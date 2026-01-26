Adif reduce la velocidad máxima a 80km/h en un tramo de la línea entre Madrid y Barcelona por una rotura en la vía

Adif ha impuesto un nuevo límite de 80 kilómetros por hora en la velocidad máxima a la que los trenes pueden circular en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, todo ello por la presencia de una rotura en la vía.

Esta rotura "en ningún caso pone en peligro la circulación" y ya se están realizando las debidas intervenciones desde la pasada noche, según fuentes del Ministerio de Transportes. Un maquinista ha reportado la incidencia este domingo por la noche en ese tramo de la línea Madrid-Barcelona, en el entorno de L'Espluga de Francolí, en la provincia de Tarragona.