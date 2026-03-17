Caso Francisca Cadenas: qué se sabe del crimen, de la confesión y de la investigación nueve años después
- Dos hermanos ―vecinos de la víctima― ingresan en prisión provisional, comunicada y sin fianza, tras confesar el crimen
- La investigación de la UCO y el informe de la autopsia revelan una muerte violenta
La tierra de Hornachos ―localidad pacense de 3.375 habitantes―, castigada por el sol y el silencio de nueve inviernos, ha terminado por escupir una verdad que la cal y el cemento pretendieron asfixiar.
Durante tres mil doscientos treinta días, la sombra de Francisca Cadenas fue un espectro que recorría el "túnel" de la calle Nueva, ese pasaje de apenas cincuenta metros donde la vida se detuvo un mayo de 2017 entre el eco de un adiós y el portazo de la impunidad.
Hoy el caso ya no habita en los carteles descoloridos por el tiempo, sino en el patio de una casa vecina donde la Guardia Civil ha desenterrado el horror. Allí, entre restos óseos y objetos que, según los investigadores, conservan el ADN del espanto, se ha quebrado el mito de la desaparición perfecta para dar paso a una crónica que habla de un presunto asesinato, una traición de proximidad, que ha dejado a un pueblo entero mirándose a los ojos con escalofrío.
De la desaparición al asesinato
La cronología de este suceso se extiende a lo largo de casi una década de incertidumbre. Todo comenzó la noche del 9 de mayo de 2017, cuando se perdió el rastro de Francisca Cadenas tras salir de su casa para despedir a unos amigos a cuya hija pequeña había estado cuidando.
Durante nueve años, la familia convivió con el vacío de su ausencia y, como se ha sabido ahora, con la cercanía de los presuntos responsables. El vuelco definitivo se produjo el pasado miércoles, 11 de marzo de 2026, cuando los investigadores hallaron restos óseos y objetos personales en la vivienda de dos hermanos, vecinos de la víctima, lo que precipitó su detención inmediata.
Estado actual del caso y hallazgo de los restos
A día de hoy, el caso ha entrado en una fase judicial decisiva tras la aparición de las pruebas físicas. Los restos óseos de Francisca fueron localizados en el patio de la vivienda de los investigados, un espacio donde también se encontraron diversos objetos personales que pertenecían a la mujer.
Tras estos hallazgos, el Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para los dos detenidos por presuntos delitos de asesinato y contra la libertad.
Los hermanos detenidos y las pruebas clave
Los acusados han sido identificados como Manuel y Julián, dos hermanos que residían a escasos metros de la vivienda de Francisca. El papel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha resultado fundamental para desbloquear la investigación a través de grabaciones obtenidas en la casa y el coche de los sospechosos.
En una de estas escuchas, Manuel, el hermano mayor, le reprochaba a Julián su comportamiento hacia la víctima, llegando a decir: “O la tenías que pinchar todo el día fun, la Francisca”. Otra conversación en la que mencionaban un “rincón” específico de la vivienda fue la que dio a los agentes la pista definitiva para sospechar que el cuerpo podría estar oculto en la propiedad.
Confesiones y posibles móviles
Aunque en el coche uno de los detenidos llegó a afirmar con seguridad que los agentes no encontrarían nada, la presión de las pruebas parece haber provocado grietas en su defensa.
Según las informaciones derivadas de la investigación, las grabaciones sugieren una obsesión de Julián hacia Francisca Cadenas, aunque los investigadores todavía trabajan para precisar el móvil exacto del crimen y el análisis de todos los restos hallados.
Durante su comparecencia ante el juez, ambos detenidos declararon durante una hora, respondiendo únicamente a las preguntas formuladas por sus propios abogados.
Las revelaciones de la autopsia
El informe preliminar de la autopsia ha aportado datos cruciales y dolorosos sobre las circunstancias de la muerte. Los forenses determinan que Francisca fue asesinada a pocos metros de su propia casa, sufriendo múltiples golpes en la cabeza y el tórax.
