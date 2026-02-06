El presidente del Parlamento de Venezuela promete la liberación de todos los presos políticos la semana próxima

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha prometido este viernes ante familiares de presos políticos congregados en un comando policial en Caracas la liberación de "todos los detenidos" el mismo día en que se apruebe la ley de amnistía, que ha estimado que pasaría "entre el martes que viene y a más tardar el viernes". Rodríguez se ha reunido con familiares de presos.

Desde principios de enero, unos 350 presos políticos han sido liberados, según la ONG Foro Penal, pero casi 700 permanecen encarcelados, y decenas de familias continúan acampando fuera de las cárceles a la espera de la liberación de sus seres queridos.

El también hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, había pedido horas antes escuchar a los familiares en el proceso de consultas públicas sobre el proyecto de ley de amnistía, aprobado el jueves en el primero de los dos debates necesarios para la creación de una normativa en Venezuela.

02.24 min La Asamblea Nacional de Venezuela da el primer paso parlamentario para aprobar la ley de amnistía

"Váyanse a las calles a discutir la ley de amnistía y escuchen a las víctimas, escuchen a las madres y familiares de los privados de libertad y tráigannos todas las ideas que quieran, que todas son buenas y bienvenidas para la segunda discusión de la ley", ha expresado.

Durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el también jefe negociador del Gobierno ha reiterado su llamada a "pedir perdón y rectificar", pero también a "perdonar". En ese sentido, ha explicado que la ley de amnistía, propuesta hace una semana, no plantea solamente liberaciones, sino también "la reparación de las víctimas" de manifestaciones antigubernamentales, por lo que ha solicitado que esto sea incluido en la normativa.