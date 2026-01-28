Cronología de las llamadas tras el accidente de Adamuz: cinco minutos de confusión y comunicaciones cruzadas

Son apenas unos minutos de conversación, en algunos casos confusa e impregnada de nerviosismo, pero las llamadas entre los centros de mando de Renfe y Adif con los trenes Iryo y Alvia en los primeros minutos tras el accidente de Ademuz arrojan luz sobre lo que pasó en los instantes clave posteriores al desastre.

A las 19.45.02, poco más de un minuto después del descarrilamiento y el choque, llega la primera llamada del Iryo, y a las 19.45.24 se produce el primer contacto con el Alvia, una llamada de la interventora. La comunicación fue prácticamente inmediata, pero no así la llegada de los equipos de emergencia al tren de Renfe. El director del número de emergencias 061 en Andalucía reconoció que "hubo una demora de casi 15 o 20 minutos en darnos cuenta de que había un segundo tren afectado".

El registro de las llamadas, algunas de ellas desveladas por RTVE y otras por medios como El País y El Diario, demuestra también que el maquinista de Iryo no era consciente en un primer momento de que otro tren había impactado contra el suyo. El accidente, el peor en España en más de una década, dejó 45 muertos y decenas de heridos.

19.45.02 Primera llamada del maquinista del Iryo El primer contacto con la zona cero se produce a las 19.45.02, cuando el maquinista de Iryo llama al centro de mando de Adif en Atocha. Llega justo después del momento estimado de la colisión, las 19.43.44, hora que coincide con la caída de la tensión en este tramo de línea, según datos del Ministerio de Transportes. "Hola, Atocha. Mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz", traslada el maquinista. En esta llamada, de apenas 42 segundos, el conductor del tren alude a que ha sufrido un enganchón, un problema técnico que puede producirse por una interrupción brusca del contacto con la catenaria. 19.45.02 Primera llamada del maquinista del Iryo El conductor de Iryo llama al Centro de Regulación y Control (CRC), en Atocha, para comunicarle que ha enganchado la catenaria sin ser consciente, en ese momento, de que ha impactado con el Alvia. 0:00 Rewind PLAY / PAUSE Forward Desplegar para ver la transcripción Cerrar Fuente: eldiario.es

19.46.00 Llama la interventora del Alvia: "Me he dado en la cabeza" Apenas un minuto después de la llamada desde el Iryo, a unos 800 metros de distancia, se produce la primera comunicación entre el tren Alvia y el centro de mando de Renfe. La interventora del convoy informa de que han tenido un accidente "grande" y que ella misma ha resultado herida. "Me he dado yo también en la cabeza un golpe muy fuerte y he estado unos minutos sin conocimiento". "He salido disparada hasta aquí", dice la trabajadora de Renfe, de nombre Raquel, en una llamada de 43 segundos. Se la escucha muy agitada y confundida. Vuelve a repetir que se ha golpeado la cabeza. 19.46.00 La interventora del Alvia informa a Renfe del accidente La trabajadora llama al centro de control de Renfe para informar del accidente. Explica que se ha dado un golpe muy fuerte en la cabeza y que ha perdido el conocimiento durante unos minutos. 0:00 Rewind PLAY / PAUSE Forward Desplegar para ver la transcripción Cerrar

19.48.05 Segunda llamada de la interventora: "He salido disparada" La segunda llamada de la interventora a Renfe llega a las 19.43.05. Es una comunicación breve y se escucha entrecortada. Ella, más nerviosa, vuelve a contar que se ha golpeado: "Estaba dentro de la cabina y he salido disparada". El técnico de la compañía le informa de que va a enviar ayuda y le pregunta por el maquinista. "¿Estás ahora con el maquinista, Raquel?", pero ella no responde. 19.48.05 La interventora del Alvia vuelve a contactar con Renfe El técnico del centro de mando le informa de que va a enviar ayuda y le pregunta por el maquinista, pero pierden la comunicación. 0:00 Rewind PLAY / PAUSE Forward Desplegar para ver la transcripción Cerrar

19.49.33 La interventora a Adif: "Voy a ver si puedo ver al maquinista" Un minuto más tarde, a las 19.49.33, es el Centro de Regulación y Control (CRC) de Adif el que llama a la interventora del Alvia, tras haber intentado contactar sin éxito en dos ocasiones con el maquinista del tren. En esta conversación, el administrador de infraestructuras ferroviarias le pide que busque al conductor y ella repite en varias ocasiones, como ya había hecho en las llamadas anteriores, que ha sufrido un golpe en la cabeza y que tiene sangre. "No sé si voy a poder llegar hasta el maquinista. Voy a buscar al maquinista [...] Voy a intentar ir a la cabina", dice. Ninguno de los dos interlocutores es consciente en ese momento de que el conductor ha fallecido. 19.49.33 Comunicación con la interventora del Alvia El puesto de mando de Atocha logra hablar con la interventora del Alvia para intentar comunicarse a través de ella con el maquinista. La trabajadora le comunica que está herida, que tiene sangre en la cabeza y que intentará llegar a la cabina. 0:00 Rewind PLAY / PAUSE Forward Desplegar para ver la transcripción Cerrar Fuente: El País

19.49.35 Segunda llamada del Iryo: "Estoy invadiendo la vía contigua" Cuatro minutos después de su primera comunicación, el maquinista de Iryo vuelve a llamar a Atocha, ahora con algo más de información sobre lo ocurrido, aunque aun sin saber que el Alvia había chocado contra su tren. "Es un descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua", avisa al CRC de Adif, y pide que "paren el tráfico en las vías urgentemente". Desde la estación madrileña le contestan que "no hay ningún tren llegando", lo cual evidencia que el convoy de Renfe ya había pasado y había impactado contra el Iryo sin que lo supieran ninguno de los dos interlocutores. En esta llamada el conductor también informa de que un vagón sufre un incendio y reclama "bomberos y ambulancias" porque ya sabe que hay "heridos en el tren". Avisa de que abandona su cabina para verificar la situación. La segunda llamada del Iryio llega solo dos segundos después que la tercera del Alvia, y de hecho "como ruido de fondo" de esta comunicación se escucha a otro operador del centro de mando hablando con la interventora del otro tren, según el informe preliminar hecho público por el Gobierno. 19.49.35 Segunda llamada del maquinista del Iryo Apenas dos segundos después de iniciarse la conversación con la interventora, el maquinista del Iryo llama de nuevo a Atocha para alertarle -ahora sí- de que ha descarrilado e invadido la vía dirección Sevilla pidiendo que se corte la circulación sin ser consciente de que la colisión con el Alvia se produjo en los primeros segundos. 0:00 Rewind PLAY / PAUSE Forward Desplegar para ver la transcripción Cerrar