El presidente del Parlamento de Venezuela promete la liberación de todos los presos políticos la semana próxima
- Jorge Rodríguez se ha reunido este viernes con familiares de presos políticos
- El también jefe negociador del Gobierno ha reiterado su llamada a "pedir perdón y rectificar"
El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha prometido este viernes ante familiares de presos políticos congregados en un comando policial en Caracas la liberación de "todos los detenidos" el mismo día en que se apruebe la ley de amnistía, que ha estimado que pasaría "entre el martes que viene y a más tardar el viernes". Rodríguez se ha reunido con familiares de presos.
Desde principios de enero, unos 350 presos políticos han sido liberados, según la ONG Foro Penal, pero casi 700 permanecen encarcelados, y decenas de familias continúan acampando fuera de las cárceles a la espera de la liberación de sus seres queridos.
El también hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, había pedido horas antes escuchar a los familiares en el proceso de consultas públicas sobre el proyecto de ley de amnistía, aprobado el jueves en el primero de los dos debates necesarios para la creación de una normativa en Venezuela.
"Váyanse a las calles a discutir la ley de amnistía y escuchen a las víctimas, escuchen a las madres y familiares de los privados de libertad y tráigannos todas las ideas que quieran, que todas son buenas y bienvenidas para la segunda discusión de la ley", ha expresado.
Durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el también jefe negociador del Gobierno ha reiterado su llamada a "pedir perdón y rectificar", pero también a "perdonar". En ese sentido, ha explicado que la ley de amnistía, propuesta hace una semana, no plantea solamente liberaciones, sino también "la reparación de las víctimas" de manifestaciones antigubernamentales, por lo que ha solicitado que esto sea incluido en la normativa.
Leyes "para cuidar la paz y la vida"
El titular del Parlamento ha participado en un encuentro nacional en Caracas de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), donde también ha propuesto la creación de leyes "para cuidar la paz y la vida" en vista de que, ha agregado, "vienen tiempos interesantes".
El proyecto de ley de amnistía está planteado para los presos políticos de los últimos 27 años en los que ha gobernado el chavismo y excluye delitos como violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Según una exposición de motivos que fue compartida a EFE por un diputado en condición de anonimato, el "proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática" contempla 13 artículos y establece las disposiciones generales "destinadas a regular el objeto, finalidades y principios de aplicación e interpretación" de esta medida.
La propuesta de ley fue presentada el pasado 30 de enero por la presidenta encargada en medio de un proceso gradual de excarcelación de presos políticos que comenzó el día 8, casi una semana después de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en territorio venezolano.