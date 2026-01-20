Trump dice que podría "involucrar" a Maria Corina Machado en el futuro de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que podría "involucrar" de alguna manera a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, en el futuro de Venezuela, tras la reunión que ambos mantuvieron en la Casa Blanca el pasado viernes. "Quizá podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. María, quizás podamos hacerlo", ha afirmado el mandatario, después de que en un primer momento descartara que ella pudiera desempeñar un rol útil en la transición del país tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero por fuerzas estadounidenses en Caracas.

"Tenía una fuerte oposición a Venezuela, y ahora la aprecio mucho. Han estado trabajando muy bien con nosotros. Ha sido muy agradable", ha incidido Trump en una rueda de prensa sorpresa para hacer balance de su primer año de gestión.

"Es una mujer increíblemente agradable también hizo algo increíble, como saben, hace unos días. Estamos hablando con ella y quizás podamos involucrarla de alguna manera", ha añadido.

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)