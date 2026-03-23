Sara Aagesen defiende en el Senado que "con los mecanismos existentes" el apagón "no debería haber ocurrido"

El apagón del 28 de abril "con los mecanismos existentes, no debería haber ocurrido", ha asegurado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en su comparecencia en el Senado en la que se analiza el cero eléctrico.

Aagesen ha vuelto a remitir al informe del comité de expertos al ser preguntada por las causas de la interrupción del suministro. El texto concluyó, ha recordado Aaegesen, que el apagón fue "bien por falta de programación, bien porque los grupos existentes no lo estaban haciendo según lo esperado o por una combinación de ambas". Además, ha subrayado, el informe "no identifican responsabilidades".

La ministra ha señalado que los "procedimientos tanto administrativos como judiciales tienen que ser garantistas; son los que van a dirimir responsabilidades".

Defensa del "rigor técnico" Aegesen ha eludido "los juicios de opinión" cuando el senador popular Miguel Ángel Castellón le ha pedido que valore el incidente y ha defendido el "rigor técnico". Así, ha reiterado que "con la información disponible, lo que puedo decir es que las causas pudieron ser una falta de programación suficiente, que los grupos no respondieron como se esperaba o una combinación de ambas". Por otra parte, Aagesen ha señalado que no existía "ningún aviso, ni ninguna alerta" previa que avisase del corte de suministro del 28 de abril. Y, remitiendo a los tres informes disponibles, ha valorado aquel incidente como algo "inédito e impredecible".