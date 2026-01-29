Tom Homan anuncia una reducción de agentes del ICE en Minnesota y redadas "dirigidas a objetivos"

Tom Homan, el llamado 'zar de la frontera', al que Donald Trump ha puesto al mando de la operación antiinmigración en Minnesota, ha anunciado este jueves que habrá una reducción del número de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), y que a partir de ahora las redadas serán "dirigidas a objetivos", con prioridad en los extranjeros que suponen una "amenaza a la seguridad pública".

"Lo hemos hecho durante años, sabemos exactamente a quién buscamos (...) con prioridad a los criminales extranjeros", ha dicho Homan en su primera comparecencia ante los medios tres días después de ser enviado por Trump para sustituir a Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, a cargo de la operación Metro Surge.

“🔴El 'zar de la frontera' de Trump, responsable ahora de la operación antimigratoria en Minneapolis, pide a las autoridades locales colaboración para desescalar la situación



▪️Tom Homan reconoce que "han cometido errores" la última semana



🎙️ @maria_carou, corresponsal en EE.UU. pic.twitter.com/rv4Dz1APfo“ — Radio 5 (@radio5_rne) January 29, 2026

Homan ha declarado que no ha llegado a Minnesota a buscar "titulares", sino soluciones. "No quiero oír que todo lo que se ha hecho ha sido perfecto, todo se puede mejorar, lo queremos es hacer esta operación más segura y más eficiente", ha afirmado.

"No queremos ver a nadie muerto (...) incluso a la gente a la que buscamos", ha dicho en otro momento de su intervención.

Respecto a los "agitadores", como se ha referido a los manifestantes, Homan ha lamentado que los agentes del ICE llevan a cabo sus operaciones "bajo gran presión" y "tremandas circuntancias" y aún así lo hacen de manera "profesional". Respecto a quienes no se hayan comportado profesionalmente, "nos haremos cargo de ellos".

A continuación Homan ha pedido que cesen "los asaltos" y el "odio" contra los agentes antiinmigración.

Las redadas del ICE se han saldado, además de con miles de detenidos, con dos estadounidenses muertos, Rene Good y Alex Pretti. Las protestas ciudadanas se han extendido en el Estado y en todo EE.UU. Trump ha variado su discurso, que comenzó culpando a las próximas víctimas, y ha anunciado una "pequeña desescalada" de la Operación Metro Surge en Minnesota, un Estado de mayoría demócrata.

Acuerdo para detener a los sospechosos en prisión Homan ha explicado que en estos tres días se ha reunido con las autoridades del Estado y la ciudad de Mineápolis, de mayoría demócrata, y han hecho "muchos progresos". "No hemos estado de acuerdo en todo, pero no puedes solucionar problemas si no puedes tener discusiones", ha reconocido. El 'zar de la frontera' ha anunciado que se ha llegado a un acuerdo con las autoridades locales para identificar a aquellos inmigrantes que supongan un "peligro" y un acuerdo con la Fiscalía para que los agentes del ICE sepan cuáles de ellos están en la cárcel y puedan detenerles en la misma prisión. Con este acuerdo, ha asegurado, habrá menos agentes de ICE en las calles, lo que "causa estrés en la comunidad", y "más en las cárceles", y menos "arrestos colaterales". Asimiso, ha repetido el discurso tradicional de la Administración Trump, que relaciona inmigración y asilo con delincuencia, y ha acusado a las llamadas 'ciudades santuario', donde las autoridades locales se niegan a colaborar con el ICE, como "santuarios para criminales que ponen en peligro a los residentes de la comunidad". Cronología: la campaña antiinmigración de Trump a través del ICE deja decenas de migrantes y dos estadounidenses muertos Miguel Charte