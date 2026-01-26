Adif reduce la velocidad máxima a 80km/h en un tramo de la línea entre Madrid y Barcelona por una rotura en la vía
- Ha sido en el entorno de L'Espluga de Francolí, en la provincia de Tarragona
- Transportes asegura que "en ningún caso pone en peligro la circulación" y ya se está trabajando para solucionarlo
Adif ha impuesto un nuevo límite de 80 kilómetros por hora en la velocidad máxima a la que los trenes pueden circular en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, todo ello por la presencia de una rotura en la vía.
Esta rotura "en ningún caso pone en peligro la circulación" y ya se están realizando las debidas intervenciones desde la pasada noche, según fuentes del Ministerio de Transportes. Un maquinista ha reportado la incidencia este domingo por la noche en ese tramo de la línea Madrid-Barcelona, en el entorno de L'Espluga de Francolí, en la provincia de Tarragona.
Los equipos de Adif trabajan para repararlo
Como defienden estas mismas fuentes del ministerio, Adif ha movilizado a sus equipos de mantenimiento "de forma inmediata", que han revisado las instalaciones y han realizado las primeras intervenciones para reparar el carril. Como consecuencia, la circulación al paso por ese punto se ha reducido mientras terminan los trabajos de reparación.
Entretanto, el servicio de Rodalies y Media Distancia de Cataluña vuelve a sufrir este lunes una jornada caótica por una incidencia que ha afectado al centro de control centralizado de Adif y está provocando suspensiones de la circulación de trenes y retrasos. Desde las 8:00 horas de la mañana, el servicio se está reanudado de manera "progresiva", pero hay algunos tramos para los que se está dando un transporte alternativo mientras continúan los trabajos para recuperar el servicio con garantías de seguridad.