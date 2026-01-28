Trump amenaza con atacar Irán si no negocia inmediatamente un nuevo acuerdo nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado la amenaza más directa y clara hasta el momento de un ataque militar a Irán si el país no negocia inmediatamente un nuevo acuerdo para paralizar su programa nuclear.

"Una Armada enorme se dirige a Irán. Se mueve rápidamente, con gran poder, entusiasmo y determinación. Es una flota más grande, encabezada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela. Como en Venezuela, está lista, dispuesta y capaz para cumplir rápidamente su misión, con velocidad y violencia, si fuera necesario", ha escrito Trump en su red social, Truth Social.

Mensaje de Trump en el que amenaza a Irán en su red social Truth Social @realDonaldTrump en Truth Social

Esta vez, la amenaza de Trump no está relacionada con la represión de las protestas ciudadanas en el país asiático, como dijo cuando trascendieron las informaciones de que el régimen iraní había matado a miles de manifestantes.

El presidente estadounidense ha dejado claras que sus condiciones se refieren al programa nuclear iraní, que según EE.UU. e Israel está dirigido a obtener la bomba atómica. "Espero que Irán rápidamente 'se sentará a la mesa' y negociará un acuerdo justo y equitativo - NO ARMAS NUCLEARES - uno que sea bueno para todas las partes".

Trump ha instado a las autoridades iraníes a negociar inmediatamente y les ha recordado el ataque aéreo del pasado junio, cuando EE.UU. golpeó varias instalaciones relacionadas con el programa nuclear. "¡El tiempo se acaba, realmente es esencial! Como dije antes a Irán, ¡LLEGAD A UN ACUERDO! No lo hicieron, y tuvo lugar la operación Martillo de Medianoche, una importante destrucción de Irán. ¡El próximo ataque será mucho peor! No hagáis que ocurra de nuevo", ha escrito el estadounidense.

El traslado a Oriente Medio del portaaviones nuclear estadounidense USS Abraham Lincoln, junto con su grupo de combate, fue anunciado el pasado lunes por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).