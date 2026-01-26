Trump envía a Minnesota a su 'zar de la frontera' en medio de las protestas por la muerte de Alex Pretti a manos del ICE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes que va a enviar a Minnesota a Tom Homan, su 'zar ' de la frontera y un hombre conocido por sus políticas duras contra los migrantes.

"Voy a enviar a Tom Homan a Minnesota esta noche", ha escrito Trump en su propia red social, Truth Social. "Él no ha estado involucrado en ese área, pero conoce y le gusta mucha de la gente allí. Tom es duro pero justo, y me informará directamente a mí", ha añadido. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha aclarado que Homan gestionará las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado.

Trump informa de que envía a Tom Homan, 'zar' de la frontera, a Minnesota @realDonaldTrump en Truth Social

En el mismo mensaje, Trump aprovecha para cargar contra la administración demócrata del Estado, cuyo gobernador es Tim Walz, por un supuesto caso de fraude que está siendo investigado. Y también ha vuelto a atacar a la congresista demócrata de origen somalí Ilhan Omar, y ha asegurado que será investigada por el Departamento de Justicia.

Homan llegará a Minnesota cuando el Estado está aún en shock por la muerte a tiros el pasado sábado de Alex Pretti, un enfermero que se manifestaba contra las redadas del ICE en Mineápolis y que fue tiroteado cuando grababa la actuación de los agentes antiinmigración. Es la segunda víctima mortal de estas redadas, que han provocado un amplio malestar entre la población estadounidense.

Las autoridades locales han pedido una investigación independiente sobre lo sucedido, después de que los vídeos de los testigos muestren que los hechos no coinciden con la versión del Departamento de Seguridad Interior, que acusa a Pretti de amenazar con un arma y atacar a los agentes. Este departamento calificó el incidente como un ataque, pero videos de transeúntes verificados y revisados por varios medios de comunicación muestran a Pretti sosteniendo un teléfono en la mano, no un arma, mientras intenta ayudar a otros manifestantes que habían sido empujados al suelo por los agentes.

Las redades del ICE han provocado protestas en varias ciudades a lo largo del país, por sus tácticas que chocan con los derechos humanos y la constitución. Hace dos semanas, los agentes mataron a otra persona en Mineápolis, una mujer de 37 años, Renée Good, que circulaba en su coche. La administración Trump justificó que ella intentaba embestir al agente con el vehículo, pero vídeos verificados muestran a la mujer intentando alejarse del oficial que le disparó.