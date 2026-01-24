Así funciona el ICE, la policía antiinmigración de Trump que ha generado una ola de rechazo en EE.UU.

Vecindarios, bloques de apartamentos, vehículos y hasta colegios; las redadas antiinmigración en Estados Unidos se extienden y acechan a los inmigrantes mediante persecuciones sin cuartel.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lidera la ofensiva migratoria del presidente estadounidense Donald Trump y, bajo la justificación de perseguir "delincuentes peligrosos", arrestan a todo sospechoso de ser infractor de inmigración ilegal, incluidos menores de hasta cinco años.

El temor y la incertidumbre entre la población aumenta ante los métodos agresivos del ICE y se manifiesta en forma de patrullas de observadores, que hacen sonar sus silbatos para advertir a la gente de las redadas. Tras la muerte de la estadounidense Renee Nicole Good en una de ellas el pasado 7 de enero, abatida por un agente del ICE, las protestas se han extendido en Mineápolis (Minnesota), donde la Administración Trump ha desplegado a unos 3.000 agentes federales.

Este sábado, los agentes federales han matado a tiros a un hombre en lo que supone el segundo incidente de este tipo en la ciudad en el marco de las redadas, mientras los activistas no cesan sus protestas. Un vídeo muestra a media docena o más de agentes enmascarados rodeando a un hombre que forcejea con ellos y parece resistirse en el suelo.

En un momento dado, uno de los oficiales parece golpearlo con la culata de una pistola justo antes de que otro operativo abra fuego contra el individuo, que ya queda completamente inmóvil en el suelo mientras el personal de inmigración se aparta.

Los enfrentamientos cada vez más recurrentes entre agentes y manifestantes han derivado en una avalancha de redadas que multiplican la indignación: cuatro menores, incluyendo uno de cinco años, del suburbio de Columbia en O'Heights, en Mineápolis, han sido detenidos en las últimas semanas. El niño ecuatoriano y su padre, ambos residentes legales en el país como solicitantes de asilo, fueron trasladados a un centro de detención familiar en Dilley, Texas, según Marc Prokosch, abogado de la familia que busca su liberación.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, defendió que los agentes migratorios no detuvieron al menor de cinco años, sino que lo cuidaron dado que el padre huyó al llegar las autoridades. "¿Qué iban a hacer? ¿Dejar que se congelara en la calle?", declaró Vance a la prensa durante una vista a Minnesota, que tiene el objetivo de mostrar su "apoyo inquebrantable" a los agentes. Pero, ¿bajo qué pretexto se ejecutan estas detenciones?

¿Qué es el ICE? El ICE dispone de un amplio portal web en el que hace publicidad de sus arrestos y sus misiones exitosas, donde se definen como un servicio "a la vanguardia de los esfuerzos de nuestra nación" para fortalecer la seguridad fronteriza y prevenir el movimiento ilegal de personas, bienes y fondos hacia, dentro de y fuera de Estados Unidos. Todo ello con el objetivo de "combatir el terrorismo en casa y en el extranjero", aseguran. La agencia señala que tiene un presupuesto anual de aproximadamente 8.000 millones de dólares, los cuales están designados a tres direcciones generales: la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Asesor Jurídico Principal (OPLA, por sus siglas en inglés). Una cuarta dirección general —la Oficina de Gerencia y Administración (M&A, por sus siglas en inglés)— apoya a las tres ramas operacionales para avanzar la misión del ICE.

¿Cuál es el cometido de este organismo? A grandes rasgos, en el último año los agentes del ICE se han convertido en el centro de la iniciativa de deportación masiva de Trump, haciendo cumplir las leyes de inmigración y realizando investigaciones sobre la inmigración indocumentada. También destaca por participar en la expulsión de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos. Según su división por direcciones: el ERO hace cumplir las leyes de inmigración de Estados Unidos dentro y más allá de sus fronteras; el HSI investiga, desestabiliza y desarticula organizaciones criminales transnacionales y redes terroristas; y el OPLA sirve como el representante exclusivo en procedimientos migratorios de remoción ante la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración, litigando todos los casos de remoción, incluyendo aquellos contra extranjeros delincuentes, terroristas y violadores de los derechos humanos. Todo un marco legal que el ICE utiliza para amparar centenares de retenciones a ciudadanos estadounidenses contra su voluntad, bajo la sospecha de estar indocumentados. Los estados de Minnesota e Illinois denuncian al Gobierno de Trump por las operaciones antiinmigración del ICE

