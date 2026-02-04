Petro propone a Trump que Colombia y Venezuela colaboren para derrotar al narcotráfico

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha propuesto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que los ejércitos colombiano y venezolano unan sus fuerzas para enfrentarse a los narcotraficantes que operan en las regiones fronterizas.

Trump y Petro, quien se encuentra en la recta final de su mandato, se han reunido este martes en la Casa Blanca en el primer encuentro que se produce entre ambos, tras un año de fuertes desencuentros e insultos cruzados. Y uno de los asuntos centrales de la reunión ha sido el narcotráfico.

Washington sostiene que la producción de cocaína se ha disparado bajo el Gobierno de Petro, mientras que el presidente colombiano defiende que su política de sustitución de cultivos ha sido exitosa.

"Hay que colocar al Ejército de Venezuela con el colombiano, una operación común, de tal manera que quienes están arrodillados al narcotráfico y no saben que esa época pasó, que se inicia una nueva era, y se quedaron en un inmediato pasado de codicia, sean derrotados", afirmó Petro tras la reunión con su homólogo estadounidense.

Además, Petro adelantó que la idea es que ambos países persigan a los líderes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que están en Venezuela y "a los que más mal hacen como violentos a Colombia".

El presidente colombiano le dió a Donald Trump una lista de grandes capos del narcotráfico que viven fuera de territorio colombiano. “La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami (...) Le pasé una lista al presidente Trump. Sus capos no están en Colombia y hay que perseguirlos", señaló Petro.

Tras la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, el Gobierno colombiano ordenó reforzar los 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela para garantizar la seguridad, especialmente en el Catatumbo, uno de los mayores fortines del ELN.

En la zona también operan el Frente 33 de las disidencias de las FARC, que lleva más de un año enfrentado al ELN por el control territorial del Catatumbo, y otros grupos narcotraficantes.

El ELN es el segundo mayor grupo armado de Colombia, después de la banda criminal Clan del Golfo, según el informe oficial 'Apreciación de las capacidades críticas de la amenaza (Accam)' del Gobierno.