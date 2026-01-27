Cronología: la campaña antiinmigración de Trump a través del ICE deja decenas de migrantes y dos estadounidenses muertos

La política antiinmigración de Donald Trump y las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han provocado una conmoción en Estados Unidos. Al terror de los inmigrantes, tanto si tienen documentos como si no, a salir de sus casas se unen las decenas de muertes en los centros de detención y la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses que participaban en las protestas en Mineápolis: Renee Good y Alex Pretti.

Las ciudades y Estados demócratas se han negado a colaborar con el ICE, y las redadas provocaron protestas masivas en Los Ángeles ya el pasado junio, que ahora se han reproducido en Mineápolis. Tras las muertes de Good y Pretti, las autoridades locales demócratas exigen que los agentes antiinmigración abandonen sus calles.

Esta es la cronología de la campaña antiinmigración de Trump y de sus consecuencias: