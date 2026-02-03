Corina Machado, dispuesta a reunirse con Delcy Rodríguez “si es necesario” para hablar de transición democrática
- La opositora reitera que la transición hacia la democracia en Venezuela es “irreversible”
- Por su parte, Delcy Rodríguez se reúne con la encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela
La opositora venezolana y premio Nobel de la Paz de 2025, María Corina Machado, ha señalado este lunes que está dispuesta a reunirse “si es necesario” con la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez para hablar sobre “un cronograma” de transición democrática, un proceso que volvió a calificar de "irreversible".
Durante un encuentro en línea con medios colombianos como el diario El Tiempo y la emisora Caracol Radio, un mes después de la captura del presidente Nicolás Maduro por el ejército estadounidense en Caracas, la opositora ha dejado claro que "cualquier proceso es sobre la base del reconocimiento del 28 de julio de 2024 y para una transición", haciendo referencia a las elecciones presidenciales celebradas en esa fecha y de las que la oposición reclama el triunfo del candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González.
En opinión de Machado, el oficialismo venezolano estaba convencido de que los miembros del Gobierno "eran intocables y por eso no están preparados para aceptar que esto (la transición) es irreversible".
"Estos tipos están siendo forzados a llevar adelante procesos en contra de su propia esencia. Todo lo que sostiene al régimen de Maduro es la represión", ha apostillado ante los medios, y ha subrayado que el Gobierno provisional de Delcy Rodríguez “sigue siendo la mafia”.
En un momento en que el presidente estadounidense Donald Trump normaliza sus relaciones con el Ejecutivo venezolano, se desconoce el papel que desempeñará Machado en la era post-Maduro.
Donald Trump había asegurado inicialmente que la opositora no estaba cualificada para gobernar su país, pero moderó su discurso cuando ella le entregó simbólicamente su medalla del Premio Nobel de la Paz a mediados de enero.
“Estamos hablando con ella y quizá podamos hacerla participar de alguna manera. Me gustaría mucho poder hacerlo”, declaró el presidente estadounidense tras su encuentro.
Delcy Rodríguez se reúne con la encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela
Mientras Corina Machado hablada con medios colombianos sobre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela se reunía con Laura Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos en el país sudamericano.
En un contexto en el que ambos países reanudan gradualmente las relaciones bilaterales interrumpidas en 2019, el Gobierno venezolano ha afirmado en un comunicado que la reunión tuvo lugar en el palacio presidencial de Miraflores para discutir “la agenda de trabajo entre la República Bolivariana de Venezuela y los Estados Unidos”.
"Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición", ha señalado Dogu, según un mensaje publicado por la Embajada de Estados Unidos en Caracas en la red social X.
El pasado 9 de enero, Marco Rubio dijo que Washington estableció tres fases para la transición en Venezuela tras la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. En ese momento, el secretario de Estados Unidos explicó que la primera fase sería la estabilización de Venezuela bajo el Gobierno encargado de Rodríguez; una segunda de recuperación; y "la fase final, que consiste en tener una economía normal de nuevo, donde el dinero beneficie a la gente" y no, sostuvo, a los adversarios de EE.UU.
Tras el encuentro entre Rodríguez y Dogu, el Gobierno venezolano ha anunciado la designación del excanciller Félix Plasencia como representante diplomático de Venezuela en Estados Unidos. Plasencia viajará en los "próximos días" con su equipo a Estados Unidos para asumir la representación diplomática de Venezuela.
El canciller de Venezuela, Yván Gil, dijo en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que con el nombramiento de los diplomáticos de ambos países se entra en una etapa de "revisión exhaustiva" de todas las "vías de cooperación" que ambas naciones estarán desarrollando "en los próximos meses".