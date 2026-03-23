Zapatero reivindica su papel como mediador en Venezuela y admite su amistad personal con Delcy y Jorge Rodríguez

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reivindicado su amistad personal con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez: "No la voy a negar, sería ridículo y absurdo, porque me han ayudado y yo les he ayudado a ellos. Algún día esto se sabrá en la historia", ha dicho Zapatero, que también ha destacado su "esfuerzo gigantesco" y "sin percibir nada" por intentar que Venezuela no acabara en una guerra civil y "por liberar a cientos de presos".

El expresidente ha asegurado que ambos (Delcy y Jorge Rodríguez) han estado siempre "a su lado", intentando "que esa política de represión no se consumara". Su amistad con ellos, ha dicho, es de "amigos personales", pero "con el régimen no". "Por supuesto voy a defender la amistad, solo faltaría", ha repetido.

El socialista ha hecho estas afirmaciones en una entrevista en Onda Cero, donde ha relatado que los hermanos Rodríguez le han apoyado "han trabajado siempre para que hubiera diálogo y para que lo que es la política de presos no fuera la que es". "Ese es mi testimonio, mi vivencia", ha dicho Zapatero, que ha negado tener "ninguna contribución" por su actividad en Venezuela. Además, ha insistido en que los hermanos Rodríguez le han apoyado en la tarea de liberar presos "en un contexto difícil", pese a que eran leales al régimen de Nicolás Maduro.

Tal como ha explicado Zapatero, desarrolló esta actividad en Venezuela por el compromiso "que adquirió con ese país" y sobre todo con "la gente que padecía la cárcel". De hecho, ha relatado que viajó tres veces hasta la cárcel donde estaba Leopoldo López, hasta conseguir su liberación. En esa entrevista, ha recordado la tarea de diálogo que "intensamente" realizó en Venezuela entre los años 2016 y 2019, con una actitud "siempre con la oposición y con el gobierno de diálogo, de entendimiento, de respeto, de convicción".

Además, ha negado que "en absoluto", la liberación de presos incluyera el compromiso de que abandonaran la actividad política o el país.

Ante la pregunta de por qué el Gobierno de Venezuela está receptivo a las peticiones de Zapatero, ha defendido su tarea de diálogo" desde el primer día", con la oposición y también con el Gobierno, "con una actitud de respeto por la paz": "Era necesario para distender la situación, era justo y había que hacer gestos". Además, según el expresidente español, "cuando Venezuela se estabilice podrán hablar más tranquilamente", ha dicho en referencia a Delcy Rodríguez.