España pedirá a la UE que retire las sanciones a Delcy Rodríguez tras la amnistía en Venezuela

España solicitará formalmente a la Unión Europea (UE) que retire las sanciones contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la amnistía para presos políticos aprobada por la Asamblea Nacional este pasado jueves.

Así lo ha anunciado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. "Las sanciones nunca son un fin, son un medio para alcanzar fines, para que se produzca este diálogo amplio, pacífico y democrático en Venezuela. Si se están dando pasos hacia ello, la Unión Europea también tiene que darlos. Al mismo tiempo, quiero recordar que Nicolás Maduro no tenía sanciones de la Unión Europea", ha asegurado Albares, según informa Efe.

Albares espera que la amnistía sea "lo más amplia posible" La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves de manera unánime una ley de amnistía para presos políticos condenados entre 2002 y 2025, pero que excluye a personas que hayan promovido o participado en acciones armadas o violentas. "Es una buena señal que se haya aprobado por unanimidad, con todos los votos, también los de la oposición - ha dicho Albares - Y nosotros animamos a Delcy Rodríguez a seguir dando pasos en esa dirección, para que se creen las condiciones para que las personas que están fuera de Venezuela, aquellos que quieran, puedan regresar", ha agregado el ministro, quien espera que la amnistía sea "lo más amplia posible". El ministro ha recordado que cuando la UE impone sanciones individuales "siempre deja fuera a presidentes y ministros de Exteriores para mantener el cauce de diálogo abierto". "Es fundamental acompañar en este momento a Venezuela", ha insistido.