Zapatero niega haber mediado en el rescate de Plus Ultra y defiende que su trabajo es "conforme a la legalidad"
- Vaticina un cambio positivo en Venezuela y revindica su labor en este país
- Defiende como "un derecho" haber prestados servicios privados como asesor
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado haber mediado en el rescate a la aerolínea Plus Ultra en 2021 y ha defendido la legalidad de su labor como asesor.
Así ha respondido este martes a los periodistas antes de participar en la presentación del libro 'Las Huellas de la Transición' en El Ateneo de Madrid, donde ha insistido en que sus labores como asesor son "conformes a la legalidad" y que tienen "cero" relación con una hipotética mediación en ese préstamo a Plus Ultra.
El préstamo de 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió a la aerolínea fue aprobado por el Gobierno el 9 de marzo de 2021 en Consejo de Ministros en dos tramos: un préstamo participativo de 34 millones y otro ordinario de 19 millones, ambos con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas.
Zapatero, sí ha admitido, al ser preguntado por ello, que llevó a cabo labores de asesoría para Julio Martínez Martínez, propietario de la empresa Análisis Relevante, que tenía como cliente a Plus Ultra, y ha reivindicado que esa labor nada tiene que ver con las informaciones aparecidas en algunos medios sobre Plus Ultra.
"Realizo con mi actividad privada una prestación de servicios, creo que es un derecho, solo faltaría", ha subrayado el que fuera jefe del Ejecutivo, en relación a sus trabajos de asesoría.
El PP había reclamado explicaciones al expresidente del Gobierno por un encuentro que mantuvo con el directivo de Plus Ultra Julio Martínez, detenido en diciembre por la Policía por presunto blanqueo de capitales. Por ello, está previsto que los 'populares' le citen próximamente en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo.
Vaticina un cambio positivo en Venezuela y revindica su labor
En su primera aparición pública y declaraciones a los medios desde la captura del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, Zapatero ha vaticinado un "cambio positivo" para ese país, que se materializará próximamente.
Así, se ha mostrado confiado en el proceso de cambio en Venezuela, con Delcy Rodríguez como presidenta encargada. "Mis sensaciones, y hablo con muchísima gente todos los días, con venezolanos en la oposición al Gobierno, es que hay un nuevo momento y una gran esperanza para Venezuela y creo que lo vamos a confirmar en los próximos días, en las próximas semanas", ha augurado.
Zapatero ha recordado que lleva diez años, "especialmente los cinco primeros", intensamente vinculado a la situación política de Venezuela, "al grave conflicto", y "este es el momento" en el que tiene "una esperanza" más fundada para un "proceso de cambio positivo". Así, ha puesto en valor su largo compromiso con Venezuela dedicado a que "no hubiera un conflicto civil, a que hubiera una posible reconciliación y una sustanciación democrática en todos los órdenes" y a que fundamentalmente, ha subrayado, "muchas personas salieran de la cárcel".
Asimismo, ha evitado contar cómo ha sido su implicación en la liberación de los presos españoles, alegando que se trata de un tema "sensible y delicado". "Son situaciones de gran trance para las familias, ellas lo saben, lo saben todos, en su día lo dirán". Con todo, ha mostrado su satisfacción por conseguir que "una persona recupere la libertad".
También ha asegurado que se despejarán algunas de las falsedades divulgadas en torno a su labor en Venezuela y ha bromeado con que siempre se ha tomado "con la deportividad que la democracia aconseja" el que se viertan insidias. "Este es un momento y una oportunidad para que mucha de la tarea que he realizado se vaya conociendo más y será así porque lo permite la situación en Venezuela", ha explicado.
Respecto al archivo de las denuncias contra él por presuntos delitos de narcotráfico y colaboración con el presidente venezolano, Zapatero ha pedido respeto por los "valores", "los procedimientos" y la "transición democrática" en Venezuela, al tiempo que ha defendido que a la democracia "le sienta muy mal las insidias, las descalificaciones, las insinuaciones".