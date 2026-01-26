Feijóo cree que Sánchez usa a Puente de "cortafuegos" y le exige comparecer "ya" en el Senado: "El país está colapsado"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de usar al ministro de Transportes, Oscar Puente, como "cortafuegos" para "quitarse" de la primera línea política tras el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, en el que perdieron la vida 45 personas. Le exige además comparecer "ya" en el Senado para dar cuentas de la situación, por lo que ha anunciado que el Grupo Popular en la Cámara Alta va a solicitar su comparecencia "urgente" esta misma semana en el Pleno.

Feijóo ha sido muy crítico en la cadena COPE con que Sánchez anunciara que comparecerá a petición propia en el Congreso para informar de los accidentes ferroviarios mortales no solo en Adamuz, sino también en Gélida, Barcelona, y también del último Consejo Europeo. El PP exige que la comparecencia sea exclusiva sobre la situación ferroviaria.

Reprocha a Sánchez su "soberbia" por defender a Puente Además, Feijóo cree que el Gobierno satura a la gente de "datos para confundir" sobre el accidente y ha cargado contra la "soberbia" de Sánchez por salir endefensa de Puente en un mitin en Aragón, donde alabó a su ministro por "dar la cara desde el primer momento": "Ayer no daba crédito (...) todavía con las víctimas, algunas de ellas sinenterrar, felicitando a su ministro de Transportes y diciendo que elGobierno ha hecho lo que tenía que hacer". A su entender, Puente no debería sentarse ya este martes en el Consejo de Ministros, pero cree que Sánchez "no le puede pedir a nadieque dimita por falta de gestión o por mentir, porque eso supondría ladimisión de él mismo y necesita un cortafuegos". "Quien mejor que elpolemista Puente, pues para quitarse él de la primera línea", ha exclamado. Puente pidió recientemente en una entrevista que no se le "compare" con el expresidente valenciano Carlos Mazón respecto a su gestión de la dana ya que él, ha defendido, sí está dando cuentas en todo momento de lo que ocurre. Al respecto, Feijóo le ha respondido que, con quien hay que compararle, es con Salomé Pradas, la consejera de emergencias de la Comunidad Valenciana," que dimitió". "Es el accidente más grave AVE historia y nadie asume responsabilidad", ha lamentado. Según Feijóo, el país "está ya colapsando", aludiendo a la huelgade maquinistas y a la huelga de médicos que se han convocado. Y ha incidido en que "no hay un antecedente como este": "La conservación de las autovías y de las vías ferroviarias está en el peor momento cuando hay más dinero que nunca. Como nadie ve el mantenimiento, parece que no da votos". "Parece que no hay responsabilidad, pero la habrá, desde el punto de vista judicial y estoy convencido desde el punto de vista político en las urnas", ha sentenciado. Al respecto, ha denunciado que el Ministerio de Transportes "es la zona cero de la corrupción sanchista". También la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a exigir la dimisión de Sánchez y de Puente por su "responsabilidad" en el accidente. A su juicio, los años de Puente en el ministerio "solo han servido para proponer ocurrencias e insultar gravemente cada día". Respecto al accidente, le ha acusado de "buscar culpables, como hace siempre, en este caso también con empresas, con instituciones y con medios de comunicación mientras incurre en continuas contradicciones".