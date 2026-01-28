Trump amenaza con atacar Irán si no negocia inmediatamente un nuevo acuerdo nuclear
- Asegura que la flota que se dirige a Irán está "lista" para cumplir su misión "como en Venezuela"
- El Gobierno iraní cree "más probable" la guerra que la negociación
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado la amenaza más directa y clara hasta el momento de un ataque militar a Irán si el país no negocia inmediatamente un nuevo acuerdo para paralizar su programa nuclear.
"Una Armada enorme se dirige a Irán. Se mueve rápidamente, con gran poder, entusiasmo y determinación. Es una flota más grande, encabezada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela. Como en Venezuela, está lista, dispuesta y capaz para cumplir rápidamente su misión, con velocidad y violencia, si fuera necesario", ha escrito Trump en su red social, Truth Social.
Esta vez, la amenaza de Trump no está relacionada con la represión de las protestas ciudadanas en el país asiático, como dijo cuando trascendieron las informaciones de que el régimen iraní había matado a miles de manifestantes.
El presidente estadounidense ha dejado claras que sus condiciones se refieren al programa nuclear iraní, que según EE.UU. e Israel está dirigido a obtener la bomba atómica. "Espero que Irán rápidamente 'se sentará a la mesa' y negociará un acuerdo justo y equitativo - NO ARMAS NUCLEARES - uno que sea bueno para todas las partes".
Trump ha instado a las autoridades iraníes a negociar inmediatamente y les ha recordado el ataque aéreo del pasado junio, cuando EE.UU. golpeó varias instalaciones relacionadas con el programa nuclear. "¡El tiempo se acaba, realmente es esencial! Como dije antes a Irán, ¡LLEGAD A UN ACUERDO! No lo hicieron, y tuvo lugar la operación Martillo de Medianoche, una importante destrucción de Irán. ¡El próximo ataque será mucho peor! No hagáis que ocurra de nuevo", ha escrito el estadounidense.
El traslado a Oriente Medio del portaaviones nuclear estadounidense USS Abraham Lincoln, junto con su grupo de combate, fue anunciado el pasado lunes por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).
Irán considera que es "más probable" la guerra que la negociación
Este mismo miércoles, el Gobierno iraní ha asegurado que es más probable un enfrentamiento armado que la negociación entre ambos países. "Consideramos más probable la guerra que la negociación. Nos preparamos para el peor escenario. La prioridad es defender el país", ha declarado el viceministro iraní de Exteriores Kazem Ghariabadi en un encuentro con prensa extranjera en Teherán, informa Efe.
Ghariabadi ha afirmado que el país está preparado para dar una "respuesta contundente a cualquier agresión". "En caso de un ataque limitado de Estados Unidos, nuestra respuesta será adecuada", ha añadido.
Irán ha advertido en el pasado que si es atacado responderá a su vez atacando las bases estadounidenses en la región y a Israel, así como cualquier lugar del que despeguen cazas que tomen parte en la operación.
El viceministro ha afirmado que si Washington quiere "una negociación cuyo resultado no esté definido previamente, se puede evaluar la opción", pero que no lograrán forzar la negociación por medios militares. "Si entramos a una negociación, será con autoridad y una postura firme", ha añadido.