Excarcelan en Venezuela a Juan Pablo Guanipa, dirigente opositor cercano a María Corina Machado

El dirigente opositor de Venezuela Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder María Corina Machado y uno de los mayores críticos del chavismo, ha sido excarcelado este domingo tras más de ocho meses de prisión, según ha informado su hijo, Ramón Guanipa.

"Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue liberado hace minutos. Luego de más ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto", ha indicado Ramón Guanipa en X.

Tras esto, ha publicado un video en el que su padre ha confirmado su liberación. "Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho de que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante", ha trasladado Juan Pablo Guanipa.

Por su parte, Machado ha celebrado la excarcelación del también exdiputado del partido opositor Primero Justicia, a quien considera un "héroe". "Mi querido Juan Pablo, ¡contando los minutos para abrazarte! Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá siempre. ¡Libertad para todos los presos políticos!", ha publicado en su cuenta de X.

Proceso de excarcelaciones en Venezuela Esta liberación se da en el marco de un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hace un mes, luego de la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Al menos 391 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el pasado 8 de enero, según un conteo publicado el sábado por la mayor coalición opositora, mientras la ONG Foro Penal contabiliza 383. El Gobierno asegura que el proceso de excarcelaciones se inició en diciembre de 2025 y desde entonces unas 895 personas han sido liberadas con medidas cautelares, aunque no ha publicado listas que permitan verificar los casos.

Guanipa fue detenido en 2025 Guanipa permanecía en la clandestinidad cuando fue detenido, el 23 de mayo de 2025, en un operativo policial de desmantelamiento de un presunto plan que tenía como objetivo "boicotear" los comicios regionales y legislativos de ese mes y realizar supuestos "actos terroristas", por lo que también fueron detenidas más de 70 personas, entre ellas extranjeros, según el Gobierno. 01.15 min Zapatero apoya la transición en Venezuela: "Tengo una gran confianza en Delcy Rodríguez" La última vez que Guanipa apareció en público fue el 9 de enero de 2025, cuando acompañó a Machado en una protesta en Caracas en defensa del reclamado triunfo de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por funcionarios afines al chavismo, proclamó ganador a Maduro, lo que la oposición mayoritaria denunció como un "fraude".

Edmundo González celebra las nuevas liberaciones El líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia ha celebrado las nuevas excarcelaciones que se han producido este domingo, al tiempo que ha exigido la liberación del resto de los presos políticos en el país. "La excarcelación de varios presos políticos ocurrida hoy no requirió una ley para producirse. Me alegra que estén fuera de esos calabozos", ha manifestado el opositor, en un contexto en el que se espera la aprobación en Venezuela de una ley de amnistía para presos políticos. ““ En X, González Urrutia ha subrayado que estas excarcelaciones "no equivalen a libertad plena", debido a que las causas siguen abiertas y persisten medidas restrictivas. "Seguimos exigiendo la libertad plena e inmediata de todas las personas presas por razones políticas y el cierre definitivo de los procesos arbitrarios", ha expresado el líder opositor, quien reclama la Presidencia de Venezuela desde el exilio al asegurar que venció a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024.