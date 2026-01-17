Miles de personas denuncian en París la sangrienta represión de las protestas en Irán y piden un cambio de régimen

Miles de personas —3.000, según la Policía— se han concentrado este sábado en la plaza del Panteón, en el centro de París, para denunciar la sangrienta represión de las protestas en Irán y pedir un cambio de régimen.

La protesta, apoyada por decenas de ONG, sindicatos y partidos de izquierda como el socialista, ha continuado con una marcha de dos kilómetros, desde la plaza del Panteón hasta la plaza de Italia, en el sur de la capital francesa.

La manifestación ha tenido lugar el mismo día en el que el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, ha reconocido la muerte de "varios miles" de personas en las protestas, de las que, no obstante, ha responsabilizado al presidente estadounidense, Donald Trump, y a Israel, a los que ha acusado de urdir un complot.

Hasta ahora las autoridades iraníes no habían proporcionado cifras de muertos en las protestas, pero ONG opositoras con sede en el exilio cifran en 3.428 los fallecidos y en 19.000 los detenidos.

Entre las intervenciones en la manifestación parisina, ha destacado la de la abogada iraní exiliada en Francia Sirinne Ardakani, que es también presidenta de la organización Iran Justice, que intenta documentar los crímenes del régimen de Teherán para luchar contra la impunidad. "Algunos, por negacionismo y por afán de complot, abrazan la propaganda de nuestros verdugos iraníes, chinos y rusos", ha denunciado Ardakani.