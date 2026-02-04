El empresario Alex Saab, testaferro de Maduro, es detenido en Venezuela y será extraditado a EE.UU.

El empresario Alex Saab, conocido como el testaferro del expresidente venezolano Nicolás Maduro, ha sido arrestado este miércoles en Venezuela por las autoridades estadounidenses y venezolanas. Se espera que sea extraditado a Estados Unidos, según ha informado un funcionario norteamericano a Reuters.

El exempresario colombo-venezolano, ya fue encarcelado en 1994 y en Cabo Verde en 2020 por lavado de dinero. En esa ocasión fue extraditado a EE.UU. y volvió a Venezuela en 2023 tras llegar a un acuerdo con la Casa Blanca.

01.14 min Los entresijos de la operación militar estadounidense para capturar a Maduro hace justo un mes

Medios colombianos informan de que ha sido capturado hacia las 2.30 de la mañana por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en una operación conjunta con el FBI estadounidense.

Saab tuvo que dejar su cargo al frente del Ministerio de Industria y Producción Nacional a principios de enero, con el ascenso de Delcy Rodríguez a presidenta encargada tras la captura de Estados Unidos a Maduro.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN