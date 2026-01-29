Puente defiende en el Senado el mantenimiento de la alta velocidad: "No es una infraestructura abandonada ni olvidada"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido este jueves en el Senado que la línea Madrid - Sevilla de alta velocidad "no es una infraestructura abandonada ni olvidada", sino que "ha estado sometida de manera continua a labores de mantenimiento, de conservación y en los últimos años a un proceso profundo y planificado de renovación".

Puente ha vuelto a subrayar que la vía donde se produjo el siniestro de Adamuz había pasado todas las revisiones pertinentes, incluso por encima de las recomendadas. Para ello, ha insistido en que ese tramo, al igual que toda la línea, había sido sometido a una "renovación integral", aunque ha matizado que "renovar una línea de alta velocidad no significa levantarla entera y volver a construirla, significa actuar de manera progresiva, ordenada y compatible con la explotación ferroviaria, sustituyendo aquellos elementos que lo requieren".

"No voy a decir nada que no sea público, nada que no esté documentado y nada que no figure en los 89 contratos públicos que engloban las actuaciones realizadas en la línea Madrid–Sevilla", ha explicado el ministro en sede parlamentaria, para apuntar a que los datos aportados "están en los expedientes (...) a disposición de cualquiera que quiera consultarlos". Asimismo, ha afirmado que "aún no es posible" facilitar una fecha para la restitución del servicio ferroviario Madrid-Andalucía "en plenas condiciones de seguridad" dada la "magnitud del accidente" y pese a estar movilizando "todos los medios disponibles".

El ministro de Transportes ha comparecido en un pleno extraordinario del Senado para informar sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz y de Gelida. El PP registró el pasado lunes las comparecencias urgentes en la Cámara Alta, donde tienen mayoría, del ministro y también del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, el Gobierno decidió que fuera Puente quien acudiera a responder este jueves al Senado, ya que tiene la capacidad de elegir qué miembro del Gobierno acude a contestar al Parlamento. Sánchez también acudirá a dar explicaciones, pero no al Senado sino al Congreso y a petición propia, el 11 de febrero.

Vías despejadas tras la retirada de los vagones siniestrados en Adamuz. SALAS / EFE

Comisión de investigación parlamentaria Este jueves, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado la creación en el Senado de una comisión de investigación parlamentaria tras el accidente ferroviario de Adamuz para que se conozca la situación de mantenimiento y seguridad del ferrocarril español. Feijóo ha resaltado la necesidad de crear esta comisión después de que el Gobierno "haya mentido sobre el accidente". Según ha asegurado en una entrevista concedida a Antena 3, la comisión será creada de forma inmediata y la solicitud correspondiente se va a presentar este mismo jueves. La comparecencia de Puente en pleno extraordinario, la primera en sede parlamentaria desde las recientes tragedias ferroviarias, se produce después de que el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón, haya avanzado que la causa principal que se investiga actualmente del accidente de Adamuz, que costó la vida a 45 personas, es la rotura de una soldadura. La soldadura del carril, principal hipótesis del accidente de Adamuz: cómo el paso del tiempo afecta a una vía ferroviaria Samuel A. Pilar En este sentido, sobre las soldaduras aluminotérmicas de los carriles del tramo de Adamuz, que fueron adjudicadas a una unión temporal de empresas (UTE), Puente ha mantenido ante los senadores que su revisión se llevó a cabo "con resultado apto", tanto "en las pruebas geométricas, como de líquidos penetrantes como de ultrasonidos", así como "las comprobaciones geométricas correspondientes al desvío". "Desde el inicio de la explotación, se han realizado comprobaciones con auscultaciones dinámicas, geométricas y de ultrasonidos en el tramo", ha agregado.