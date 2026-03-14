Los hermanos detenidos por la desaparición de Francisca Cadenas pasan a disposición judicial entre gritos y abucheos

Los dos hermanos detenidos este pasado miércoles en la localidad pacense de Hornachos, presuntamente relacionados con la desaparición hace nueve años de Francisca Cadenas, han pasado este sábado a disposición judicial en los juzgados de Villafranca de los Barros.

Los dos detenidos han llegado pasadas las doce y media de este sábado al tribunal en medio de abucheos e insultos de vecinos congregados en el lugar. Lo han hecho tras pasar tres noches en los calabozos del acuartelamiento de la Guardia Civil en Zafra después de su detención el miércoles, cuando el instituto armado encontró huesos óseos de la desaparecida debajo del patio de su vivienda.

Ahora, los dos hermanos se encuentran en las dependencias judiciales después de que Juli, el menor de ellos, se declarara este viernes autor de la muerte y exculpara al otro, conocido como Lolo.

Para la llegada de los detenidos la Policía Local ha cortado la calle impidiendo el acceso a ciudadanos que desde las esquinas han mostrado su repulsa hacia los investigados.