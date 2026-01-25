Los audios de la interventora del Alvia la noche del accidente de Adamuz: "Ha sido un golpe súper importante"

Salen a la luz nuevos audios de la noche del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, hace justo una semana. Son de la interventora del Alvia, Raquel, la mujer que se dio un golpe fuerte en la cabeza que la dejó temporalmente sin conocimiento y que avisó de la gravedad de la situación a Renfe de forma inmediata. "Ha sido un golpe súper importante", comunica por teléfono. La respuesta que le dan es que van a enviar sanitarios para los heridos y que se centre en encontrar al maquinista, sin tener consciencia ninguno de los interlocutores de que éste había fallecido.

La primera de las llamadas, a las que ha tenido acceso RTVE, se produce a las 19.46.24 de la tarde, apenas tres minutos después del accidente. La llamada tiene lugar, además, segundos después de que el maquinista del Iryo que descarriló informara al centro de mando de Atocha que había sufrido "un enganchón" a la altura de Adamuz y pidiera cortar el tráfico porque se había salido de la vía, sin ser consciente de la colisión con el Alvia que circulaba por la otra vía.

Audio 1: "Hemos tenido un accidente. Me he dado en la cabeza muy fuerte" "Hemos tenido un accidente. Soy la interventora. Me he dado yo también en la cabeza muy pero que muy fuerte", le dice la interventora al trabajador de Renfe que está al otro lado de la línea. Le cuenta que ha llegado a perder el conocimiento durante unos minutos. "No sé dónde estamos", añade. "Vale, déjame un segundo, que voy a ver de qué tren eres, compi", le responde Renfe. Ya en ese momento, la interventora advierte de la gravedad de la situación: "Hemos tenido un accidente grande, ¿eh?". Insiste en que se ha dado un golpe "bien fuerte" en la cabeza y que no se encuentra "bien". Desde Renfe intentan calmarla. "Vale, espera, tranquila compi". La interventora insiste en explicar como puede lo que ha sucedido, en un estado aparente de nervios y de confusión tras la conmoción. "Yo me he dado… pero mira, yo estaba ahí dentro y he salido disparada hasta aquí". En ese momento, el trabajador de la empresa le comunica que va a solicitar ayuda: "Estás entrando a Córdoba. Venga, déjame un segundo. Voy a gestionártelo". Ella insiste: "He salido disparada". Prácticamente al mismo tiempo que tiene lugar esta llamada, a las 19.46.00, el maquinista de otro tren, el 2181, que circulaba detrás del Iryo descarrilado, contacta con Adif y les comunica que se encuentra parado sin tensión (la tensión en la vía cayó a las 19.43.44, que es cuando se produjo el accidente).

Audio 2: Renfe pregunta a la interventora por el maquinista del Alvia La siguiente llamada de la interventora con el técnico de Renfe se produce a las 19.48.05 de la tarde. "Tranquila, déjame un segundo", le dice el hombre a la interventora, a la que se puede apreciar más nerviosa. "Yo me he dado… Estaba dentro de la cabina y he salido disparada", incide ella. "Vale, vale", le responde el trabajador de Renfe, que le informa de que va a enviar ayuda y le pregunta por el maquinista. "Voy a mandar ahora… eh… ¿Estás ahora con el maquinista, Raquel? ¿Estás con el maquinista, compañera?", le dice él, sin obtener respuesta. "Hola, buenas, ¿Raquel?", incide sin éxito. Un minuto más tarde, a las 19.49.33, Adif llama a la interventora del Alvia, justo después de intentar contactar sin éxito con el maquinista del tren. En esta conversación, el administrador de infraestructuras ferroviarias le pide intentar contactar con el maquinista y ella le informa, al igual que a Renfe, de que ha sufrido un golpe en la cabeza y confirma que va a intentar llegar hasta el maquinista.