Análisis visual: lo que cuentan los vídeos de redes sobre la muerte a tiros de Alex Pretti en Mineápolis
La muerte de Alex Pretti, un enfermero de 37 años, por disparos de miembros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Mineápolis es el segundo incidente que se produce en esta ciudad este mes de enero en el marco de las redadas antiinmigración. Mientras desde el gobierno de Donald Trump aseguran que los agentes actuaron en defensa propia -el mismo argumento que utilizaron en el caso de Renee Good hace tan solo 19 días-, en VerificaRTVE realizamos un análisis visual de tres vídeos grabadas por testigos que contradicen ese relato.
Primer vídeo: Pretti se acerca a los agentes con un móvil, no con un arma
Este vídeo grabado desde dentro de un coche que difundió un testigo en la red social Instagram muestra los momentos previos a los disparos. En la grabación vemos cómo Alex Pretti se dirige a los agentes en la calle, habla con ellos y les graba con un móvil que sujeta con la mano derecha. En la secuencia solo escuchamos pitidos de vehículos y no la conversación que mantienen. Desde el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos han afirmado que un individuo se acercó a los agentes con un arma semiautomática de 9mm. Sin embargo, estas imágenes revelan que Pretti no tenía un arma en sus manos.
Segundo vídeo: rociado con espray pimienta y disparado por la espalda
El segundo vídeo lo difunde el portal web de noticias estadounidense Drop Site News y es el que muestra el momento del primer disparo. En la siguiente secuencia que puedes ver a continuación se observa cómo un agente se acerca a Pretti y le rocía la cara con espray pimienta. A continuación, varios agentes intentan inmovilizarle. En el minuto 1:01 uno de ellos, con un abrigo verde y un pasamontañas negro, saca un arma y a corta distancia parece dispararle por la espalda. En total, se escuchan alrededor de una decena de disparos en cinco segundos de grabación.
Tercer vídeo: un agente quita el arma a Pretti antes de que otro le dispare
Esta última grabación nos muestra la escena desde la perspectiva contraria. En ella vemos cómo al menos cuatro agentes intentan inmovilizar a Pretti mientras otros tres se acercan a la escena y los rodean. A continuación, uno de los agentes desarma a Pretti. Se trata del hombre que lleva una chaqueta gris desabrochada y una gorra. Se agacha y retira el arma que Pretti tiene en la cintura antes de que otro le dispare por la espalda.
Con esta reconstrucción visual a partir de los tres vídeos de testigos constatamos que, aparentemente, Alex Pretti estaba inmovilizado y desarmado cuando recibió el primer disparo por la espalda y los posteriores que acabaron con su vida. Lo que muestran estas grabaciones de redes sociales no concuerda con la versión de las autoridades estadounidenses, que sostienen que Pretti era una amenaza porque estaba armado y que los agentes del ICE realizaron “disparos defensivos”.
Segunda muerte en Mineápolis por disparos del ICE
Alex Pretti es la segunda persona que muere a manos de los agentes antiinmigración en Mineápolis en tres semanas. El 7 de enero, un agente del ICE mató a Renne Nicole Good, una mujer de 37 años que formaba parte de uno de los grupos vecinales que, en la ciudad, vigilan desde hace semanas las actuaciones de las fuerzas de seguridad. Entonces también dijeron las autoridades que eran disparos defensivos, una versión que no concuerda con lo que mostraban los vídeos de redes grabados por testigos.
siga siendo
así. A gritos de vergüenza, los vecinos no
dan crédito de lo que acaba de suceder en su calle.
Este agente de inmigración acaba de disparar tres veces
a una vecina. En las imágenes grabadas por testigos,
un médico se ofrece asistir a la mujer.
Los
agentes se lo impiden y le ordenan que se aparten.
Organizaciones civiles y cargos locales llevan tiempo alertando de que
una situación así podía ocurrir.
Señalan el aumento de la tensión en los operativos migratorios y recuerdan
momentos
como este en Chicago.
El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que el agente actuó en defensa
propia
y el presidente Donald Trump ha respaldado públicamente esa versión.
Para el alcalde de Minneapolis fue claramente
abuso de poder. Tras ver las imágenes, manda a los
agentes federales de inmigración literalmente a la mierda
Este caso reabre el debate sobre a qué agentes se contrata y qué formación
reciben el
protocolo desaconseja disparar a un coche en marcha y más hay compañeros en
la trayectoria de tiro, como sucede en
este momento. Las protestas no se hicieron esperar.
Cientos de personas salieron a la calle y
los agentes respondieron con material antidisturbios.
Al caer la noche, vigilias con velas y flores
en recuerdo de la mujer fallecida, de 37 años, ciudadana estadounidense y
madre de un niño de seis.
Y
aunque ahora se revisa la actuación, el desenlace ya es irreversible
Las versiones sobre lo ocurrido son absolutamente dispares entre la
administración Trump y las autoridades
del Estado y de la ciudad de Minneapolis.
