Caso Francisca Cadenas: qué se sabe del crimen, de la confesión y de la investigación nueve años después

La tierra de Hornachos ―localidad pacense de 3.375 habitantes―, castigada por el sol y el silencio de nueve inviernos, ha terminado por escupir una verdad que la cal y el cemento pretendieron asfixiar.

Durante tres mil doscientos treinta días, la sombra de Francisca Cadenas fue un espectro que recorría el "túnel" de la calle Nueva, ese pasaje de apenas cincuenta metros donde la vida se detuvo un mayo de 2017 entre el eco de un adiós y el portazo de la impunidad.

Hoy el caso ya no habita en los carteles descoloridos por el tiempo, sino en el patio de una casa vecina donde la Guardia Civil ha desenterrado el horror. Allí, entre restos óseos y objetos que, según los investigadores, conservan el ADN del espanto, se ha quebrado el mito de la desaparición perfecta para dar paso a una crónica que habla de un presunto asesinato, una traición de proximidad, que ha dejado a un pueblo entero mirándose a los ojos con escalofrío.

De la desaparición al asesinato La cronología de este suceso se extiende a lo largo de casi una década de incertidumbre. Todo comenzó la noche del 9 de mayo de 2017, cuando se perdió el rastro de Francisca Cadenas tras salir de su casa para despedir a unos amigos a cuya hija pequeña había estado cuidando. Durante nueve años, la familia convivió con el vacío de su ausencia y, como se ha sabido ahora, con la cercanía de los presuntos responsables. El vuelco definitivo se produjo el pasado miércoles, 11 de marzo de 2026, cuando los investigadores hallaron restos óseos y objetos personales en la vivienda de dos hermanos, vecinos de la víctima, lo que precipitó su detención inmediata. Detenidos dos hermanos por la desaparición de Francisca Cadenas tras el hallazgo de restos óseos en su vivienda RTVE.es/Agencias

Estado actual del caso y hallazgo de los restos A día de hoy, el caso ha entrado en una fase judicial decisiva tras la aparición de las pruebas físicas. Los restos óseos de Francisca fueron localizados en el patio de la vivienda de los investigados, un espacio donde también se encontraron diversos objetos personales que pertenecían a la mujer. Tras estos hallazgos, el Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para los dos detenidos por presuntos delitos de asesinato y contra la libertad.

Los hermanos detenidos y las pruebas clave Los acusados han sido identificados como Manuel y Julián, dos hermanos que residían a escasos metros de la vivienda de Francisca. El papel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha resultado fundamental para desbloquear la investigación a través de grabaciones obtenidas en la casa y el coche de los sospechosos. ““ En una de estas escuchas, Manuel, el hermano mayor, le reprochaba a Julián su comportamiento hacia la víctima, llegando a decir: “O la tenías que pinchar todo el día fun, la Francisca”. Otra conversación en la que mencionaban un “rincón” específico de la vivienda fue la que dio a los agentes la pista definitiva para sospechar que el cuerpo podría estar oculto en la propiedad.

Confesiones y posibles móviles Aunque en el coche uno de los detenidos llegó a afirmar con seguridad que los agentes no encontrarían nada, la presión de las pruebas parece haber provocado grietas en su defensa. El hermano menor de los detenidos en Hornachos admite el crimen de Francisca Cadenas nueve años después SANTIAGO RIESCO PÉREZ Según las informaciones derivadas de la investigación, las grabaciones sugieren una obsesión de Julián hacia Francisca Cadenas, aunque los investigadores todavía trabajan para precisar el móvil exacto del crimen y el análisis de todos los restos hallados. Durante su comparecencia ante el juez, ambos detenidos declararon durante una hora, respondiendo únicamente a las preguntas formuladas por sus propios abogados.

Las revelaciones de la autopsia El informe preliminar de la autopsia ha aportado datos cruciales y dolorosos sobre las circunstancias de la muerte. Los forenses determinan que Francisca fue asesinada a pocos metros de su propia casa, sufriendo múltiples golpes en la cabeza y el tórax. ““ El examen médico también detectó una lesión compatible con el estrangulamiento y apunta a que, con posterioridad al fallecimiento, el cuerpo pudo ser descuartizado para facilitar su ocultación en el patio.