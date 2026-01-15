Mapas e imágenes: así han escalado las protestas en Irán y la represión del régimen
Las protestas contra el régimen iraní se han extendido por todo el país pese a los intentos del Gobierno de reprimirlas por la fuerza. Los iraníes, asfixiados por el deterioro de la economía, han ocupado las calles en el que se considera el mayor desafío al régimen de los ayatolás en los últimos años. Desde el 28 de diciembre se han registrado protestas en todas las provincias de la República Islámica y en más de 100 ciudades, según los datos recopilados y las imágenes verificadas por el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).
El Gobierno iraní trata de imponer el silencio con un apagón de internet que no ha conseguido frenar por completo la difusión de información que llega a través de la sociedad iraní. A cuentagotas, siguen circulando en redes sociales fotos y vídeos de las manifestaciones y de la represión policial, que se ha cobrado ya más de 2.000 vidas, según las autoridades iraníes. Te mostramos con mapas e imágenes la rebelión en Irán.
Teherán: epicentro de las revueltas y la morgue de Kahrizak
La capital del país, con más de ocho millones de habitantes, ha sido el epicentro de las protestas. Los comerciantes del Gran Bazar de Teherán fueron los primeros en encender la mecha del descontento social el 28 de diciembre por la fuerte caída del rial y una inflación desbocada. Y ese descontento prendió por toda la urbe.
Durante 12 días, las protestas fueron escalando en la capital hasta que el 8 de enero se produjo una manifestación multitudinaria contra el régimen. Ese mismo día, internet dejó de funcionar en el país. Es por ello que estas imágenes han salido a la luz días después. Muestran a centenares de personas recorriendo el bulevar Kashani (35.724999, 51.326284), donde geolocaliza las imágenes el verificador árabe Factnameh y donde también se registra esta grabación de aquella noche.
Vídeo de manifestantes recorriendo el bulevar Kashani (Teherán), publicado días después del apagón del 8 de enero. // FUENTE: Perfil de X: @Vahid
Decenas de cadáveres apilados en la morgue de Kahrizak, al sur de Teherán. // FUENTE: Perfil de X: @Vahid
Los familiares tratan de buscar e identificar a sus seres queridos. // FUENTE: Perfil de X: @Vahid XXX
El régimen ha respondido con represión, como en ocurrió en los disturbios por la muerte de la joven Mahsa Amini en 2022. Esta vez, la respuesta se ha saldado con 2.000 muertos, según ha comunicado este lunes un funcionario iraní a la agencia Reuters. Las últimas cifras difundidas por la organización de derechos humanos HRANA elevan el número de fallecidos hasta los 2.571.
Pese al apagón en internet hay imágenes de los fallecidos que han dado la vuelta al mundo. En concreto, las de la morgue de Kahrizak, como muestran vídeos publicados en redes el 11 de enero. Se grabaron en el Centro de Diagnóstico y Laboratorio Forense de la Provincia de Teherán (35.517787, 51.368105) y aparecen decenas de cadáveres apilados en el suelo y cubiertos con bolsas negras. “Hemos contado alrededor de 180 figuras envueltas o amortajadas, la mayoría tendidas al aire libre”, señala el periodista de la BBC Shayan Sardarizadeh.
Zonas comerciales, núcleo manifestaciones multitudinarias
La situación económica de Irán es la mecha que prendió la oleada de protestas: el rial sufre una devaluación histórica mientras la inflación alcanza el 70% en los productos básicos. Es por ello que muchas de las manifestaciones se han registrado en zonas comerciales de distintas ciudades del país.
Es el caso de Fasa, en el suroeste de Irán. En una de las arterias centrales de la ciudad, la calle del Imán Jomeini, plagada de tiendas y edificios gubernamentales, podemos ver una manifestación en la puerta principal del edificio del Gobierno local el 31 de diciembre de 2025 y cómo la policía la reprime a tiros. Los vídeos muestran a más de un centenar de manifestantes concentrados ante la sede gubernamental y el momento en el que consiguen derribar la puerta principal. Minutos después, las imágenes muestran a agentes uniformados vestidos de negro disparando contra los manifestantes desde varios puntos de esta calle principal que cruza de este a oeste Fasa.
Protesta e intento de asalto a la sede del Gobierno local de Fasa. // FUENTE: Perfil de X de la periodista de BBC Ghoncheh Habibiazad
Agentes uniformados disparando contra manifestantes en Fasa. // FUENTE: Perfil de X del periodista de BBC Verify Shayan Shardarizadeh>
Los cánticos y gritos contra el régimen de los ayatolás también inundan el 8 de enero una de las principales arterias comerciales de la ciudad de Rasht, en el norte de Irán. Este vídeo muestra a miles de manifestantes recorriendo la calle Takhti (37.286784, 49.590420), una vía repleta de tiendas, locales comerciales y restaurantes que recorre el centro de la urbe. Un día después, los manifestantes vuelven a protestar en el centro de la ciudad hasta desembocar frente al Departamento General de Educación, donde arrancan el retrato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.
Mezquitas en llamas: disturbios en lugares de culto
En un régimen teocrático como el iraní se han producido disturbios en lugares de culto. La mezquita de Al-Rasool, al norte de Teherán, ardió el pasado 8 de enero. Así lo muestra este vídeo de una manifestación aquella noche en la plaza Kaj. Hay más grabaciones coincidentes que muestran llamas en el mismo lugar (1 y 2). La agencia semioficial iraní Mehr publicó otra imagen del incendio, atribuyéndolo a “alborotadores” que “prendieron fuego a una mezquita en Saadat Abad”.
La mezquita de Al-Rasool, al norte de Teherán, ardiendo durante unos disturbios el 8 de enero. FUENTE: Perfil de X: @AlinejadMasih
Manifestación el 9 de enero en los alrededores de la Gran Mezquita Makki de Zahedán, en el este del país. Perfil de X: @MohamadAhwaze
Lejos de la capital, otra mezquita ha sido el escenario de las movilizaciones y de la represión del régimen. La BBC Persa informó de una manifestación el 9 de enero, coincidiendo con la oración del viernes, en los alrededores de la Gran Mezquita Makki de Zahedán, en el este del país. Este vídeo muestra estas protestas y permite escuchar disparos. Según Geoconfirmed, se registra en las inmediaciones de la mezquita (29.489338,60.855585), cuya torre puedes apreciar en esta imagen. El canal Halvash informó de que los militares y las fuerzas de seguridad dispararon gases lacrimógenos y balas de perdigones contra la multitud, provocando varios heridos. La organización de derechos humanos HRANA publicó el domingo 11 de enero que durante los dos días anteriores “más de 200 personas fueron detenidas en Zahedan”.
Las universidades: escenario de protestas estudiantiles
Apenas un par de días después del estallido de los disturbios, medios internacionales (1 y 2) informaron de que las protestas contra el régimen de los ayatolás llegaban a las universidades. Estas imágenes de disturbios se registran en la Universidad de Teherán el 30 de diciembre y podemos ver a jóvenes corriendo hacia la puerta de entrada principal del recinto (1 y 2). La grabación se realiza desde este punto de la facultad (35.703875, 51.395562).
Jóvenes corriendo durante unos disturbios en la Universidad de Teherán el 30 de diciembre. // FUENTE: Perfil de X: @anjmotahed
Las protestas de los estudiantes han llegado también hasta Qom, la ciudad santa chií considerada la como la cuna de la revolución islámica que llevó al poder a los ayatolás en 1979. Este vídeo difundido por Manoto News muestra a cientos de estudiantes, muchos de ellos mujeres, protestando ante la puerta principal de acceso a la Universidad Islámica Azad (34.573455, 50.805344) al grito de “los estudiantes mueren, pero no aceptan la humillación”.
Las protestas ante los símbolos de la República Islámica
Los manifestantes no han tenido reparos en protestar en puntos emblemáticos para el régimen de los ayatolás en diversas ciudades, lugares como la plaza del Imán Jomeini en la localidad de Kudhast, que acoge el monumento en memoria del ayatolá Ruholá Jomeini, el fundador de la República Islámica. Las imágenes grabadas por testigos nos muestran a los agentes antidisturbios junto al monumento al ayatolá disparando contra los manifestantes concentrados ante la céntrica plaza de esta ciudad de la provincia de Lorestán, en el oeste de Irán.
Disturbios junto a un monumento al ayatolá Ruholá Jomeini, fundador de la República Islámica, en Kudhast. // FUENTE: Perfil de X del periodista de BBC Verify Shayan Shardarizadeh
Manifestantes intentando derribar una estatua del comandante iraní Qassem Soleimani en la ciudad de Qaemyeh. // FUENTE: Perfil de X: @FattahiFarzad
La Plaza Hazrat Qaem, en la ciudad iraní de Qaemyeh, provincia de Fars, también ha estado en el foco de los disturbios. En concreto, por el derribo de la estatua del comandante Qassem Soleimani del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) por parte de manifestantes, asesinado en 2020 en un ataque ordenado por Donald Trump. Así lo informan medios internacionales en persa que difunden la grabación (1, 2). En este vídeo puedes ver cómo los manifestantes golpean la efigie y en este otro terminan derribándola. Los hechos se registran en la plaza Hazrat Qaem (29.84910, 51.57690), tal cual ha geolocalizado la reportera de la BBC Ghoncheh Habibiazad.
En los últimos días el flujo de información desde Irán ha ido disminuyendo mientras la brutalidad de la represión ha ido en aumento, según han denunciado los grupos de derechos humanos.
Redacción: Mario Pérez, Borja Díaz-Merry, María Navarro.
Edición: Estefanía de Antonio, Blanca Bayo.
DatosRTVE: José Ángel Carpio, Paula Guisado.