Irán empieza a levantar las restricciones a las aplicaciones de mensajería tras dos semanas de bloqueo de internet

Irán ha comenzado a levantar las restricciones a las conexiones a aplicaciones de mensajería y de trabajo al cumplirse dos semanas de desconexión a la red global, en medio de las fuertes protestas antigubernamentales que empezaron a finales del año pasado, según ha informado este viernes la organización Netblocks, que vigila el tráfico y la censura en internet.

"El viernes por la mañana se confirma una mayor disponibilidad de las aplicaciones de mensajería y más túneles VPN se están conectando desde Irán. Sin embargo, el servicio está altamente filtrado y la conectividad internacional observable se mantiene baja, indicando una configuración ´filternet plus´", ha señalado Netblocks en sus redes sociales.

El director de NetBlocks, Alp Toker, ha confirmado a la agencia EFE la "disponibilidad de servicios seleccionados para más usuarios desde el viernes por la mañana permitiendo mensajería, algunos VPN y algunos servicios internos de trabajo para más usuarios, aunque no todos".

"Es importante destacar que la conectividad al internet internacional no ha sido restaurado y lo que hay no es lo que había antes de las protestas, hemos definido esta configuración como ´filternet plus'", ha agregado.

"Esto significa que hay más información disponible para circular pero la situación (la desconexión) se mantiene", ha señalado.

01.21 min Transcripción completa no caiga en el olvido Es Rubina Aminian, estudiante de Diseño de moda de 23 años. Una joven iraní como cualquier otra, con toda una vida por delante Las fuerzas de seguridad iraníes la asesinaron durante una protesta el pasado 8 de enero Rubina salía de clase con sus amigos en la Universidad, en Teherán, cuando vieron una protesta y se unieron a ella Según el relato que los amigos de Rubina contaron a su familia, las fuerzas de seguridad reprimieron la protesta y dispararon a la joven en la nuca Sus familiares en Noruega han podido hablar con Amina, la madre de Rubina que se encuentra en Irán. Amina recorrió 460 kilómetros hasta Teherán para buscar el cuerpo de su hija entre los cientos de muertos en la protesta estudiantil y tuvo que huir con su cadáver La hermana de Amina no ha tenido noticias de su familia en Irán desde hace una semana El caso de Rubina es solo uno entre las miles de historias, miles de víctimas y desaparecidos tras la sangrienta represión del régimen del ayatolá Alí Khamenei que comenzó hace tres semanas Un disparo en la nuca, así murió una joven estudiante en las protestas de Irán