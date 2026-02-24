Más de 2.000 personas con medidas cautelares y 177 presos se han beneficiado de la ley de amnistía en Venezuela

El Parlamento de Venezuela ha anunciado este lunes de que un total de 2.021 personas con medidas cautelares y 177 presos se han visto beneficiados en el marco de la Ley de Amnistía, según el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la Comisión parlamentaria para el cumplimiento de la norma.

"Podemos decir que se han realizado, gracias a la ley, 177 excarcelaciones, se han dado 2.021 libertades plenas a personas que estaban en régimen de presentación", ha indicado el diputado durante una reunión en el palacio presidencial de Miraflores con "víctimas de la violencia política".

Asimismo, ha señalado que la Comisión que preside ha recibido "más de 3.000" solicitudes y que siguen recibiendo nuevas peticiones en "algunos" tribunales del país.

Diferencias en las cifras del Gobierno y las de las ONG Por su parte, la ONG Foro Penal había verificado 464 excarcelaciones en el país entre el 8 de enero y el 22 de febrero; y al menos 65 liberaciones desde la aprobación de la amnistía el jueves pasado. La comisión parlamentaria que preside Arreaza está encargada de hacer seguimiento del cumplimiento de la ley y de revisar otros casos "no contemplados" en la amnistía. ““ "El espíritu de esa ley, que la pidió la presidenta, es la convivencia democrática, es la paz", ha subrayado el parlamentario. Además, ha recordado que se han producido más de 800 excarcelaciones desde diciembre, una cifra que también sostiene el Gobierno encargado. Foro Penal diferencia liberaciones plenas de excarcelaciones, ya que en estas últimas los beneficiados salen de prisión, pero con libertad condicional y medidas cautelares, como la prohibición de salida del país o régimen de presentación periódica ante tribunales. En el encuentro también han participado los integrantes del Programa para la convivencia y la paz, instalado en enero por la mandataria interina, una instancia que también fue encargada de seguir las revisiones de casos no contemplados en la ley.