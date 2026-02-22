La oposición venezolana sólo confirma 19 excarcelaciones desde la aprobación de la Ley de Amnistía

La oposición en Venezula sólo han confirmado hasta ahora la excarcelación de 19 personas desde la aprobación de la ley de amnistía el pasado jueves. Eso pese a que la Justicia venezolana acordó el sábado las primeras 379 excarcelaciones, según la comisión parlamentaria encargada del seguimiento y cumplimiento de la legislación.

"Condenamos que, a 48 horas de aprobada la amnistía, hasta ahora sólo hayamos podido verificar la excarcelación de 19 inocentes, mientras los familiares de los presos políticos se mantienen en vigilia permanente a las puertas de los centros de reclusión", ha denunciado la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a las principales fuerzas de oposición.

Hasta las 22:00 hora local del sábado se habían confirmado 494 excarcelaciones desde el pasado 8 de enero, cuando se inició un proceso de liberaciones impulsado por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez.

La PUD ha pedido en un comunicado "voluntad política" liberar a los más de 600 presos políticos que, según ha asegurado, siguen encarcelados. "Exigimos procesos de liberación masivos, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de todos", ha añadido.

Roberto Marrero, político opositor y exsecretario de la Asamblea Nacional, ha declarado en el Canal 24 Horas de TVE que "hay un retraso, quisiéramos que fuera más rápido el proceso, pero es un proceso que está ocurriendo".

"No podemos pedir paciencia a quien está tras las rejas, es un proceso que se está haciendo, seguro que a regañadientes por la presión del Gobierno de [el presidente de EE.UU., Donald] Trump, pero sí, estamos en vías del proceso tan ansiado de la liberación de presos, la reconciliación y el retorno de los exiliados", ha añadido Marrero.

El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, afirmó que el sabádo se habían producido "cientos de liberaciones" de los centros de detención Zona 7 y El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ambos en Caracas, informa Efe.

La amnistía se aplica al período entre 1999 y 2026, pero excluye algunos casos, como los relacionados con operaciones militares. La ONG Foro Penal, que presta ayuda y defensa los detenidos, estima que al menos 400 presos podrían estar excluidos de la amnistía.

El Gobierno venezolano, por su parte, niega que en el país haya personas detenidas por motivos políticos y asegura que cometieron otro tipo de delitos comunes.