El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, renuncia a su cargo y le sustituye Larry Daniel Devoe

La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela ha designado este miércoles a Tarek William Saab, quien había renunciado a su cargo de fiscal general, como defensor del pueblo de forma temporal. Antes se había producido la dimisión de Alfredo Ruiz Angulo por motivos personales, familiares y de salud, de acuerdo a una carta que h enviado al Legislativo.

"Para el cargo de defensor del pueblo encargado queremos designar, proponer, a un hombre que también ha sido toda su vida experto en derechos humanos", ha señalado el presidente de la AN, el chavista Jorge Rodríguez, antes de nombrar a Saab en la sesión transmitida por el canal estatal ANTV.

Dimisiones Minutos antes de esta propuesta, Rodríguez había informado de que Saab había renunciado a su cargo como fiscal general, sin que se conozcan los motivos específicos de tal decisión pese a que ha enviado una misiva a la junta directiva de la AN, así como de Ruiz Angulo, quien ha argumentado motivos personales, familiares y de salud para dejar la Defensoría del Pueblo en una carta. El abogado de Nicolás Maduro asegura que el Tesoro de EE.UU. impide que Venezuela pague su defensa Ambos funcionarios habían sido ratificados en estos cargos en octubre de 2024, para un periodo de siete años, es decir, hasta 2031. Saab, que también ha sido gobernador apoyado por el chavismo, llegó a la Fiscalía en 2017 por designación de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, un foro integrado exclusivamente por defensores del Gobierno de Nicolás Maduro.