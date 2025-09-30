Arón Piper revela en La Revuelta su último logro: "Es casi imposible, soy de los pocos afortunados"

Los actores Arón Piper y Fernando Valdivielso visitaban La Revuelta para presentar La tregua, película dirigida por Miguel Ángel Vivas Moreno y participada por RTVE que narra la historia real de presos españoles en un gulag (campo de trabajo) ruso tras la Segunda Guerra Mundial. La cinta, que se estrenará en cines el 10 de octubre, aborda el encuentro entre un grupo de jóvenes de bandos enfrentados en la Guerra Civil española, pero que tendrán que dejar de lado sus ideologías en unas circunstancias extremas.

Lejos ya de aquellas condiciones y del barro que han regalado a David Broncano, extraído del set de rodaje situado en el País Vasco, los actores han revelado cuáles son sus rutinas de cuidado facial y han respondido a las preguntas clásicas de La Revuelta.

Arón Piper, un afortunado A pesar de haber tenido una exitosa carrera desde su estreno en 15 años y un día y, sobre todo, a raíz de su papel de Ander en Élite, incluso Arón Piper se ha visto afectado por uno de los problemas que más atormenta a la juventud española. Después de varios trabajos de gran popularidad, el actor y cantante ha celebrado en Las Preguntas Clásicas de David Broncano que “por fin” se ha “comprado una casa en Madrid, que es casi imposible”, por lo que se considera “de los pocos afortunados que puede decir esto”. No así su compañero Fernando Valdivielso, que ha asegurado no tener dinero suficiente para ello. 43.33 min La Revuelta | El skincare de Arón Piper y Fernando Valdivielso