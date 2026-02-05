La Asamblea Nacional de Venezuela da el primer paso parlamentario para aprobar la ley de amnistía

La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, ha aprobado "por unanimidad" este jueves en primera discusión el proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para los presos políticos desde 1999, y seguirá ahora el proceso parlamentario con un proceso de consultas. Según un borrador publicado por algunas agencias internacionales, la norma otorgaría clemencia inmediata a las personas encarceladas por participar en protestas políticas y criticar a figuras públicas y restituiría los bienes de los detenidos.

También cancelaría las alertas de detención enviadas a Interpol y otras medidas internacionales contra las personas amparadas por el proyecto, permitiéndoles regresar al país, según el documento al que ha tenido acceso Reuters.

"No es cualquier encrucijada. Es la encrucijada entre la destrucción y la reconciliación, el perdón y la construcción", ha dicho el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, poco antes de tomar votación a los diputados en esta primera instancia parlamentaria, en la que ha pedido "celeridad" a los encargados de la comisión especial que coordinará el proceso de consultas de la ley.

Según la legislación venezolana, un proyecto de ley debe pasar por una primera discusión para la exposición de motivos y evaluación de objetivos, alcance y viabilidad, y luego, tras una fase de consultas, pasa a ser estudiada artículo por artículo en un segundo y último debate para finalmente ser sometida a votación. De ser aprobada, la ley se remite al mandatario, quien la firma, y entra en vigor cuando se publica en la Gaceta Oficial, el medio oficial de difusión.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, sostiene este jueves una foto del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez durante una sesión ordinaria para discutir la ley de amnistía en la Asamblea Nacional, en Caracas REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Se busca "la justicia y la convivencia entre los venezolanos" El proyecto tiene trece artículos y establece las disposiciones generales "destinadas a regular el objeto, finalidades y principios de aplicación e interpretación" y "los hechos sujetos a la amnistía, así como los efectos y procedimientos aplicables para su efectiva implementación", reza la exposición de motivos compartida a EFE por un diputado bajo condición de anonimato. Según se detalla en la exposición de motivos, con esta ley se busca "la justicia y la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas, permitiendo la coexistencia desde la diversidad y la pluralidad", a través de "la consolidación de un marco integral de amnistía que detalla de manera exhaustiva los hechos y delitos cubiertos y los que, según la Constitución, deben ser excluidos". "Se reconoce la importancia de no imponer la venganza, la revancha ni el odio, sino de abrir un camino hacia la reconciliación", agrega el borrador, en el que se plantea que quedan excluidos de sus beneficios "aquellos delitos que, por su naturaleza, comprometen la ética y la dignidad humana, tales como las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas". Sin embargo, una larga lista de delitos, como instigación a actividades ilegales, resistencia a las autoridades, daños a la propiedad, rebelión, traición y porte ilegal de armas estarán cubiertos por la ley si se cometieron en el contexto de protestas políticas, según el borrador difundido por Reuters, lo que incluye las manifestaciones masivas que se dieron en el país y causaron muertes en 2007, 2014, 2017, 2019 y 2024. 01.22 min Los familiares de presos celebran la amnistía general anunciada en Venezuela a la espera de que se concrete

"Para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política" Fue el pasado viernes cuando Rodríguez, que ejerce como presidenta en ausencia de Nicolás Maduro desde que este y su esposa fueron capturados por Estados Unidos en un ataque a Caracas el 3 de enero, anunció en el Tribunal Superior de Justicia una amnistía general para los presos encarcelados en Venezuela: "Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve a la Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela", indicó. La medida atañe a los presos políticos detenidos desde 1999, cuando llegó al poder Hugo Chávez, hasta la actualidad. Rodríguez señaló entonces que la intención de su Gobierno es que "sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo", y que la norma sirva para "reencauzar la justicia en nuestro país" y "la convivencia entre los venezolanos". El hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez, ha hecho una larga exposición en la sesión de este jueves en la que ha recordado el caso del padre de ambos, Jorge Antonio Rodríguez, guerrillero marxista de la década de los 60 que murió mientras estaba bajo custodia policial en 1976. "Quisiera que en algún momento alguien me dijera cuál debido proceso se tuvo aquí, cuál ONG pidió por la libertad de mi padre, cuál organismo internacional de DD.HH intervino", ha considerado. "El camino de esta ley va a estar lleno de obstáculos y sinsabores, de posiciones adelantadas e injustas", ha exclamado el presidente de la Asamblea sobre el proyecto. "Tenemos no solamente que tragar grueso, no solamente que tragarnos los sapos que haya que tragarse por la convivencia, la reconciliación, la paz y el abrazo, sino también hilar fino para no dejarnos desviar", ha agregado, convencido de que "hay supuestas organizaciones que se aprovechan de la situación de las personas privadas de libertad". "Creo que nosotros debemos en este camino mirar, nosotros los chavistas, a nuestro ejemplo, nuestra guía: Hugo Chávez, que el 14 de abril (de 2002), después de haber sido secuestrado, después de que intentaron asesinarlo y sacarlo del país, levantó un a cruz. Pidió perdón y perdonó. Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también", ha agregado al hacer referencia a la restitución en el poder de Chávez dos días después del golpe de Estado contra su Gobierno en 2002. "Pedimos perdón porque, lo digo con claridad, a mí no me gustan los presos", ha lanzado. Ley de amnistía, liberación del petróleo y un horizonte democrático incierto: un mes sin Maduro en Venezuela En su intervención, Rodríguez ha solicitado a España la extradición al país caribeño de un hombre acusado de quemar vivo a un joven en Caracas en medio de las protestas antigubernamentales de 2017. "Me voy a reconfortar cuando el Gobierno de España nos devuelva a quien quemó vivo a Orlando Figuera en una esquina de Altamira. Ese homicida espantoso brutal, producto de la violencia política de esos días", ha destacado. Y ha insistido: "Me sentiré profundamente feliz cuando el Gobierno de España cumpla con el derecho internacional, con las leyes internacionales y de extradición y nos devuelva a ese homicida para que sea juzgado en un tribunal venezolano. Vive libremente en España un homicida". La ley de amnistía general en Venezuela: un paso firme para desmontar el chavismo