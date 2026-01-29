De Aldama declara ante la Audiencia Nacional en el caso de hidrocarburos por el que pasó un mes en prisión

El empresario Víctor de Aldama declara este jueves ante la Audiencia Nacional en la causa por el presunto fraude millonario en el IVA de hidrocarburos de la empresa Villafuel por el que estuvo un mes en prisión antes de decidirse a colaborar con la Justicia en el caso Koldo.

El juez Santiago Pedraz le interroga como investigado después de que en la víspera hiciera lo propio con el propietario de Villafuel, Claudio Rivas, y el que era jefe de gabinete de la exministra Teresa Ribera, Marc Pons, como testigo.

Hasta ahora, De Aldama solo ha declarado respecto a este caso cuando fue detenido por el presunto fraude de 182,5 millones de euros en el IVA (impuesto del valor añadido) de hidrocarburos entre 2022 y 2024.

Este jueves declaran también como testigos el director general de Política Energética y Minas, Manuel García, y el empresario Manuel Sallés.

Rivas posterga su declaración y Pons niega haber colaborado En su cita en la Audiencia Nacional, el empresario Claudio Rivas anunció este miércoles al juez Pedraz que no prestará declaración hasta que no hayan sido interrogados el resto de imputados y testigos en esta ronda de declaraciones. Por su parte, Marc Pons, exjefe de gabinete de la ministra de Transición Ecológica y actual diputado socialista en Baleares, reconoció haber mantenido unos cinco encuentros con Koldo García cuando este era asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. No obstante, aseguró que en ningún caso sus contactos tuvieron relación con la obtención de una licencia para Villafuel como operadora.

De Aldama salió de prisión tras comprometerse a colaborar Tras ser detenido por el caso hidrocarburos el 7 de octubre de 2024, Aldama estuvo en prisión preventiva junto a Rivas y quedó en libertad un mes después tras comprometerse a colaborar con la Justicia por el caso Koldo, por el que espera juicio en el Tribunal Supremo y afronta una petición de 7 años de cárcel. Antes de que Pedraz le enviara a prisión por el caso hidrocarburos, Aldama declaró brevemente para desvincularse de los hechos que se le imputan, y si bien describió a Rivas como socio y amigo personal, negó cualquier relación con Villafuel: "Me parece de broma". La supuesta trama investigada que supuestamente encabezaba Aldama, según la UCO, perseguía que la empresa Villafuel obtuviese la autorización como operador mayorista de hidrocarburos. No lo consiguió en un principio, si bien finalmente obtuvo la licencia el 12 de septiembre de 2022 al considerar que cumplía el requisito de capacidad financiera.