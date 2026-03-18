La presidenta interina de Venezuela reemplaza al ministro de Defensa de Maduro tras 11 años en el cargo
- Padrino es uno de los rostros más emblemáticos del chavismo y sobre él pesan sanciones de EE.UU.
- Le sustituye el también militar Gustavo González, actual jefe de la Guardia Presidencial y de la Contrainteligencia Militar
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este miércoles que el general Gustavo González López reemplazará a Vladimir Padrino como ministro de Defensa, cargo que este último ha ocupado durante más de 11 años. La líder chavista profundiza así los cambios iniciados desde que el pasado 3 de enero el presidente Nicolás Maduro fuera capturado en un operativo militar de Estados Unidos para ser juzgado en Nueva York por supuestos delitos de narcotráfico.
"Agradecemos a Vladimir Padrino López por su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país. Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas", ha escrito Rodríguez en un mensaje en su cuenta de X en el que anuncia el nombramiento de González.
Padrino, de 62 años y ex general en jefe del Ejército Bolivariano, fue nombrado por Maduro ministro de Defensa el 24 de octubre de 2014. Fue desde ese momento que alcanzó una gran influencia en el país e integraba el ala dura del núcleo chavista. Antes había dirigido la sección ceremonial de la guardia presidencial durante el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).
Reuters señala, según fuentes consultadas por esta agencia de noticias, que era probable que Padrino fuera reemplazado y que se le mantuvo en su cargo tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos para garantizar la estabilidad en las fuerzas armadas.
González, el nuevo ministro, que tiene 65 años, fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y ministro del Interior entre 2015 y 2016. El pasado 6 de enero, tras el secuestro de Maduro y el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada con el beneplácito de EE.UU., fue designado director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y comandante General de la Guardia de Honor Presidencial.
Tanto Padrino como González fueron sancionados por EE.UU.
Tanto el ministro saliente como el entrante han recibido a lo largo de los años sanciones por parte de Estados Unidos. En 2015, entre otros altos cargos del chavismo, González fue sancionado acusado de estar vinculado con supuestas violaciones de los derechos humanos y presuntos abusos en las protestas antigubernamentales de 2014, cuando estaba al frente del Sebin.
A todos ellos EE.UU. les congeló los bienes que pudieran tener bajo su autoridad y les prohibió la entrada a territorio estadounidense
También Padrino ha sido objeto de múltiples acciones legales y financieras por el país norteamericano y otros Estados.
A principios de 2025, tanto Estados Unidos como la Unión Europea decidieron aplicar, justo el día de la última investidura presidencial de Maduro como presidente, tras proclamarse vencedor en unas elecciones muy cuestionadas por gran parte de la comunidad internacional, sanciones contra el régimen venezolano.
Además de por Maduro, el Gobierno norteamericano, aún con Joe Biden como presidente, introdujo también una nueva recompensa para facilitar la detención de Vladimir Padrino López, por quien se ofrecía hasta 15 millones de dólares.
"Nosotros no nos quebramos con sanciones ni con chantajes de recompensa, aquí los valientes están en formación (…) con armas para, de acuerdo a nuestra Constitución, defender nuestro territorio, nuestra independencia, nuestra integridad territorial y nuestra soberanía nacional", dijo entonces Padrino.
Dos meses después de la salida de Maduro
La destitución de Padrino López se da dos meses y medio después del ataque militar estadounidense en Caracas y otros tres estados de Venezuela, que culminó con la captura de Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, actualmente detenidos en Nueva York.
Ya ese mismo día, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que su Gobierno dirigirá Venezuela hasta que haya una "transición adecuada", con especial atención en su industria petrolífera. Y en todo este tiempo, siempre con EE.UU. vigilante, la mandataria encargada ha iniciado un proceso de acercamiento con la Administración de Trump -a quien ha llamado "socio y amigo"- y ha recibido en la capital venezolana a varios altos cargos estadounidenses, como los secretarios de Energía e Interior, Chris Wright y Doug Burgum, respectivamente.
Rodríguez, que tomó juramento el 5 de enero como presidenta encargada, ha eliminado diversos organismos emblemáticos de los Gobiernos de Maduro e impulsado importantes leyes como la de amnistía de presos políticos o la que impulsa la apertura de la industria de hidrocarburos. También ha hecho también múltiples cambios en su gabinete, entre ellos la designación de Paula Henao como ministra de Hidrocarburos, o la de Luis Villegas al frente del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional.
Este último sustituyó al empresario de origen colombiano Alex Saab, que estuvo preso en Estados Unidos y era cercano a Maduro.
Sin olvidar la renuncia de otro histórico del chavismo, Tarek William Saab, que ocupaba el cargo de fiscal general desde 2017.