Alcaraz se mete en la gran final del Open de Australia por primera vez tras un partido histórico ante Zverev

Carlos Alcaraz sigue haciendo historia a sus 22 años. El español por fin lo ha logrado y se mete por primera vez en su carrera en la final del Open de Australia, única que aún no ha disputado, tras unas semifinales históricas ante el alemán Alexander Zverev, al que ha vencido con una remontada épica final, por 6-4, 7-6 (5), 6-7(3), 6-7 (4) y 7-5, después de haber tenido el pase a tiro en el tercer set, donde desperdició dos 'match ball'. La contienda entre ambos se fue, nada más y nada menos, que a las cinco horas y 27 minutos de partido.

Ambos tenistas han protagonizado un colosal partido en el que tres de los cinco sets se han decidido en el 'tie break', síntoma de la dificultad y el nivel que había sobre la pista de Melbourne. El otro finalista saldrá del duelo entre el italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, y el serbio Novak Djokovic, diez veces campeón en Melbourne.

Este domingo, el 'número uno del mundo' intentará seguir agrandando su leyenda en la que será su octava final de 'Grand Slam' en la que intentará conquistar su séptimo grande y cerrar el círculo de poseer los cuatro torneros más prestigiosos del tenis Mundial: Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open.