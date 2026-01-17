Miles de personas denuncian en París la sangrienta represión de las protestas en Irán y piden un cambio de régimen
- La protesta ha sido apoyada por decenas de ONG, sindicatos y partidos de izquierda como el socialista
- ONG opositoras con sede en el exilio cifran en 3.428 los fallecidos en Irán y en 19.000 los detenidos
Miles de personas —3.000, según la Policía— se han concentrado este sábado en la plaza del Panteón, en el centro de París, para denunciar la sangrienta represión de las protestas en Irán y pedir un cambio de régimen.
La protesta, apoyada por decenas de ONG, sindicatos y partidos de izquierda como el socialista, ha continuado con una marcha de dos kilómetros, desde la plaza del Panteón hasta la plaza de Italia, en el sur de la capital francesa.
La manifestación ha tenido lugar el mismo día en el que el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, ha reconocido la muerte de "varios miles" de personas en las protestas, de las que, no obstante, ha responsabilizado al presidente estadounidense, Donald Trump, y a Israel, a los que ha acusado de urdir un complot.
Hasta ahora las autoridades iraníes no habían proporcionado cifras de muertos en las protestas, pero ONG opositoras con sede en el exilio cifran en 3.428 los fallecidos y en 19.000 los detenidos.
Entre las intervenciones en la manifestación parisina, ha destacado la de la abogada iraní exiliada en Francia Sirinne Ardakani, que es también presidenta de la organización Iran Justice, que intenta documentar los crímenes del régimen de Teherán para luchar contra la impunidad. "Algunos, por negacionismo y por afán de complot, abrazan la propaganda de nuestros verdugos iraníes, chinos y rusos", ha denunciado Ardakani.
Concentración frente al Parlamento de Portugal
También en Portugal se ha vivido una manifestación con idénticas reivindicaciones. Además, el centenar de personas que se ha concentrado frente al Parlamento portugués en Lisboa ha exigido al Gobierno que expulse al embajador iraní.
El pasado jueves, el Gobierno portugués informó de que va a cerrar temporalmente su embajada en Irán.
La lluvia no ha sido un impedimento y los manifestantes han pedido "destituir al dictador, destituir a Jameneí", así como "libertad para Irán, internet para Irán". También se han dirigido a las autoridades portuguesas y europeas para pedirles que "actúen".
Las banderas iraníes han ondeado ante el Parlamento luso acompañadas de pancartas en las que, entre otros, había mensajes dirigidos al presidente estadounidense, Donald Trump, en los que se pedía la intervención de Estados Unidos y también se recordaba a algunas de las víctimas.
Los manifestantes también han mostrado su apoyo al heredero del sah de Irán, Reza Pahlaví, con gritos y carteles con su efigie, y han quemado un retrato de Jameneí.
"Lo que ha sucedido en Irán estos días no son disturbios, no son desórdenes, no es un asunto interno, es un genocidio, una masacre de miles de civiles, ejecutada con una velocidad escalofriante y la mayor brutalidad", han denunciado los manifestantes a través de un manifiesto, en el que han añadido que "en tan solo 48 horas, el régimen islámico asesinó a más de 12.000 civiles iraníes, gente común".
Las protestas se iniciaron el 28 de diciembre de 2025 en el bazar de Teherán, como un síntoma del malestar de los comerciantes por la caída del rial y la inflación. Sin embargo, las manifestaciones se han extendido fuera de la capital y se han tornado una protesta contra el régimen de los ayatolás que gobierna desde la Revolución Islámica de 1979, con proclamas incluso a favor de la vuelta de la monarquía.