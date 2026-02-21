La Justicia de Venezuela acuerda las primeras 379 excarcelaciones tras la aprobación de la Ley de Amnistía

La Justicia de Venezuela ha acordado las primeras 379 excarcelaciones tras la aprobación de la Ley de Amnistía, ha anunciado el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada del seguimiento y cumplimiento de la legislación.

En el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Arreaza ha dicho que la Fiscalía General introdujo las 379 solicitudes de amnistía ante los "tribunales competentes" para otorgarlas. Según ha precisado, de las 379 solicitudes de amnistía, 371 son en Caracas, cinco en el estado Barinas, dos en Portuguesa y una en Monagas.

Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, ha informado en la res social X que su organización está verificando desde la madrugada de este sábado las primeras excarcelaciones derivadas de la legislación.