así que son muchos temas los que están todavía en desarrollo, pero en
general la situación del día a día de los venezolanos se mantiene igual los
cortes eléctricos fallas en el
servicio de agua potable, en el servicio de gas doméstico, además los
bajos salarios que
dificultan mantener una buena calidad de vida, pero hay más optimismo en que
pudiera darse una transición democrática que además podría
garantizar mejoras desde todo el punto de vista
próximamente. Aunque el gobierno intente remarcar su
autonomía,
está siguiendo punto por punto el paso que le marca Estados Unidos.
No sé si hay alguna crítica a esto social,
política, después de tantas décadas de mensaje antiestadounidense
Sí, son 27 años con el mismo gobierno en una narrativa antiestadounidense que
fue
permanente, que fue diaria en todos los canales del Estado, así que seguramente
sí en las bases
del chavismo, en las bases más duras, hay rechazo ante todo este cambio
porque están ocurriendo..
situaciones impensables años atrás, meses atrás y que fueron cuestionadas
de hecho, por el propio chavismo.
Pero también, por otra parte, hay quienes respaldan, no
a viva voz porque correrían el riesgo de ser detenidos de todo lo que ha
estado ocurriendo en el país porque consideran que no había
otro tipo de alternativa para poder lograr un cambio de gobierno en
Venezuela y por
supuesto lograr avances desde el punto de vista económico también
Muchas gracias Carolina en directo desde Caracas.
Seguimos hablando. Esta amnistía que nos comentaba
Carolina, no sé cómo la
lees, es quizá el único gesto que nos puede hacer ver que quizás se puede
llegar a
un camino más democrático.
A ver, de nuevo, aquí también se puede hacer la comparación con España
La liberación de presos políticos es sin duda el paso
más simbólico y con mayor carga emocional.
En este mes han
liberado a 300 prisioneros que estaban encarcelados y siguen..
según distintos recuentos de distintas organizaciones, siguen encarcelados más
de 700 personas, con lo cual es el símbolo mayor
y con mayor carga emocional de que algo está cambiando en Venezuela
...a pesar de que siga el mismo gobierno en el poder.
Si las transiciones tienen fase..
¿en qué fase dirías, Ana, que estamos ahora con Venezuela?
Bueno, volviendo al arquitecto
de todo el plan sobre Venezuela, que es Marco Rubio, el secretario de Estado..
él ha fijado tres fases.
Una primera e inmediata, que es en la que estamos, que es la que
ellos llaman de estabilización y que es la razón que arguyen para no cambiar al
gobierno, para que no haya habido una ruptura porque son los que controlan el
ejército, los que controlan
todos los resortes sociales, entonces quieren mantener la estabilidad y
dentro de esa primera inmediata
fase de estabilidad está empezar a explotar el petróleo
supervisado por los Estados Unidos y eso también ya se ha producido
Han vendido por valor de 500 millones de dólares y de esos 500 millones de
dólares..
depositados ni en Venezuela ni en Estados Unidos.
En Catar ya
han revertido en Venezuela 300.
Entonces, una segunda etapa,
según lo anunciado por la Casa Blanca, según lo anunciado por Marco Rubio, la
segunda etapa sería
la de modernizar esa industria petrolera para que
pueda extraer y refinar mucho más petróleo
Y ya la tercera fase sería la de la transición política a una
democracia. Y de nuevo, como escuchábamos antes a
Marco Rubio, eso no es
algo que se produzca de hoy para mañana.
Parece que la administración Trump ha conseguido con Venezuela
bueno pues eso que buscaba tener alguien ahí abajo que sirva a sus
intereses que no lo hacía
con anterioridad. Esto obliga también un poco por lo
propio que dice la administración
Trump a mirar a otros países porque ¿crees que esto va a ir más allá?
Bueno,
no es que esto vaya a ir más allá.
No podemos afirmar que mañana a
ataquen otro país y capturen a otro jefe de gobierno.
Lo que sí sabemos
es que, de nuevo, el arquitecto de todo esto es Marco Rubio, secretario de
Estado,
hijo del exilio cubano en Miami, se ve como tres
piezas que van a caer una detrás de otra.
Primero Venezuela, luego Cuba, que es, digamos..
lo que personalmente más interesa desde un punto de vista personal y
emocional, biográfico, a Marco Rubio, es que caiga a Cuba, y también lo dijo
el otro día
Donald Trump, el presidente, a Cuba le queda poco, o mejor dicho, al gobierno
en Cuba, al régimen en Cuba le
queda poco porque se calcula que sin el petróleo que le
cedía Venezuela, que le daba Venezuela a muy buen precio, no va a aguantar la
economía
y el día a día en Cuba.
Y una tercera pieza también sería Nicaragua para
luego tener un mapa en Latinoamérica
más favorable al gobierno de Washington.
Y ahí va a ser también muy clave analizar el papel de
México, que está haciendo unos equilibrios también complicadísimos en
este escenario.
Y de Colombia,
cuyo presidente precisamente está a estas horas a punto, Gustavo Petro,
a punto de entrevistarse con Donald Trump.
Exacto. Pues muchísimas gracias, Ana Vos, de
nuevo.
Una tarde más aquí en el Canal 24
Horas. Hoy se ha cumplido un mes de la captura
de Maduro
Gracias
La imagen de Maduro, casi tres meses después
Las miradas estarán este jueves puestas en cómo se encuentra Maduro tras casi tres meses detenido.
"Vamos a ver a un presidente delgado, atleta, haciendo ejercicio todos los días", desveló hace unos días su hijo en un vídeo publicado en X por la periodista de Telesur Madelein García. Nicolás Maduro Guerra, también diputado, aseveró que su padre "está muy bien", "fuerte" y con "mucho ánimo" y definió a Cilia Flores como "firme y alerta". "Y nosotros vamos a estar de todas las partes del mundo elevando la fuerza para ellos" y defendiendo su "inocencia", sentenció.
El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en el que el matrimonio pasa sus días bajo un régimen estricto ha albergado en el pasado a figuras como el rapero Sean "Diddy" Combs, jefes del narcotráfico como el Chapo Guzmán o el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), que si bien en 2024 había sido condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico -tras haber sido extraditado en abril de 2022-, acabó siendo indultado por Trump y liberado el pasado diciembre.
Y es que no es la primera vez que un presidente latinoamericano es juzgado en los Estados Unidos. En 1992 lo fue el panameño Manuel Antonio Noriega, cuando otra violenta intervención militar estadounidense, pero esa vez en Panamá, lo derrocó en 1989. Fue declarado culpable de ocho cargos por narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero, en un tribunal de Miami. Y condenado a 40 años de cárcel, de los que solo cumplió 20 por buena conducta. Posteriormente fue extraditado, juzgado y condenado a ocho años de prisión en Francia por blanqueo de dinero. Pero en 2011 fue extraditado a Panamá, donde murió en 2017.