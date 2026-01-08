Trump y Petro liman asperezas por teléfono y preparan una reunión en persona en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Colombia, Gustavo Petro, han conversado por teléfono por primera vez en medio de las fuertes tensiones entre ambos países, que se habían profundizado tras el ataque militar estadounidense a Venezuela que se saldó con la detención de Nicolás Maduro. Una comunicación que ha sido "un gran honor" para el republicano, quien ha adelantado que espera reunirse "próximamente" con su homólogo, lo que el colombiano ha considerado "histórico", ya que: "si no se dialoga, hay guerra".

"Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente", ha escrito Trump en su red Truth Social.

Y ha adelantado que el secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, están "realizando los arreglos necesarios" para una reunión de la que no ha precisado fecha pero que "tendrá lugar en la Casa Blanca", en Washington.

La conversación se ha dado después de que Trump amenazara a Colombia con operaciones militares similares a las perpetradas en Venezuela, que Petro ha estado criticando en sus redes sociales desde el primer momento. "Colombia también está muy enferma", había dicho esta semana el republicano, convencido de que el gobernante colombiano es "un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a EE.UU.".

Petro había respondido a esas advertencias amenazando con volver a tomar las armas si es necesario, como en sus años de guerrillero, para defender la soberanía de su país.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, durante la llamada con Trump EFE/ @DapreCol

Según Petro, la llamada "duró como una hora o más" "Hoy hemos hablado por teléfono por primera vez desde que (Trump) es presidente", ha dicho Petro en un discurso ante una multitud de personas en Bogotá, en una movilización convocada por su Gobierno "en defensa de la soberanía". El mandatario colombiano pidió al estadounidense "que se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidentes". "Si no se dialoga, hay guerra. Nos lo ha enseñado la historia de Colombia", ha manifestado el colombiano ante sus seguidores, y ha lamentado "la incomunicación con el gobierno de Trump", al contrario que con su antecesor, Joe Biden (2021-2025), con quien asegura que "nunca hubo problemas" y habló con él "cuatro veces". También en su cuenta de X se ha manifestado Petro en referencia a la futura reunión en Washington: "Histórico. Para la Paz siempre hay que dialogar. Hablaremos con el presidente Trump de paz y democracia global, la paz de América Latina y su soberanía y la paz de Colombia y la estrategia antinarcos". El presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante una manifestación de sus seguidores este miércoles en Bogotá AFP/Luis Acosta En su discurso en Bogotá tras la llamada, Petro ha dado algunos detalles sobre la conversación, que ha asegurado "duró como una hora o más". "En medio del debate de estos dos, tres días que se ha desatado, hoy traía un discurso y tengo que dar otro. Eso no es fácil. El primer discurso era bastante duro", ha dicho en supuesta referencia a esa charla. Petro también le ha dicho a su homólogo que no es narcotraficante y le ha presentado las cifras de su Gobierno en la lucha contra las drogas. "Le tuve que lanzar las cifras, pocas, las mismas que he repetido aquí de por qué se me sindica (de narcotraficante) si yo llevo 20 años arriesgando mi vida, luchando contra traquetos (mafiosos) de alto poder y políticos aliados de ellos", ha recalcado en la manifestación. Y le ha trasladado que durante su Gobierno, que comenzó en 2022 y culmina este año, aumentaron "las incautaciones de droga" y superarán las 3.500 toneladas decomisadas cuando deje el cargo. "Nunca ningún Gobierno ni del mundo, ni de Colombia, ha logrado esa cantidad de cocaína incautada", ha argumentado.