EE.UU. permite a la española Repsol y otras cuatro compañías extraer petróleo en Venezuela

Trump ha levantado las sanciones al petróleo venezolano y autoriza las operaciones que estaban bajo embargo de la administración estadounidense. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Washington ha emitido una licencia general a varias multinacionales para desplegar nuevas operaciones tanto con el gobierno venezolano como con PDVSA, la petrolera estatal. Repsol, la primera petrolera española, así como a la estadounidense Chevron, y las europeas BP, Eni y Shell, pueden reanudar su actividad de petróleo y gas en el país sudamericano.

Se trata de la medida con mayor impacto en el sector energético adoptada desde que la Administración de Donald Trump intervino en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro. Una decisión que permite a Repsol volver a operar en el país caribeño, donde tenía presencia desde los años 90, aunque se vio limitado a principios de 2025 por las sanciones de Trump. Estados Unidos, además, ha emitido otra licencia que permite a empresas de todo el mundo firmar contratos para nuevas inversiones en el sector petrolífero y gasístico venezolano.