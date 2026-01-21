Trump amenaza con "borrar" a Irán del mapa si Teherán lo asesina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes que Irán sería "borrado" del mapa si Teherán orquestara su asesinato, en respuesta a las amenazas de un alto oficial iraní. "He dado órdenes muy claras. Si algo sucede, los borrarán de la faz de la tierra", ha declarado en una entrevista con News Nation transmitida el martes.

Ese mismo día, el general iraní Abolfazl Shekarchi había amenazado de muerte al presidente estadounidense si Washington atacaba al ayatolá Alí Jamenei. "Trump sabe que, si ponemos una mano sobre nuestro líder, no se la cortaremos sin más, y eso no son solo palabras", declaró el oficial a los medios estatales.

El presidente estadounidense ha amenazado repetidamente con una intervención militar para poner fin a la represión de las protestas del 28 de diciembre, una de las mayores desde la proclamación de la República Islámica en 1979. Varias voces dentro de la diáspora iraní, incluida la de Shirin Ebadi, Premio Nobel de la Paz 2003, han sugerido que Washington lleve a cabo "acciones muy selectivas", en particular contra Alí Jamenei.

Poco después de llegar a la Casa Blanca hace un año, Trump ya había amenazado con "aniquilar" a Irán si Teherán intentaba asesinarlo.