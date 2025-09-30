Lali justifica su choque con Milei: "Opiné como persona y artista y lo voy a seguir haciendo" | La Revuelta, completo

Lali Espósito está considerada por muchos como la gran reina del pop en Argentina, toda una figura de referencia en la cultura de su país gracias a su dilatada y exitosa carrera como actriz y cantante. Sin embargo, en los últimos años, ha tenido que lidiar con un enfrentamiento con otra autoridad, el presidente del gobierno argentino, Javier Milei: “Me quebré, pero ahora estoy bárbara, se sale adelante”, celebraba la artista en su visita a David Broncano tras ejercer como jurado oficial en el Festival de Cine de San Sebastián.

Lali estará de gira por España en el mes de octubre con conciertos en Madrid, Barcelona y Sevilla, todos ellos agotados al igual que los cuatro recitales que ofreció en el estadio de Vélez, en Buenos Aires, para un total de 200.000 personas, al que se sumará un quinto en el mes de diciembre. Y, aunque su exitosa trayectoria de 23 años le haya generado beneficios económicos, la artista ha recordado que nació y creció “en un barrio bajo”, por lo que su prioridad “siempre fue que toda mi familia tenga un techo, que los míos tengan una vida mejor… y yo también”.

Lali: “Está raro el tema de la libre expresión” Hay artistas que optan por dar un paso a un lado y no mojarse en cuestiones sociales y políticas, pero Lali no es una de ellos. Tras la victoria de Javier Milei en las PASO (elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) argentinas, la cantante y actriz tuiteó: “Qué peligroso, qué triste”. A partir de ese momento, “se vino una persecución con sus trolls en redes, calumnias e injurias.. fui el centro de odio del mismísimo presidente”, ha explicado a David Broncano, añadiendo que el propio presidente argentino la apodó “Lali Depósito”, acusándola de expresar sus opiniones bajo pagos interesados. “Opiné como persona y como artista, y lo voy a seguir haciendo”, aseguraba la artista en su entrevista en La Revuelta, aunque ha lamentado que “está raro el tema de la libre expresión”. ““

“Me quebré, pero estoy bárbara” Uno de los “bálsamos” que han ayudado a Lali a salir adelante después de la presión y los ataques recibidos ha sido la música y el apoyo de su público: “Me quebré, pero ahora estoy bárbara, se sale adelante”. Con su último disco, el sexto, No vayas a atender cuando el demonio llama, la artista ha empezado “a escribir de otra forma” porque, después de cumplir los 30 años, “lo que te importa, te importa mucho más”. Y la acogida de sus seguidores no ha podido ser más rotunda, convirtiéndola en la primera mujer solista que llena cinco veces el estadio José Amalfitani del Club Atlético Vélez Sarsfield, con capacidad para 50.000 personas. Por ello ha agradecido que “la gente responda con esa fidelidad y con ese esfuerzo de pagar una entrada, y que tanta gente haya venido a apoyarme y me demuestre su cariño”. Como símbolo de esa recuperación, Lali ha traído a Broncano un regalo “muy significativo”: una foto del presentador vandalizada al estilo del cartel promocional de su canción Fanático, en la que respondió a sus haters. 32.56 min La Revuelta | Lali protege a Broncano contra los 'haters'