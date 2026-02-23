Kallas propondrá que la UE levante las sanciones a Delcy Rodríguez a propuesta de España
- La jefa de la diplomacia ha dicho que deberá haber "consenso" en el seno de la UE
- Albares afirma que "Europa debe tener una interlocución con Venezuela al nivel de EE:UU."
La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, ha anunciado este lunes que propondrá que la UE levante las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, como había propuesto España.
La jefa de la diplomacia europea dijo en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros de Exteriores que ve "dos vías" en relación con Venezuela, incluida una propuesta para levantar las sanciones contra Delcy Rodríguez, sobre la que habrá que comprobar si hay "consenso" en la UE, y una "discusión más amplia" sobre el nuevo enfoque de los Veintisiete hacia las autoridades venezolanas.
Kallas ha señalado que las autoridades provisionales de Venezuela "han dado pasos concretos de acercamiento a Europa" ya que "han liberado por ejemplo a los presos políticos europeos que estaban en Venezuela". También ha añadido que "en el futuro tendremos que hablar de cómo abordamos la situación" de ese país. En ese contexto, ha considerado que tendrá que haber "dos vías".
"Yo voy a proponer que levantemos las sanciones a Delcy Rodríguez, actual presidenta en funciones. Tendremos que verlo todavía concretamente, pero eso es lo que se va a proponer. Y en un segundo momento tendríamos que hablar en un sentido amplio sobre nuestra relación y el enfoque hacia las autoridades venezolanas. Para ello tendríamos que tener unos criterios de referencia para ver qué tendría que hacer Venezuela para que nosotros también actuáramos en consecuencia", ha asegurado Kallas.
Propuesta de España
Previamente, fuentes de Exteriores habían indicado que la alta representante había "hecho suya" la propuesta del "deslistado de Delcy Rodriguez”. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado este lunes al llegar al Consejo que iba a plantear a sus homólogos de la UE el levantamiento de las sanciones contra Delcy Rodríguez.
"Hoy voy a solicitar que se inicie el proceso para retirar las sanciones individuales a Delcy Rodríguez, a la presidenta encargada. Porque si el actual Gobierno de Venezuela en esta nueva etapa está dando pasos en la línea que nosotros queremos, la Unión Europea tiene que mandar una señal clara", ha indicado Albares a la prensa.
Asimismo, el titular de Exteriores ha añadido que el levantamiento de las medidas restrictivas a Rodríguez requiere unanimidad de los Veintisiete para poder llevarse a cabo. El ministro español también ha mencionado que Europa debe tener una interlocución con Venezuela al nivel que la está teniendo Estados Unidos.
Continúa la liberación de presos en Venezuela
Mientras la Unión Europea tendrá que decidir si se levantan o no las sanciones, al menos 65 personas han sido liberadas en Venezuela tras la aprobación de la ley de amnistía el pasado jueves, ha indicado este lunes la ONG Foro Penal al informar de que presentó ante el Parlamento una solicitud de revisión a los casos de unos 232 detenidos por temas políticos para que evalúe la aplicación de la norma.
En un mensaje en X, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, detalló que el viernes siete personas salieron en libertad plena, unas 15 el sábado y 43 el domingo.
Además, aclaró que el viernes también hubo una excarcelación bajo medidas cautelares que no está cubierta por la amnistía.
"Desde Foro Penal ya enviamos a varios de los diputados que integran la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía la primera solicitud de consideración para la aplicación de la ley en 232 casos de presos políticos", añadió en otro mensaje la ONG que continúa recibiendo a familiares para preparar más solicitudes.
El pasado jueves, el Parlamento venezolano, de mayoría chavista, aprobó por unanimidad una histórica ley de amnistía para los casos presos políticos desde 1999 hasta 2026, pero la norma especifica 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.
Ese mismo día, la presidenta encargada de Venezuela y promotora de esta ley, Delcy Rodríguez, pidió al Parlamento, al programa de Convivencia y Paz y a la Comisión de Revolución Judicial dar "máxima celeridad" a la aplicación de la amnistía.
El presidente del Legislativo, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró el sábado que desde esa tarde se estaban dando "cientos de liberaciones" por la amnistía, sin detallar las identidades de los beneficiados ni la cantidad de casos.
Rodríguez habló de 1.557 solicitudes que se estaban "atendiendo de inmediato". Foro Penal estimó el viernes que al menos 400 presos políticos podrían estar excluidos de la Ley de Amnistía, mientras que contabiliza más de 600 detenidos por estos motivos que siguen encarcelados.
El Gobierno niega que en Venezuela haya personas detenidas por motivos políticos y asegura que cometieron delitos, una afirmación rechazada por el liderazgo opositor y varias ONG.