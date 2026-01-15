La administración estadounidense ha impuesto este jueves sanciones a cinco altos cargos iraníes a los que acusa de estar detrás de la represión de las protestas y ha advertido de que está rastreando los fondos que dirigentes iraníes estarían transfiriendo a bancos de todo el mundo. La medida se produce en un contexto de creciente presión del presidente Donald Trump sobre Teherán.

En un comunicado, el Departamento del Tesoro estadounidense ha informado de que las sanciones afectan al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, así como a varios comandantes de la Guardia Revolucionaria Islámica y de las fuerzas del orden, a quienes señala como arquitectos de la represión.

Varias personas asisten a una protesta en apoyo a las masivas manifestaciones nacionales contra el gobierno iraní, en Zúrich, Suiza. EFE/EPA/MICHAEL BUHOLZER

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha apuntado en un mensaje en vídeo que el mensaje de Washington a los líderes iraníes es inequívoco. "El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sabe que, como ratas en un barco que se hunde, están transfiriendo frenéticamente a bancos e instituciones financieras de todo el mundo fondos robados a las familias iraníes. Tengan la certeza de que los rastrearemos, a ustedes y a ese dinero". "El Tesoro utilizará todas las herramientas a su alcance para señalar a quienes están detrás de la opresión tiránica de los derechos humanos por parte del régimen", ha añadido.

Además, el Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones a otras 18 personas a las que acusa de participar en el blanqueo de los ingresos procedentes de la venta de petróleo y productos petroquímicos iraníes en mercados extranjeros, a través de redes de "banca en la sombra" vinculadas a instituciones financieras iraníes ya sancionadas.

La decisión anunciada este jueves es el último paso contra Teherán desde que Trump reactivó su política de "máxima presión" sobre Irán, que incluye esfuerzos para reducir sus exportaciones de petróleo a cero y evitar que el país desarrolle un arma nuclear.

Más de 3000 muertos en las manifestaciones La ola de disturbios en Irán que comenzó hace algo más de dos semanas con protestas por el fuerte encarecimiento del coste de la vida ha terminado convirtiéndose en uno de los mayores desafíos para el régimen clerical desde la Revolución Islámica de 1979. Según la organización de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, hasta ahora se ha verificado la muerte de 2.435 manifestantes y de 153 personas vinculadas al Gobierno, si bien otras ONG con sede en Europa incrementan esa cifra a los 3.400. Por su parte, la inteligencia israelí señala que el total de muertos, entre los que también habría efectivos de las fuerzas del régimen, asciende a los 4.000, mientras otras organizaciones apuntan por encima de los 12.000. Con un bloqueo de las comunicaciones que ha durado varios días, incluso el presidente norteamericano ha dicho que es difícil conocer la cifra exacta, pero ha amenazado en repetidas ocasiones con intervenir en apoyo de los manifestantes iraníes en un país donde las autoridades religiosas han respondido con dureza a un descontento social que se extiende desde el pasado 28 de diciembre. Imágenes de las protestas en Teherán, Irán. AP Photo