El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, renuncia a su cargo y le sustituye Larry Daniel Devoe
- Ha dimitido del puesto que asumió en octubre de 2024 sin que se conozcan los motivos específicos de la decisión
- Devoe es integrante del Programa de convivencia y paz designado en enero pasado por Delcy Rodríguez
La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela ha designado este miércoles a Tarek William Saab, quien había renunciado a su cargo de fiscal general, como defensor del pueblo de forma temporal. Antes se había producido la dimisión de Alfredo Ruiz Angulo por motivos personales, familiares y de salud, de acuerdo a una carta que h enviado al Legislativo.
"Para el cargo de defensor del pueblo encargado queremos designar, proponer, a un hombre que también ha sido toda su vida experto en derechos humanos", ha señalado el presidente de la AN, el chavista Jorge Rodríguez, antes de nombrar a Saab en la sesión transmitida por el canal estatal ANTV.
Dimisiones
Minutos antes de esta propuesta, Rodríguez había informado de que Saab había renunciado a su cargo como fiscal general, sin que se conozcan los motivos específicos de tal decisión pese a que ha enviado una misiva a la junta directiva de la AN, así como de Ruiz Angulo, quien ha argumentado motivos personales, familiares y de salud para dejar la Defensoría del Pueblo en una carta.
Ambos funcionarios habían sido ratificados en estos cargos en octubre de 2024, para un periodo de siete años, es decir, hasta 2031. Saab, que también ha sido gobernador apoyado por el chavismo, llegó a la Fiscalía en 2017 por designación de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, un foro integrado exclusivamente por defensores del Gobierno de Nicolás Maduro.
Nuevo fiscal general
El Parlamento de Venezuela ha designado poco después de la renuncia de Saab al abogado especialista en derechos humanos y afín al chavismo Larry Daniel Devoe como fiscal general encargado. "Nosotros queremos proponer para que cubra la vacante como fiscal general encargado, mientras se designa por esta Asamblea el fiscal general definitivo para el periodo que establece la Constitución, al doctor Larry Daniel Devoe Márquez", ha señalado Jorge Rodríguez.
El presidente de la AN ha indicado que Devoe es abogado graduado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), y tiene máster en derecho constitucional y en democracia, derechos humanos y Estado de derecho, es especialista en ciencias penales y criminalísticas, así como dos diplomados en materia de derechos humanos.
Igualmente, ha indicado que Devoe es integrante del Programa de convivencia y paz designado en enero pasado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y también ejerce como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos.