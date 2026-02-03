Corina Machado, dispuesta a reunirse con Delcy Rodríguez “si es necesario” para hablar de transición democrática

La opositora venezolana y premio Nobel de la Paz de 2025, María Corina Machado, ha señalado este lunes que está dispuesta a reunirse “si es necesario” con la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez para hablar sobre “un cronograma” de transición democrática, un proceso que volvió a calificar de "irreversible".

Durante un encuentro en línea con medios colombianos como el diario El Tiempo y la emisora Caracol Radio, un mes después de la captura del presidente Nicolás Maduro por el ejército estadounidense en Caracas, la opositora ha dejado claro que "cualquier proceso es sobre la base del reconocimiento del 28 de julio de 2024 y para una transición", haciendo referencia a las elecciones presidenciales celebradas en esa fecha y de las que la oposición reclama el triunfo del candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González.

En opinión de Machado, el oficialismo venezolano estaba convencido de que los miembros del Gobierno "eran intocables y por eso no están preparados para aceptar que esto (la transición) es irreversible".

"Estos tipos están siendo forzados a llevar adelante procesos en contra de su propia esencia. Todo lo que sostiene al régimen de Maduro es la represión", ha apostillado ante los medios, y ha subrayado que el Gobierno provisional de Delcy Rodríguez “sigue siendo la mafia”.

En un momento en que el presidente estadounidense Donald Trump normaliza sus relaciones con el Ejecutivo venezolano, se desconoce el papel que desempeñará Machado en la era post-Maduro.

Donald Trump había asegurado inicialmente que la opositora no estaba cualificada para gobernar su país, pero moderó su discurso cuando ella le entregó simbólicamente su medalla del Premio Nobel de la Paz a mediados de enero.

02.42 min Corina Machado sobre el cambio en Venezuela: "Es un proceso irreversible"

“Estamos hablando con ella y quizá podamos hacerla participar de alguna manera. Me gustaría mucho poder hacerlo”, declaró el presidente estadounidense tras su encuentro.