¿Cómo ha cambiado el ICE desde el regreso de Trump al poder? Desde que Trump asumió el cargo en enero de 2025, la cifra de agentes del ICE ha subido de los 10.000 a los 22.000, gracias a la campaña de reclutamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que se refiere a ellos como los "estadounidenses patriotas calificados". Dicho organismo se creó como parte de la Ley de Seguridad Nacional de 2002, en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. En la actualidad, se centra en la persecución de inmigrantes, con un progresivo aumento del uso de la fuerza en sus acciones, alentado por el discurso alarmista de Trump sobre los riesgos para la ciudadanía que, supuestamente, estos individuos implican. No obstante, según la Constitución de Estados Unidos, las fuerzas del orden "solo pueden usar fuerza letal si la persona representa un peligro grave para sí misma o para otras personas, o si ha cometido un delito violento". Pese a ello, históricamente la Corte Suprema ha concedido una amplia indulgencia a los agentes que toman decisiones en el momento sin el beneficio de la retrospectiva. Un agente de ICE dispara en la pierna a una persona en Mineápolis al intentar arrestarla Otro cambio significativo del último año es el campo de actuación: los funcionarios de inmigración arrestan a las personas indocumentadas o por una orden judicial, que es firmada y autorizada por un juez, o una orden administrativa, que es firmada por personas que trabajan en el poder ejecutivo y están bajo la supervisión del presidente. Las órdenes judiciales permiten a las autoridades entrar y registrar la casa de una persona o un área no pública de una empresa, mientras que las órdenes administrativas no lo permiten. La mayoría de los arrestos migratorios se llevan a cabo bajo órdenes administrativas, por lo que el Gobierno de Trump ha firmado un memorando de Inmigración y Control de Aduanas que permite a los agentes entrar en casas sin una orden judicial, usurpando las salvaguardas consagradas en la Cuarta Enmienda de los Estados Unidos (protege a los ciudadanos contra registros, detenciones e incautaciones irrazonables por parte del Gobierno en sus personas, domicilios, papeles y efectos). Activistas sostienen carteles con la leyenda "Justicia para Renee Good" mientras se manifiestan contra el ICE en Washington, D. C. Heather Diehl / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Qué está haciendo ICE con los inmigrantes? El modus operandi básico del ICE es la persecución, detención, retención temporal y liberación del sospechoso tras un interrogatorio. Estos pueden ser llevados a grandes centros de detención durante días hasta poder ser deportados, incomunicados en la mayoría de los casos con sus familiares. Además, los oficiales del ICE y otros agentes de inmigración han sido criticados por usar máscaras para ocultar su rostro mientras realizan sus operativos. También hay informes que denuncian la muerte de algunos inmigrantes retenidos como consecuencia de las lesiones provocadas por los agentes del ICE. Un informe forense califica de "homicidio" la muerte de un detenido cubano en el centro del ICE en Texas Las amenazas constantes de Trump de hacer más duros estos procesos ha motivado la "autodeportación voluntaria" de hasta 1,9 millones de inmigrantes en 2025. En total, la Administración afirma haber deportado a 605.000 personas entre el 20 de enero y el 10 de diciembre de 2025, con otros 65.000 inmigrantes retenidos. Cinco continentes Cinco Continentes - Minnesota contra las políticas de Trump y la impunidad del ICE Escuchar audio

¿Cómo se oponen los manifestantes? Las primeras movilizaciones de gran calado contra las actuaciones del ICE se produjeron el verano pasado en Los Ángeles, con protestas multitudinarias que obligaron a Trump a desplegar a la Guardia Nacional. Pese a la evidente muestra de descontento, esta situación se repitió en Nueva York, Washington D. C., Chicago y Portland, con sucesivas decisiones judiciales que prohibían el despliegue de tropas, que terminaban siendo revocadas. Así se llegó hasta el disparo a bocajarro contra Renee Nicole Good en Mineápolis, lo que ha encrudecido el cruce de acusaciones, con el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, a la cabeza de las quejas por la actuación del ICE. La última gran protesta, una huelga general seguida por miles de personas, ha desembocado en el segundo incidente mortal en tres semanas. Una mujer hace sonar su silbato ante agentes de la Patrulla Fronteriza en Mineápolis, Minnesota ROBERTO SCHMIDT / AFP Ahora, en vez de solo manifestarse, los activistas se anticipan a las detenciones de inmigrantes, mediante los "observadores del ICE". Estos voluntarios documentan arrestos, siguen a los agentes del ICE en vehículos, hacen sonar silbatos y bocinas para advertir a los miembros de la comunidad, preparan trampas 'a lo Solo en casa' para torpedear el paso de los agentes y hasta bailan en la vía pública para bloquearlos de manera pacífica, puesto que cualquier intervención física en medio de una redada es motivo de detención. En todo el país, miles de padres, maestros, clérigos y organizadores comunitarios han buscado formación sobre qué pueden hacer legalmente al presenciar un arresto migratorio, así como para documentar las acciones de los agentes federales de inmigración con videos de sus móviles. ICE y otros agentes federales detienen a una persona durante las protestas en un barrio residencial de Mineápolis, Minnesota OCTAVIO JONES / AFP