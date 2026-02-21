La Justicia de Venezuela acuerda las primeras 379 excarcelaciones tras la aprobación de la Ley de Amnistía
- Del total de solicitudes de amnistía, 371 son en Caracas, cinco en el estado Barinas, dos en Portuguesa y una en Monagas
- Según la ONG Foro Penal, hay más de 600 presos políticos, tras la liberación de 448 personas desde el pasado 8 de enero
La Justicia de Venezuela ha acordado las primeras 379 excarcelaciones tras la aprobación de la Ley de Amnistía, ha anunciado el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada del seguimiento y cumplimiento de la legislación.
En el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Arreaza ha dicho que la Fiscalía General introdujo las 379 solicitudes de amnistía ante los "tribunales competentes" para otorgarlas. Según ha precisado, de las 379 solicitudes de amnistía, 371 son en Caracas, cinco en el estado Barinas, dos en Portuguesa y una en Monagas.
Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, ha informado en la res social X que su organización está verificando desde la madrugada de este sábado las primeras excarcelaciones derivadas de la legislación.
448 excarcelados desde el 8 de enero
La ley cubre, en teoría, el período establecido entre 1999 y 2026, pero específica 13 coyunturas políticas arrancando en 2002, lo que excluye arrestos ocurridos en al menos 15 del los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares.
Este viernes se instaló en el Parlamento la comisión especial que dirige Arreaza para garantizar el cumplimiento de la amnistía. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, promulgó la ley tras su aprobación en el Parlamento y pidió "celeridad" a esta comisión para revisar los casos "no contemplados" en la legislación.
Foro Penal ha estimado que al menos 400 detenidos por estos motivos podrían estar excluidos de la medida y ha informado que entregará a la comisión especial una primera lista para la revisión de 232 casos. Según sus registros, en Venezuela hay más de 600 presos políticos, tras la excarcelación de 448 personas desde el pasado 8 de enero.