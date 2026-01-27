Cronología: la campaña antiinmigración de Trump a través del ICE deja decenas de migrantes y dos estadounidenses muertos
- Los agentes del ICE han matado a dos ciudadanos estadounidenses: Renee Good y Alex Pretti
- Las autoridades locales demócratas piden que los agentes antiinmigración se retiren
La política antiinmigración de Donald Trump y las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han provocado una conmoción en Estados Unidos. Al terror de los inmigrantes, tanto si tienen documentos como si no, a salir de sus casas se unen las decenas de muertes en los centros de detención y la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses que participaban en las protestas en Mineápolis: Renee Good y Alex Pretti.
Las ciudades y Estados demócratas se han negado a colaborar con el ICE, y las redadas provocaron protestas masivas en Los Ángeles ya el pasado junio, que ahora se han reproducido en Mineápolis. Tras las muertes de Good y Pretti, las autoridades locales demócratas exigen que los agentes antiinmigración abandonen sus calles.
Esta es la cronología de la campaña antiinmigración de Trump y de sus consecuencias:
Trump asume el cargo.
Una de sus promesas electorales era acelerar las deportaciones de inmigrantes. Para ello, refuerza el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que pasa a tener de 10.000 a 22.000 agentes. El ICE depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dirigido por Kristi Noem, que se refiere a ellos como "patriotas".
La Administración Trump comienza a enviar a Guantánamo a inmigrantes detenidos a los que considera "más peligrosos", hasta que un juez federal se lo impide.
Las primeras redadas masivas provocan el miedo incluso entre los migrantes documentados, que temen salir de sus casas.
Las redadas antiinmigración en Los Ángeles provocan la reacción ciudadana y movilizaciones masivas.
Trump responde a las protestas en Los Ángeles con una medida inédita: envía a la Guardia Nacional y los marines y decreta el toque de queda.
Las redadas del ICE se encuentran con protestas ciudadanas y falta de colaboración de las autoridades locales en Nueva York, Washington D. C., Chicago y Portland entre otras ciudades, todas ellas gobernadas por demócratas.
Los tribunales prohíben a Trump desplegar a la Guardia Nacional como en Los Ángeles.
El ICE pone en marcha la Operación Metro Surge en Minnesota
Se intensifican las redadas antiinmigrantes, primero en las 'ciudades gemelas' de Mineápolis y St Paul, y después en todo el Estado de Minnesota, de mayoría demócrata.
La Administración Trump afirma haber deportado a 605.000 personas desde que el presidente tomó posesión el 20 de enero, y otros 65.000 inmigrantes han sido retenidos.
32 inmigrantes han muerto durante 2025 en centros de detención del ICE, la cifra más alta en 20 años.
Un detenido cubano muere en el centro de detención del ICE en Texas.
El forense concluye que Geraldo Lunas Campos murió asfixiado en Camp East Montana, y que se trata de un homicidio.
Agentes del ICE disparan contra una mujer que intentaba alejarse de ellos en su coche durante una redada en Mineápolis. Renee Good, estadounidense de 37 años, murió de tres disparos.
Minnesota e Illinois denuncian ante los tribunales las prácticas del ICEpor violar los derechos civiles en sus redadas.
De nuevo en Minépolis, un miembro del ICE hiere a una persona en la pierna al intentar arrestarla.
La policía anti-inmigración de Trump detiene a cuatro menores en Mineápolis. Uno de ellos tiene cinco años: Liam Conejo. Su imagen se convierte en otro símbolo de la protesta y desata una ola de indignación en EE.UU.
Agentes del ICE matan a una segunda persona en Mineápolis: Alex Pretti, un enfermero estadounidense que grababa a los agentes que su móvil, y que recibió varios disparos cuando ya estaba inmovilizado en el suelo.
Protestas en Mineápolis por la muerte de Pretti. Los vídeos de los testigosdesmienten la versión oficial, que afirma que Pretti amenazó a los agentes.
Trump rebaja el tono y envía a su zar de la frontera, Tom Homan, a Minnesota. Homan sustituye como jefe de la operación en Minnesota a Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, que se ha convertido en el rostro de la violencia del ICE.