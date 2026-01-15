Mapas e imágenes: así han escalado las protestas en Irán y la represión del régimen

La capital del país, con más de ocho millones de habitantes, ha sido el epicentro de las protestas. Los comerciantes del Gran Bazar de Teherán fueron los primeros en encender la mecha del descontento social el 28 de diciembre por la fuerte caída del rial y una inflación desbocada. Y ese descontento prendió por toda la urbe.

Durante 12 días, las protestas fueron escalando en la capital hasta que el 8 de enero se produjo una manifestación multitudinaria contra el régimen. Ese mismo día, internet dejó de funcionar en el país. Es por ello que estas imágenes han salido a la luz días después. Muestran a centenares de personas recorriendo el bulevar Kashani (35.724999, 51.326284), donde geolocaliza las imágenes el verificador árabe Factnameh y donde también se registra esta grabación de aquella noche.

Vídeo de manifestantes recorriendo el bulevar Kashani (Teherán), publicado días después del apagón del 8 de enero. // FUENTE: Perfil de X: @Vahid Decenas de cadáveres apilados en la morgue de Kahrizak, al sur de Teherán. // FUENTE: Perfil de X: @Vahid Los familiares tratan de buscar e identificar a sus seres queridos. // FUENTE: Perfil de X: @Vahid

El régimen ha respondido con represión, como en ocurrió en los disturbios por la muerte de la joven Mahsa Amini en 2022. Esta vez, la respuesta se ha saldado con 2.000 muertos, según ha comunicado este lunes un funcionario iraní a la agencia Reuters. Las últimas cifras difundidas por la organización de derechos humanos HRANA elevan el número de fallecidos hasta los 2.571.

Pese al apagón en internet hay imágenes de los fallecidos que han dado la vuelta al mundo. En concreto, las de la morgue de Kahrizak, como muestran vídeos publicados en redes el 11 de enero. Se grabaron en el Centro de Diagnóstico y Laboratorio Forense de la Provincia de Teherán (35.517787, 51.368105) y aparecen decenas de cadáveres apilados en el suelo y cubiertos con bolsas negras. “Hemos contado alrededor de 180 figuras envueltas o amortajadas, la mayoría tendidas al aire libre”, señala el periodista de la BBC Shayan Sardarizadeh.

Zonas comerciales, núcleo manifestaciones multitudinarias La situación económica de Irán es la mecha que prendió la oleada de protestas: el rial sufre una devaluación histórica mientras la inflación alcanza el 70% en los productos básicos. Es por ello que muchas de las manifestaciones se han registrado en zonas comerciales de distintas ciudades del país. Es el caso de Fasa, en el suroeste de Irán. En una de las arterias centrales de la ciudad, la calle del Imán Jomeini, plagada de tiendas y edificios gubernamentales, podemos ver una manifestación en la puerta principal del edificio del Gobierno local el 31 de diciembre de 2025 y cómo la policía la reprime a tiros. Los vídeos muestran a más de un centenar de manifestantes concentrados ante la sede gubernamental y el momento en el que consiguen derribar la puerta principal. Minutos después, las imágenes muestran a agentes uniformados vestidos de negro disparando contra los manifestantes desde varios puntos de esta calle principal que cruza de este a oeste Fasa. Protesta e intento de asalto a la sede del Gobierno local de Fasa. // FUENTE: Perfil de X de la periodista de BBC Ghoncheh Habibiazad Agentes uniformados disparando contra manifestantes en Fasa. // FUENTE: Perfil de X del periodista de BBC Verify Shayan Shardarizadeh> Los cánticos y gritos contra el régimen de los ayatolás también inundan el 8 de enero una de las principales arterias comerciales de la ciudad de Rasht, en el norte de Irán. Este vídeo muestra a miles de manifestantes recorriendo la calle Takhti (37.286784, 49.590420), una vía repleta de tiendas, locales comerciales y restaurantes que recorre el centro de la urbe. Un día después, los manifestantes vuelven a protestar en el centro de la ciudad hasta desembocar frente al Departamento General de Educación, donde arrancan el retrato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Las universidades: escenario de protestas estudiantiles Apenas un par de días después del estallido de los disturbios, medios internacionales (1 y 2) informaron de que las protestas contra el régimen de los ayatolás llegaban a las universidades. Estas imágenes de disturbios se registran en la Universidad de Teherán el 30 de diciembre y podemos ver a jóvenes corriendo hacia la puerta de entrada principal del recinto (1 y 2). La grabación se realiza desde este punto de la facultad (35.703875, 51.395562). Jóvenes corriendo durante unos disturbios en la Universidad de Teherán el 30 de diciembre. // FUENTE: Perfil de X: @anjmotahed Las protestas de los estudiantes han llegado también hasta Qom, la ciudad santa chií considerada la como la cuna de la revolución islámica que llevó al poder a los ayatolás en 1979. Este vídeo difundido por Manoto News muestra a cientos de estudiantes, muchos de ellos mujeres, protestando ante la puerta principal de acceso a la Universidad Islámica Azad (34.573455, 50.805344) al grito de “los estudiantes mueren, pero no aceptan la humillación”.