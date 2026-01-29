Bruce Springsteen lanza una canción contra los agentes de inmigración del ICE por las muertes en Mineápolis
- "Streets of Minneapolis" está dedicada a los vecinos inmigrantes y a la memoria de Pretti y Good
- Springsteen ha grabado la canción en respuesta al "terror estatal" de "los matones federales" del "rey Trump"
El cantante Bruce Springsteen ha lanzado la canción "Streets of Minneapolis" en protesta por la violencia de agentes federales de inmigración en la ciudad, que durante este mes de enero ha provocado la muerte de dos ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renee Good.
Springsteen ha explicado en redes sociales que escribió la canción el sábado, la grabó el martes y la lanzó el miércoles como respuesta al "terror estatal" que se vive en Mineápolis.
La obra está dedicada a los vecinos inmigrantes de la ciudad, así como a la memoria de Pretti y Good, mientras la ciudad persiste bajo tensión por los operativos de agentes migratorios y las exigencias de justicia por las muertes.
En el tema, la voz rasposa de Springsteen transmite indignación mientras critica al "rey Trump" y a sus "matones federales", relatando los hechos que condujeron a la muerte de Good y Pretti y cuestionando la versión oficial de los agentes.
Indignación en Mineápolis
Tras la muerte de Pretti, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lo calificó de "terrorismo doméstico" y afirmó que había atacado a los oficiales.
Un informe preliminar del Gobierno indica que Pretti resistió el arresto antes de ser abatido por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
La canción sigue en la estela de los comentarios públicos que Springsteen ha hecho sobre las protestas en Mineápolis, como cuando en el festival Light of Day en Nueva Jersey, dedicó su interpretación de "The Promised Land" a la primera víctima mortal y madre de tres hijos y apoyó la postura del alcalde de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) debe abandonar la ciudad.
Springsteen, conocido por su música con mensajes políticos, ha criticado fuertemente las políticas del presidente, Donald Trump, desde 2016 y el año pasado publicó el EP en vivo Land of Hope & Dreams, que incluía comentarios en concierto sobre lo que calificó como una administración "corrupta e incompetente".