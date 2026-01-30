Renfe e Iryo no indemnizarán los retrasos provocados por las limitaciones temporales de velocidad

Las compañías de alta velocidad Renfe e Iryo han anunciado, este viernes, que no aplicarán su política de devoluciones por los retrasos que se deban a las limitaciones temporales de velocidad que Adif está aplicando en algunas líneas, como consecuencia de los avisos que los maquinistas están reportando.

Tanto Renfe como Iryo ya han compartido sendos avisos en sus páginas web, en los que advierten de que los retrasos provocados por las restricciones impuestas por el gestor Adif no generarán derecho a ninguna indemnización ni compensación.

En el caso de Iryo, no se reembolsará ningún importe de los billetes adquiridos antes del 28 de enero y que sufran retrasos por esas limitaciones temporales, mientras que en Renfe esa fecha será a partir de este sábado, 31 de enero.