Los demócratas y la Casa Blanca llegan a un acuerdo para evitar un nuevo cierre del Gobierno en EE.UU.

Los demócratas y republicanos del Senado de EE.UU. y la Casa Blanca han llegado este jueves a un acuerdo de financiación bipartidista para evitar un nuevo cierre del Gobierno federal por la falta de presupuestos, a falta de apenas 24 horas para que venciera el plazo.

El acuerdo divide la propuesta presupuestaria para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), objeto del desacuerdo entre los legisladores de otro proyecto "minibus" para extender la financiación de otras partidas que permitirán mantener los fondos para el funcionamiento del Gobierno federal.

La financiación para el DHS, responsable del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), se mantiene en los niveles actuales y sin cambios hasta el 13 de febrero con una resolución de continuidad presupuestaria, según informó The Hill con fuentes de miembros del Congreso de ambos partidos.

La negociaciones se han centrado en el tiempo que se mantendría esa resolución, que finalmente será de dos semanas como demandaban los demócratas, que querían presionar en este impás presupuestario para obligar al DHS y el ICE a cambiar sus agresivas tácticas contra los inmigrantes indocumentados.

Y es que la política antiinmigración de Donald Trump y las redadas del ICE han provocado una conmoción en Estados Unidos. Al terror de los inmigrantes, tanto si tienen documentos como si no, a salir de sus casas se unen las decenas de muertes en los centros de detención y la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses que participaban en las protestas en Mineápolis: Renee Good y Alex Pretti.