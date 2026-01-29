De Aldama declara ante la Audiencia Nacional en el caso de hidrocarburos por el que pasó un mes en prisión
- Ya lo hizo antes, cuando fue detenido junto a Claudio Rivas por el presunto fraude de 182,5 millones de euros en el IVA
- En la víspera, el jefe de gabinete de la exministra Teresa Ribera admitió cinco reuniones con Koldo sin relación con la trama
El empresario Víctor de Aldama declara este jueves ante la Audiencia Nacional en la causa por el presunto fraude millonario en el IVA de hidrocarburos de la empresa Villafuel por el que estuvo un mes en prisión antes de decidirse a colaborar con la Justicia en el caso Koldo.
El juez Santiago Pedraz le interroga como investigado después de que en la víspera hiciera lo propio con el propietario de Villafuel, Claudio Rivas, y el que era jefe de gabinete de la exministra Teresa Ribera, Marc Pons, como testigo.
Hasta ahora, De Aldama solo ha declarado respecto a este caso cuando fue detenido por el presunto fraude de 182,5 millones de euros en el IVA (impuesto del valor añadido) de hidrocarburos entre 2022 y 2024.
Este jueves declaran también como testigos el director general de Política Energética y Minas, Manuel García, y el empresario Manuel Sallés.
Rivas posterga su declaración y Pons niega haber colaborado
En su cita en la Audiencia Nacional, el empresario Claudio Rivas anunció este miércoles al juez Pedraz que no prestará declaración hasta que no hayan sido interrogados el resto de imputados y testigos en esta ronda de declaraciones.
Por su parte, Marc Pons, exjefe de gabinete de la ministra de Transición Ecológica y actual diputado socialista en Baleares, reconoció haber mantenido unos cinco encuentros con Koldo García cuando este era asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. No obstante, aseguró que en ningún caso sus contactos tuvieron relación con la obtención de una licencia para Villafuel como operadora.
De Aldama salió de prisión tras comprometerse a colaborar
Tras ser detenido por el caso hidrocarburos el 7 de octubre de 2024, Aldama estuvo en prisión preventiva junto a Rivas y quedó en libertad un mes después tras comprometerse a colaborar con la Justicia por el caso Koldo, por el que espera juicio en el Tribunal Supremo y afronta una petición de 7 años de cárcel.
Antes de que Pedraz le enviara a prisión por el caso hidrocarburos, Aldama declaró brevemente para desvincularse de los hechos que se le imputan, y si bien describió a Rivas como socio y amigo personal, negó cualquier relación con Villafuel: "Me parece de broma".
La supuesta trama investigada que supuestamente encabezaba Aldama, según la UCO, perseguía que la empresa Villafuel obtuviese la autorización como operador mayorista de hidrocarburos.
No lo consiguió en un principio, si bien finalmente obtuvo la licencia el 12 de septiembre de 2022 al considerar que cumplía el requisito de capacidad financiera.
La declaración del director general de Política Energética y Minas
Entre las declaraciones como testigos de este jueves, el juez Pedraz ha llamado a declarar al director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández.
Aunque el nombre no aparece como tal en el caso investigado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, sí se apunta a que Aldama se habría intercambiado mensajes con un contacto denominado "Manuel García Maroto", que los investigadores interpretaron que podría tratarse del alto cargo de Transición Ecológica, de quien dependía jerárquicamente la persona que estaba tramitando el expediente.
La conversación, en marzo de 2021, habría tenido lugar poco antes de que la empresa Villafuel presentase un escrito de alegaciones tras una nueva negativa de la autorización de operador.
Finalmente, el empresario Manuel Sallés, citado también como testigo, habría actuado como "intermediario en la adquisición" de un chalet para Ábalos en Cádiz, supuestamente como premio por la trama, según la UCO.
Estaría, además, "vinculado empresarial y operativamente" en la operadora Gaslow, otra empresa propiedad de Rivas y a la que se investiga en otro procedimiento anterior por otro fraude en el IVA de hidrocarburos.