Petro confirma que la reunión con Trump en la Casa Blanca será el próximo 3 de febrero

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha confirmado este miércoles que la reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca se celebrará el próximo 3 de febrero, tras la llamada telefónica que tuvieron la semana pasada y que rebajó la tensión entre Washington y Bogotá.

"El Consejo de Ministros tiene un tema (sobre narcotráfico), que es el que ha intensificado el debate entre Estados Unidos y Colombia -entre los gobiernos, entre los presidentes- que ha terminado con una posibilidad de reunión que será el 3 de febrero, ya veremos los resultados de esa reunión, que es determinante", ha expresado Petro.

Al intervenir ante sus ministros, el mandatario ha recalcado que presentará a Trump los datos sobre narcotráfico de su Gobierno para que "sepa realmente lo que ha pasado en la lucha que hemos librado en este Gobierno contra los narcóticos".

01.50 min Transcripción completa El presidente de Colombia ha hablado por teléfono con Trump, una hora de conversación que ha servido para relajar la tensa relación entre ambos. El estadounidense ha pasado de llamar a Petro Narcotraficante a invitarle a la Casa Blanca ya ha puesto en marcha los preparativos, según ha anunciado en su red social En un giro sorprendente, Trump ha pasado de llamar narcotraficante al presidente Gustavo Petro a invitarle a la Casa Blanca y a decir que ha sido un honor hablar con él por teléfono Lo ha dicho en su red social, donde añade que ha puesto ya en marcha los preparativos para ese encuentro. Ambos hablaron por teléfono durante casi una hora según confirmaba anoche el mandatario colombiano quien dio detalles a tram sobre su lucha contra las drogas Y lo que sucedió hoy, después de mucho tiempo, es que hablamos. Y restablecí comunicación por primera vez. Lo decía Petro ante miles de personas en la protesta convocada por él mismo tras las amenazas de Trump de los últimos días El presidente Gustavo Petro ha llamado a la movilización general y a los ciudadanos ha pedido que se manifiesten para defender la soberanía nacional tras los últimos ataques de Trump, quien ha acusado a Petro de enfermo, de narcotraficante e incluso no ha descartado una operación similar en Colombia a la llevada a cabo en Venezuela En Cucuta, en la frontera con Venezuela, también han salido a la calle para lanzar estos mensajes a Trump Él se cree el dueño del mundo. Cree que nosotros somos el patio trasero de Estados Unidos. Respecto al futuro de Venezuela Petro se ha ofrecido como mediador ante la nueva líder, Belsi Rodríguez, y le ha propuesto un diálogo tripartito incluyendo a Estados Unidos Trump y Petro liman asperezas por teléfono y preparan una reunión en persona en la Casa Blanca

Justamente el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez, se ha reunido este miércoles en Washington con altos funcionarios de EE.UU. para abordar la lucha conjunta contra el narcotráfico, que ha considerado un "enemigo común" para ambos países, como preámbulo al encuentro entre los presidentes.

Combatir el narcotráfico "Tuvimos un diálogo muy abierto, como siempre ha ocurrido. Lo que estamos haciendo en Colombia es combatir un enemigo común que tenemos con los Estados Unidos, el narcotráfico. El reto es cómo incrementamos la eficiencia para acabar con este veneno", ha asegurado Sánchez en una rueda de prensa junto al embajador de Colombia en EE.UU., Daniel García Peña. Como parte de su agenda en Washington, el ministro se ha reunido hasta ahora con miembros del Congreso, como el senador republicano Bill Hagerty o con el presidente del Comité de Servicios Armados en la Cámara de Representantes, el republicano Mike Rogers. Tiene previsto conversar con miembros del Departamento de Guerra y con otras autoridades de la Administración de Trump. Sánchez ha puesto el foco en los esfuerzos de Bogotá para erradicar el tráfico de drogas, y ha citado la incautación de más de 2.840 toneladas de cocaína.