Zapatero niega haber mediado en el rescate de Plus Ultra y defiende que su trabajo es "conforme a la legalidad"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado haber mediado en el rescate a la aerolínea Plus Ultra en 2021 y ha defendido la legalidad de su labor como asesor.

Así ha respondido este martes a los periodistas antes de participar en la presentación del libro 'Las Huellas de la Transición' en El Ateneo de Madrid, donde ha insistido en que sus labores como asesor son "conformes a la legalidad" y que tienen "cero" relación con una hipotética mediación en ese préstamo a Plus Ultra.

El préstamo de 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió a la aerolínea fue aprobado por el Gobierno el 9 de marzo de 2021 en Consejo de Ministros en dos tramos: un préstamo participativo de 34 millones y otro ordinario de 19 millones, ambos con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas.

Zapatero, sí ha admitido, al ser preguntado por ello, que llevó a cabo labores de asesoría para Julio Martínez Martínez, propietario de la empresa Análisis Relevante, que tenía como cliente a Plus Ultra, y ha reivindicado que esa labor nada tiene que ver con las informaciones aparecidas en algunos medios sobre Plus Ultra.

"Realizo con mi actividad privada una prestación de servicios, creo que es un derecho, solo faltaría", ha subrayado el que fuera jefe del Ejecutivo, en relación a sus trabajos de asesoría.

El PP había reclamado explicaciones al expresidente del Gobierno por un encuentro que mantuvo con el directivo de Plus Ultra Julio Martínez, detenido en diciembre por la Policía por presunto blanqueo de capitales. Por ello, está previsto que los 'populares' le citen próximamente en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo.