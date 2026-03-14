Los hermanos detenidos por la desaparición de Francisca Cadenas pasan a disposición judicial entre gritos y abucheos
- Francisca Cadenas desapareció en 2017 y sus restos fueron hallados el miércoles en el patio de su casa
- Uno de los dos hermanos detenidos ha confesado el crimen y exculpado al otro
Los dos hermanos detenidos este pasado miércoles en la localidad pacense de Hornachos, presuntamente relacionados con la desaparición hace nueve años de Francisca Cadenas, han pasado este sábado a disposición judicial en los juzgados de Villafranca de los Barros.
Los dos detenidos han llegado pasadas las doce y media de este sábado al tribunal en medio de abucheos e insultos de vecinos congregados en el lugar. Lo han hecho tras pasar tres noches en los calabozos del acuartelamiento de la Guardia Civil en Zafra después de su detención el miércoles, cuando el instituto armado encontró huesos óseos de la desaparecida debajo del patio de su vivienda.
Ahora, los dos hermanos se encuentran en las dependencias judiciales después de que Juli, el menor de ellos, se declarara este viernes autor de la muerte y exculpara al otro, conocido como Lolo.
Para la llegada de los detenidos la Policía Local ha cortado la calle impidiendo el acceso a ciudadanos que desde las esquinas han mostrado su repulsa hacia los investigados.
La defensa de la familia pide prisión provisional para ambos
Verónica Guerrero, abogada de la familia de Francisca Cadenas, ha asegurado a su llegada que pedirá la prisión provisional para los dos hermanos detenidos por apreciar riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
También, por la fase en que se encuentra el caso, dado que "lo que tenemos son unos restos que han aparecido en una casa", y porque aún quedan muchas pruebas por practicar.
Francisca Cadenas desapareció en 2017 y sus restos no fueron encontrados hasta el pasado miércoles. La Guardia Civil halló restos óseos de la desaparecida en el patio de su vivienda. Los agentes detuvieron a los dos hermanos y registraron sus viviendas.
Guerrero, que ha sido recibida por aplausos de los vecinos congregados en el lugar, ha vuelto a poner en tela de juicio las declaraciones de uno de los dos hermanos detenidos exculpando al otro. "La versión que ellos tengan es su versión, hay que esperar a las pruebas, a que se levante el secreto", ha expresado.
Al ser preguntada por si confía en que a lo largo del día se pueda conocer algo sobre el móvil del crimen, ha señalado que muy pocas veces ha visto que en una situación así que se diga toda la verdad. "Tengo dudas de que podamos sacar alguna información que sea certera", ha añadido.
Respecto a lo que le manifiesta la familia de Francisca Cadenas sobre el punto en el que se encuentra el proceso, ha indicado que le transmiten confianza en su persona, en la justicia y "sobre todo" en la investigación llevada a cabo por la UCO. "Están con los nervios de no saber, pero están esperanzados", ha expresado.