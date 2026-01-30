Detienen al expresentador de CNN Don Lemon tras una protesta en una iglesia en Minesota

El ex presentador de CNN Don Lemon ha sido arrestado en Los Ángeles por su supuesta participación en una protesta en una iglesia del estado de Minesota, según han informado este viernes su abogado y un funcionario del Departamento de Justicia citados por la agencia Reuters.

Lemon, de 59 años, transmitió en vivo una manifestación a principios de este mes que interrumpió un servicio religioso en St. Paul, Minesota, en protesta por las medidas represivas del presidente Donald Trump contra la inmigración en la zona.

Está acusado de conspirar para privar a otras personas de sus derechos civiles y de violar la Ley FACE al supuestamente obstruir el acceso a un lugar de culto, según un funcionario del Departamento de Justicia. Agentes del FBI y de Investigaciones de Seguridad Nacional lo arrestaron en Los Ángeles.

El abogado de Lemon, Abbe Lowell, ha calificado el arresto como un "ataque sin precedentes a la Primera Enmienda", que impide que el Gobierno censure y castigue a quienes expresen sus opiniones.

Lemon afirmó que estaba en la manifestación como periodista. Y añadió que le avisaron con antelación, pero que no sabía que los activistas interrumpirían el servicio. Se le puede ver discutiendo con un feligrés sobre la aplicación de las leyes de inmigración.

Los funcionarios de la Administración Trump condenaron rápidamente la manifestación y acusaron a los manifestantes de intimidar a los fieles cristianos.

Agentes federales arrestaron a otras tres personas acusadas de violar la Ley FACE, que prohíbe la obstrucción de clínicas de aborto y lugares de culto. Sin embargo, un juez estadounidense a principios de este mes denegó la detención de Lemon, alegando falta de pruebas.

Nacido en Baton Rouge, la capital de Luisiana, en 1966, Lemon trabajó 17 años en CNN y fue en uno de sus rostros más reconocidos. CNN lo despidió en 2023 tras realizar comentarios en directo sobre las mujeres y la entonces candidata presidencial republicana Nikki Haley, que fueron percibidos como sexistas. Lemon se disculpó posteriormente.