El examen médico también detectó una lesión compatible con el estrangulamiento y apunta a que, con posterioridad al fallecimiento, el cuerpo pudo ser descuartizado para facilitar su ocultación en el patio.
Impacto en la familia y en el pueblo
La resolución del caso ha dejado a Hornachos “roto de dolor” y conmocionado por la “crueldad” de los hechos conocidos. Para la familia, el alivio de encontrar respuestas se mezcla con el pesar de haber tenido a los culpables tan cerca.
Diego, el viudo de Francisca, expresaba en TVE su amargura por no haber entrado en la casa de los vecinos aquella noche de 2017, tal como le pidió su hijo en un primer momento. “Mi mujer la han matado, pero no han matado a una persona; se han disfrutado con matarla”, declaraba con dureza en el programa Mañaneros 360 al denunciar la frialdad de los acusados, quienes mantuvieron su inocencia incluso hasta el momento de los registros.
Cientos de personas se congregaban este domingo en la plaza de España de Hornachos para arropar a la familia de Francis. El acto, marcado por la emoción y el dolor, aunaba la protesta y el homenaje.
Durante la concentración, José Antonio Meneses Cadenas, hijo de Francis, pidió con firmeza "que se haga justicia” al tiempo que agradecía a la localidad su empeño por “persistir y nunca desistir” en la búsqueda de su madre. “No tendremos vida para agradecer el trabajo que hacéis y que mi madre pueda descansar”, afirmaba José Antonio ante una multitud que guardó cinco minutos de silencio en memoria de la vecina desaparecida.
En la concentración la familia ha recibido el apoyo de figuras políticas regionales. El alcalde de Hornachos, Francisco Buenavista, resumía el sentir general al declarar que el pueblo reniega públicamente de los responsables y mantendrá viva la memoria de Francisca hasta que caiga sobre ellos todo el peso de la ley.
El crimen de Hornachos
- 9 de mayo de 2017. La desaparición: alrededor de las 23:00 horas, Francisca sale de su casa en la calle Nueva para despedir a una pareja de amigos y a su hija. Recorre el "túnel" (un pasaje estrecho) y se le pierde el rastro a escasos 50 metros de su hogar.
- 10 de mayo de 2017. Primeras batidas: ante la falta de noticias, la familia denuncia la desaparición. Comienzan búsquedas intensas por el entorno rural de Hornachos, pozos y fincas colindantes sin éxito.
- 2017 - 2023. Años de incertidumbre: el caso atraviesa diversas fases. Se barajan hipótesis sobre un coche sospechoso y se toma declaración a varios vecinos, incluidos los hermanos ahora detenidos, pero no hay pruebas concluyentes para registros domiciliarios.
- 2024 - 2025. Intervención de la UCO: la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil intensifica la vigilancia sobre el entorno cercano. Se instalan dispositivos de escucha y seguimiento en el domicilio y los vehículos de los hermanos Manuel y Julián.
- Principios de 2026. Las escuchas clave: los investigadores interceptan conversaciones privadas donde los hermanos mencionan un "rincón" de la casa y se recriminan comportamientos violentos hacia Francisca ("la tenías que pinchar...").
- 11 de marzo de 2026. El registro y hallazgo: la Guardia Civil entra en la vivienda de los sospechosos. En el patio, tras excavar en el lugar señalado por las escuchas, hallan restos óseos y objetos personales identificados como pertenecientes a Francisca.
- 12 de marzo de 2026. Detención e ingreso en prisión: Manuel y Julián son arrestados. Tras declarar ante el juez en Villafranca de los Barros, se decreta prisión provisional, comunicada y sin fianza por presunto asesinato.
- 14 de marzo de 2026. Resultados de la autopsia: el informe preliminar revela que la víctima murió por múltiples golpes y estrangulamiento, sugiriendo además que el cuerpo fue descuartizado para ocultarlo.
- 15 de marzo de 2026. Concentración en Hornachos: cientos de personas se reúnen en la plaza de España para apoyar a la familia. Su hijo, José Antonio, agradece al pueblo su persistencia durante estos nueve años de lucha.