Los argentinos Miranda! presentan en 'La Revuelta' la canción oficial de La Vuelta 2026, "Despierto amándote"

El dúo argentino Miranda!, formado por Juliana Gattas y Ale Sergi, son una de las referencias del pop electrónico en su país, con 25 años de trayectoria, 10 álbumes de estudio y multitud de éxitos que acumulan decenas e, incluso, centenares de millones de reproducciones en las plataformas digitales. Tras su paso por el Benidorm Fest 2026, donde cosecharon un quinto puesto en la final, continúan su exitosa andadura por nuestro país con la canción “Despierto amándote”, que será la sintonía oficial de La Vuelta ciclista a España 2026. Y qué mejor lugar que La Revuelta para dar comienzo a esta “segunda vida” de la canción presentándola en formato acústico y regalar al público, además, dos de sus grandes éxitos, "Perfecta" y "Tu misterioso alguien".

Electropop intenso y melodramático para acompañar a los ciclistas

Juliana Gattas y Ale Sergi formaron el grupo Miranda! a principios del siglo XXI y su carrera sigue creciendo 25 años después. Con casi una decena de premios Gardel de la música en su país, los argentinos son una de esas formaciones con las que todos los artistas quieren colaborar. Desde TINI hasta Carlos Sadness, pasando por Emilia, Conociendo Rusia, Nicki Nicole, Coti, Lali Espósito, Abraham Mateo o Luck Ra, son solo algunos de los grandes nombres que han querido contar con Miranda! en sus canciones. Y no es para menos, ya que su electropop y su extravagancia glam han conquistado a millones de personas en todo el mundo con canciones como "Perfecta", “Tu misterioso alguien”, con 445 y 215 millones de reproducciones respectivamente, y que han interpretado en La Revuelta en una versión minimalista y acústica.

También triunfan en España, donde terminaron quintos en el Benidorm Fest 2026 con “Despierto amándote”, junto a bailamamá, el proyecto en solitario de Óscar Ferrer, vocalista de Varry Brava. Una canción que inicia ahora una “segunda vida” y que acompañará, a golpe de sintetizador y falsete, a los ciclistas y espectadores de La Vuelta 2026, tal y como se ha anunciado este martes 28 de abril. En La Revuelta pudiste disfrutar del formato acústico, y aquí te dejamos la versión original.