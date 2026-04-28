El apagón un año después: incidente "inédito", fenómeno multifactorial y responsabilidad compartida

Un año después del gran apagón seguimos buscando respuestas. Qué paso, quiénes son los responsables y, sobre todo, si en estos 365 días se ha hecho todo lo posible para evitar que vuelva a suceder. Para intentar aclarar este suceso histórico, en mayo de 2025 se puso en marcha una Comisión de Investigación en el Senado a petición del PP con mayoría en la Cámara Alta y se encargó un informe al Expert Panel, un comité de expertos europeos por parte de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E).

A esta alturas, con varios informes sobre la mesa, una Comisión parlamentaria ya terminada y otra en marcha en el Congreso, sigue sin haber un claro culpable. Ni el Gobierno, ni el panel de expertos europeos, ni Competencia aclaran quién fue el responsable. Se habla de múltiples factores que afectaron a la caída del sistema y que en el exceso de tensión tuvieron responsabilidad tanto las empresas, como el operador, y los propios reguladores.

Las grandes eléctricas han sido las últimas que han comparecido para dar su opinión. Inauguraron el 20 de abril la Comisión de investigación en el Congreso y allí responsabilizaron del apagón a Red Eléctrica Española (REE) y anunciaron reclamaciones por los perjuicios que sufrieron.

Ha sido en el Senado, en estos últimos meses, por donde han pasado responsables como la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; la presidenta de Red Eléctria, Beatriz Corredor; el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard; la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, y altos cargos del sector eléctrico.

El informe final, aprobado a petición del PP y sin el acuerdo del PSOE, culpa al Gobierno, a Red Eléctrica y a Competencia de fallos estructurales y políticos, alegando que se ignoraron avisos técnicos previos y que el apagón no fue un "accidente imprevisible".

En paralelo a esa Comisión de Investigación, el Expert Panel, un grupo de trabajo técnico e independiente, regulado por la normativa europea y creado para analizar incidentes eléctricos en el sistema europeo, ha publicado un informe en el que explica que fue un suceso inédito, sin precedentes, descartando un único fallo de Red Eléctrica de España. El documento reitera que el incidente tuvo un origen multifactorial determinando como causas raíz dos oscilaciones, desconexiones de generación incorrectas y un control de tensión por parte de generadores por debajo de las exigencias normativas.

Un extremo en el que insistía Beatriz Corredor en su comparecencia en el Senado al argumentar que "no hay ninguna responsabilidad por parte de Red Eléctrica" y situar el origen de la interrupción del suministro a las 12.33 horas del 28 de abril en una planta fotovoltaica de una empresa privada. Allí, tal y como ya había explicado en septiembre, se produjo "una oscilación de 0,6 hercios" que desencadenó el incidente.

Sara Aagesen también se ha amparado en el informe del panel de expertos. La ministra ha rechazado cualquier responsabilidad del Ejecutivo y se ha basado en el informe del Comité de expertos europeo para defender su gestión. El Gobierno "no tuvo ningún aviso, alerta o señal que pusiese sobre la pista de lo que terminó por ocurrir". Aagesen también ha subrayado que en ese momento ya existían "la regulación, la normativa y los mecanismos suficientes" para evitar el apagón.

De fenómeno multifactorial y responsabilidad compartida habla Mar Reguant, investigadora ICREA en el Instituto de Análisis Económico (IAE-CSIC). Para esta experta, es difícil hablar de factor único que provocara el apagón. Explica que el problema de fondo es que había poca demanda en un contexto en el que había mucha generación de renovables. "Había tanto sol y tanto viento que sobraba energía". El sistema no está acostumbrado a que sobre tanto y tiene que ir manejando los recursos para asegurarse que la oferta y demanda eléctrica sea exactamente igual: "Si tienes demasiada demanda, obviamente es un problema. Pero si tienes demasiada oferta, también el voltaje se descuadra".

Tampoco cree Reguant que se pueda buscar un chivo expiatorio: "Se trata de una responsabilidad compartida". Lamenta la experta que nos hayamos quedado en la superficie del suceso y que los titulares y acusaciones hayan empañado una realidad mucho más compleja: "A mí lo que me sabe mal es que nos fijamos en el apagón, pero el sistema eléctrico ha cambiado mucho en los últimos cinco años, se han hecho muchos cambios y todo ha funcionado bastante bien".

Recomendaciones del panel de expertos europeos De manera paralela a la exposición de causas, el informe final de los expertos internacionales contiene una serie de recomendaciones encaminadas a incrementar la resiliencia de los sistemas eléctricos nacionales dentro de la fórmula europea. Esas propuestas se centran en el control técnico, la coordinación y la adaptación del marco regulatorio. Iniciativas que buscan adaptar la gestión de la red a la nueva realidad de generación renovable, mejorando la supervisión técnica y la coordinación operativa para evitar la inestabilidad de tensión que causó el incidente de 2025. Y aquí es donde pone el foco José Luis Sancha, profesor de la Universidad Pontificia Comillas y experto en mercado energético: "Yo me quedo con el informe del panel de expertos europeos. Primero, por la solvencia técnica, la independencia, el análisis tan profundo que han hecho de todos los casos los estudios dinámicos que han efectuado. Y es lo que más me preocupa ahora, porque veo que si seguimos quedándonos en los enfrentamientos entre unos, no vamos a trabajar en poner en marcha la cantidad de cosas que pide el informe". Y subraya: "Hay 19 recomendaciones, deberíamos ponernos las pilas para tan pronto como sea posible ponerlas en marcha".