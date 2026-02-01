El niño de 5 años Liam Conejo y su padre ya están libres y de regreso en su casa de Mineápolis

El niño de 5 años Liam Conejo Ramos y su padre han sido liberados del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley donde estaban desde que el 22 de enero fueran detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Mineápolis.

El congresista demócrata Joaquín Castro, que realizó una visita al centro de detención familiar junto a otros legisladores, ha confirmado la noticia en su cuenta de X. "Ayer, Liam, de 5 años, y su padre, Adrian, fueron liberados del centro de detención de Dilley. Los recogí anoche y los acompañé de regreso a Minnesota esta mañana", indica el mensaje, que incluye además varias fotos, una en la que el niño está en un sofá en su hogar.

La liberación del padre ecuatoriano y de su hijo del centro en Dilley, al sur de San Antonio (Texas), ocurre tras una orden emitida la víspera por el juez federal Fred Biery que en su fallo ordenó que fueran puestos en libertad antes del martes.

El juez señaló que el caso contra ambos "tiene su génesis en la búsqueda mal concebida e incompetentemente implementada por el Gobierno de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si requiere traumatizar a los niños".

01.18 min Un juez de Texas ordena la liberación de Liam Ramos y su padre

Cuando el niño fue detenido llevaba un gorro de invierno azul de conejo y una mochila de Spiderman por los que preguntaba mientras estuvo en el centro. Tras su visita al centro, Castro ha dicho que su padre le comentó que el niño "no ha sido el mismo" desde que la familia fue detenida y que estaba preocupado por su bienestar.

En su fallo, el juez de Texas señaló además que el niño y su padre podrían enfrentar deportación debido al "arcaico" sistema de inmigración, pero "ese resultado debería ocurrir a través de una política más ordenada y humana que la actual".