Pero hay muchas pruebas gráficas que arrojan luz sobre lo que ocurrió
realmente y lo vamos
a analizar ya con Borja Díaz, Merri, compañero de Verifica RTVE.
vídeo de la escena antes del tiroteo
Muy buenas tardes,
cuéntanos que hemos hecho una reconstrucción visual a partir de los
vídeos grabados por testigos que están difundidos en redes sociales este es el
primer vídeo en el
que nos detenemos, son momentos antes del tiroteo, vemos ese vehículo
granate, es el todoterreno de la víctima y ahí vemos a un agente
federal, le está grabando una persona y él a su vez está grabando, es el agente
federal que terminará disparando
a la conductora y terminará con su vida.
Es el todoterreno y el agente federal al que graban
Este vídeo continúa, escuchamos los disparos, pero no podemos ver cómo el
agente dispara, por lo que la secuencia no queda clara
En cualquier caso, es desde luego sorprendente ver a la gente en una mano
armado y en el otro
grabando con el teléfono móvil.
Claro, porque las personas están protestando contra ese despliegue,
contra esa redada antimigración, es una secuencia más larga y
él utiliza el móvil para grabar porque a su vez le están grabando.
Entendido. ¿La Administración Trump
lo ha catalogado, ayer salía rápidamente, a decir terrorismo
doméstico y para justificar..
su versión publicaban un vídeo que es el que vamos a ver.
Sí, es el segundo vídeo que vamos a analizar
es un segundo vídeo que tiene una perspectiva más alejada, está grabado
desde una vivienda que da en esa calle, en la avenida de Portland, y ahí lo
que vemos únicamente es el coche que avanza se registran los disparos de
hecho en el vídeo se escuchan y el
coche termina, ahí ese momento en el que se han registrado los disparos, el
coche termina empotrándose contra ese vehículo
blanco. En este vídeo es en el que se apoya
tanto el presidente Donald Trump como el Departamento de Seguridad Nacional
para decir que la
actuación del agente federal está justificada porque actuaba en defensa
propia
Pero en este caso la perspectiva tampoco queda clara.
Sí, además es un vídeo que está grabado desde bastante lejos que
nos permite observar algunos detalles que sí podemos observar en el siguiente
vídeo que vamos a analizar
contigo, vídeos que han grabado los testigos y que sembrarían
dudas sobre este argumento de la administración.
Sí, este es un vídeo mucho más claro, es una grabación de mayor duración,
sobre todo es una grabación de mucha más proximidad
vemos a los agentes que en el alto el coche como da marcha atrás y este
momento es clave es el momento en el que se
detiene la cámara porque lo hemos parado para que lo puedan ver los
espectadores.
El vehículo está avanzando girando a la derecha
y el agente ya ha sacado el arma y le va a disparar tres disparos a
quemarropa son tres
disparos que acaban con la vida de la conductora y el coche lo veremos ahora.
Primero el coche hace el gesto para que pase
los agentes que son estos dos agentes le dan el alto el agente intenta que se
baje del
coche da marcha atrás y cuando va hacia adelante el otro agente ha sacado el
arma y dispara cuando está
avanzando y girando.
Lo que podemos confirmar y lo que hemos confirmado con un análisis a cámara
lenta y también
un análisis frame a frame, plan a plano, es que el coche aparentemente no
va en dirección al agente
y el agente dispara, saca su arma, hace tres disparos.
Este mismo vídeo es más largo y minutos
después nos permite ver que ese agente que ha disparado, que ha realizado tres
disparos a boca al jarro, se sube a su coche patrulla
y abandona el lugar de los hechos.
El diario de New York Times interpreta esa situación como que la gente
ha podido incurrir en una posible alteración de una escena activa de un
esa
crimen
vídeo que vimos anteriormente, el vídeo desde una perspectiva más lejana, es el
que las autoridades utilizan para justificar lo que ha sucedido.
El presidente Trump lo que llega a decir es que es difícil de creer que la
gente siga vivo.
Lo que vemos con este vídeo es que la
gente no resulta herido.
Lo dicen las imágenes, no nos lo estamos inventando nosotros.
Y la gente está hacia un lado y la
rueda además va hacia otro.
Y también es crucial una imagen que hemos recibido,
sobre todo es crucial creo por la posición en la que está el balazo.
El trabajo de los fotógrafos que llegan después de que han sucedido los
hechos..
y ahí vemos el orificio de entrada de uno de los tres disparos.
Vemos que el orificio de entrada está en el parabrisas
¿hacia dónde? ¿A qué altura está disparando la gente?
Evidentemente estaba disparando a la persona, no estaba disparando a ningún
otro lado, estaba disparando para abatir a la persona
Pues Borja Díaz Merri, compañero de Verifica R2E, muchísimas gracias por tu
análisis tan importante en estos casos en los que se utilizan declaraciones
políticas y versiones contradictorias.
Gracias a vosotros
